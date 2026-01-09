https://sarabic.ae/20260109/بسرعة-تفوق-12-ألف-كم-معلومات-عن-صاروخ-أوريشنيك-الذي-ردت-به-روسيا-على-استهداف-مقر-بوتين-1109055992.html

بسرعة تفوق 12 ألف كم… معلومات عن صاروخ "أوريشنيك" الذي ردت به روسيا على استهداف مقر بوتين

وقالت الوزارة في بيان رسمي: "في ليلة الجمعة، شنت القوات المسلحة الروسية هجوماً واسع النطاق، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود، والذي وقع ليلة 29 ديسمبر (كانون الأول) 2025".وأضاف البيان أن الهجوم نُفذ باستخدام "أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية".وختمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن "أي أعمال إرهابية يرتكبها النظام الأوكراني لن تمر دون رد".ما هي مزايا صاروخ "أوريشنيك"؟يُعدّ "أوريشنيك" أحدث نظام صاروخي استراتيجي أعلن عنه الجيش الروسي، وهو مزوّد بصاروخ باليستي متوسط المدى يحمل رؤوساً حربية تفوق سرعة الصوت.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد كشف عنه للمرة الأولى في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مؤكداً آنذاك أنه "لا توجد أي فرصة لإسقاط هذه الصواريخ".الخصائص التكتيكية والتقنية لصاروخ "أوريشنيك"وفق المعلومات المتداولة عن المنظومة الصاروخية، يتمتع "أوريشنيك" بالمواصفات التالية:صاروخ "يعادل السلاح النووي"وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بأن الاستخدام المكثف لصواريخ "أوريشنيك"، "تضاهي في قوتها استخدام الأسلحة النووية"، مشيراً إلى أن "كل شيء في مركز الانفجار يتفتت إلى أجزاء وجسيمات أولية ويتحول إلى غبار".زمن الوصول إلى أهداف استراتيجيةبحسب تقديرات عسكرية، في حال إطلاق صاروخ "أوريشنيك" من موقع "كابوستين يار" للتجارب في مقاطعة أستراخان، فإنه يستطيع الوصول إلى:وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متواصل من قبل نظام كييف، وسط تحذيرات روسية متكررة من أن أي استهداف مباشر للقيادة الروسية أو منشآتها السيادية سيقابل برد "سريع وحاسم".خبير: صاروخا "بوريفيستنيك" و"بوسايدون" يمهدان الطريق لأسلحة متطورةالكرملين: "بوسيدون" خطوة جديدة في مجال الأمن القومي الروسي

