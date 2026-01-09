عربي
بسرعة تفوق 12 ألف كم… معلومات عن صاروخ "أوريشنيك" الذي ردت به روسيا على استهداف مقر بوتين
بسرعة تفوق 12 ألف كم… معلومات عن صاروخ "أوريشنيك" الذي ردت به روسيا على استهداف مقر بوتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة التابعة لها، نفذت هجوماً واسع النطاق باستخدام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، ضمن عملية عسكرية استهدفت مواقع حيوية في أوكرانيا، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي استهدف مقراً لإقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، نهاية العام الماضي.
وقالت الوزارة في بيان رسمي: "في ليلة الجمعة، شنت القوات المسلحة الروسية هجوماً واسع النطاق، رداً على محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود، والذي وقع ليلة 29 ديسمبر (كانون الأول) 2025".
وأضاف البيان أن الهجوم نُفذ باستخدام "أسلحة برية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك منظومة صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية".

وأوضح أن "الضربات طالت منشآت إنتاج الطائرات المسيّرة، التي استُخدمت في الهجوم، إضافة إلى بنى تحتية للطاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني"، مؤكداً أن أهداف الضربة تحققت بالكامل.

وختمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن "أي أعمال إرهابية يرتكبها النظام الأوكراني لن تمر دون رد".

ما هي مزايا صاروخ "أوريشنيك"؟

يُعدّ "أوريشنيك" أحدث نظام صاروخي استراتيجي أعلن عنه الجيش الروسي، وهو مزوّد بصاروخ باليستي متوسط المدى يحمل رؤوساً حربية تفوق سرعة الصوت.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد كشف عنه للمرة الأولى في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مؤكداً آنذاك أنه "لا توجد أي فرصة لإسقاط هذه الصواريخ".
© Sputnikالصاروخ الروسي "أوريشنيك"
الصاروخ الروسي أوريشنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
الصاروخ الروسي "أوريشنيك"
© Sputnik

الخصائص التكتيكية والتقنية لصاروخ "أوريشنيك"

وفق المعلومات المتداولة عن المنظومة الصاروخية، يتمتع "أوريشنيك" بالمواصفات التالية:
1.
المدى والسرعة
مدى يتراوح بين 1000 و5500 كيلومتر.
سرعة تصل إلى ماخ 10، أي نحو 12,380 كيلومتراً في الساعة (2.5 إلى 3 كيلومترات في الثانية).
1.
الرؤوس الحربية
درجة حرارة الرؤوس الحربية تصل إلى نحو 4000 درجة مئوية.
وزن الرأس الحربي يقارب 1.5 طن.
قادر على حمل رؤوس تقليدية أو نووية، إضافة إلى ما بين 3 و6 رؤوس نووية حرارية بقوة تصل إلى 150 كيلوطن لكل رأس.
1.
القدرة التدميرية
في حال استخدامه نووياً، يمكن أن تبلغ القوة التفجيرية الإجمالية نحو 900 كيلوطن، أي ما يعادل قرابة 45 قنبلة من طراز هيروشيما.
قادر على تدمير أهداف محصنة ومدفونة على عمق يعادل 3 إلى 4 طوابق داخل منشآت محصنة.
1.
صعوبة الاعتراض
يمكن نظرياً اعتراض الصاروخ فقط في المرحلة الأولى من انطلاقه.
في المرحلة النهائية، تقترب الرؤوس الحربية من الهدف بسرعات قصوى تجعل اعتراضها "مستحيلاً"، وفق تقديرات خبراء عسكريين.
© Sputnikالزمن الذي يستغرقه صاروخ "أوريشنيك" الروسي عند نشره في بيلاروسيا
الزمن الذي يستغرقه صاروخ أوريشنيك الروسي عند نشره في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
الزمن الذي يستغرقه صاروخ "أوريشنيك" الروسي عند نشره في بيلاروسيا
© Sputnik

صاروخ "يعادل السلاح النووي"

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بأن الاستخدام المكثف لصواريخ "أوريشنيك"، "تضاهي في قوتها استخدام الأسلحة النووية"، مشيراً إلى أن "كل شيء في مركز الانفجار يتفتت إلى أجزاء وجسيمات أولية ويتحول إلى غبار".

زمن الوصول إلى أهداف استراتيجية

بحسب تقديرات عسكرية، في حال إطلاق صاروخ "أوريشنيك" من موقع "كابوستين يار" للتجارب في مقاطعة أستراخان، فإنه يستطيع الوصول إلى:
قاعدة الدفاع الصاروخي الأمريكية في ريدزيكوفو (بولندا)، خلال نحو 11 دقيقة.
قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا، مقر القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية، خلال نحو 15 دقيقة.
مقر قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، خلال نحو 17 دقيقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متواصل من قبل نظام كييف، وسط تحذيرات روسية متكررة من أن أي استهداف مباشر للقيادة الروسية أو منشآتها السيادية سيقابل برد "سريع وحاسم".
خبير: صاروخا "بوريفيستنيك" و"بوسايدون" يمهدان الطريق لأسلحة متطورة
الكرملين: "بوسيدون" خطوة جديدة في مجال الأمن القومي الروسي
