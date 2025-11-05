https://sarabic.ae/20251105/خبير-صاروخا-بوريفيستنيك-وبوسايدون-يمهدان-الطريق-لأسلحة-متطورة--1106772135.html
خبير: صاروخا "بوريفيستنيك" و"بوسايدون" يمهدان الطريق لأسلحة متطورة
أكد الخبير العسكري ورئيس مركز دراسة النزاعات العسكرية والسياسية، أندريه كلينتسيفيتش: أن زيادة سرعة "بوريفيستنيك"، على سبيل المثال، ثلاثة أضعاف - كما اقترح
وقال كلينتسيفيتش لوكالة سبوتنيك: "هذا يُنتج سلاحًا يكاد يكون منيعًا، لأن اعتراض مثل هذا الصاروخ والتنبؤ بمساره داخل سحابة بلازما بسرعات تزيد عن 5 ماخ في الغلاف الجوي السفلي أمرٌ شبه مستحيل".وتابع: "تعتمد أنظمة الملاحة الخاصة بها على "نهج مختلف تمامًا قائم على مبادئ فيزيائية جديدة"، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تشهد التقنيات المستخدمة في هذه الأسلحة استخدامًا مدنيًا واسعًا - بما في ذلك في برامج الفضاء".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، أن تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" أمر بالغ الأهمية لأمن روسيا والتكافؤ الاستراتيجي لعقود قادمة.وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز مطوري "بوريفيستنيك" و"بوسيدون": "أود أن أشكركم، وجميع الفرق العلمية والإنتاجية والعمالية، عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين شاركوا في ابتكار هذا السلاح القوي والفعال والفريد من نوعه". وأوضح بوتين أن "بوريفيستنيك" يتفوق على جميع أنظمة الصواريخ المعروفة في العالم من حيث مدى الطيران.وأشار بوتين إلى أن روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية، قائلا: "روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية والاستراتيجية، كل ما نتحدث عنه الآن هو عمل معلن عنه منذ زمن طويل".ولفت بوتين إلى أن استخدام التقنيات الجديدة سيمكن روسيا من تحقيق إنجازات ليس فقط في قطاع الدفاع، بل أيضا في العديد من القطاعات المدنية، مع تنفيذ المشاريع والبرامج الوطنية ذات الأولوية.
أكد الخبير العسكري ورئيس مركز دراسة النزاعات العسكرية والسياسية، أندريه كلينتسيفيتش: أن زيادة سرعة "بوريفيستنيك"، على سبيل المثال، ثلاثة أضعاف - كما اقترح الرئيس بوتين - سيجعله صاروخًا فرط صوتي قادرًا على اختراق أي دفاعات".
وقال كلينتسيفيتش لوكالة سبوتنيك: "هذا يُنتج سلاحًا يكاد يكون منيعًا، لأن اعتراض مثل هذا الصاروخ والتنبؤ بمساره داخل سحابة بلازما بسرعات تزيد عن 5 ماخ في الغلاف الجوي السفلي أمرٌ شبه مستحيل".
وأضاف كلينتسفيتش: "لقد وصلت روسيا إلى مستوى تكنولوجي جديد كليًا، فبالإضافة إلى المحركات القوية التي تتيح تشغيلًا شبه غير محدود تحت الماء وفي الجو، تُستخدم أيضًا التقنيات النووية".
وتابع: "تعتمد أنظمة الملاحة الخاصة بها على "نهج مختلف تمامًا قائم على مبادئ فيزيائية جديدة"
، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تشهد التقنيات المستخدمة في هذه الأسلحة استخدامًا مدنيًا واسعًا - بما في ذلك في برامج الفضاء".
وأضاف كلينتسفيتش: "في غضون ذلك، سيُبقي نشر صاروخ أوريشنيك - بما في ذلك في بيلاروسيا - على هامش السلام، وهي أسلحة يُمكن إطلاقها "قبل استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، ناهيك عن الاستراتيجية".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، أن تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" أمر بالغ الأهمية لأمن روسيا
والتكافؤ الاستراتيجي لعقود قادمة.
وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز مطوري "بوريفيستنيك" و"بوسيدون": "أود أن أشكركم، وجميع الفرق العلمية والإنتاجية والعمالية، عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين شاركوا في ابتكار هذا السلاح القوي والفعال والفريد من نوعه"
.
وأكد بوتين أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد. ولفت بوتين إلى أن "مبادئ التشغيل والخوارزميات الجديدة لـ"بوسيدون" ستحدث تأثيراً كبيراً في تحسين المركبات المسيرة"، مؤكدا أن سرعة "بوسيدون" تفوق سرعة جميع السفن السطحية الحديثة بعدة أضعاف.
وأوضح بوتين أن "بوريفيستنيك" يتفوق على جميع أنظمة الصواريخ المعروفة في العالم
من حيث مدى الطيران.
وأشار بوتين إلى أن روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية، قائلا: "روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية والاستراتيجية، كل ما نتحدث عنه الآن هو عمل معلن عنه منذ زمن طويل
".
وأوضح بوتين أنه سيتم استخدام مكونات "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" مع أجهزة كمبيوتر قوية.
ولفت بوتين إلى أن استخدام التقنيات الجديدة سيمكن روسيا من تحقيق إنجازات ليس فقط في قطاع الدفاع، بل أيضا في العديد من القطاعات المدنية، مع تنفيذ المشاريع والبرامج الوطنية ذات الأولوية.