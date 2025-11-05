https://sarabic.ae/20251105/خبير-صاروخا-بوريفيستنيك-وبوسايدون-يمهدان-الطريق-لأسلحة-متطورة--1106772135.html

خبير: صاروخا "بوريفيستنيك" و"بوسايدون" يمهدان الطريق لأسلحة متطورة

خبير: صاروخا "بوريفيستنيك" و"بوسايدون" يمهدان الطريق لأسلحة متطورة

سبوتنيك عربي

أكد الخبير العسكري ورئيس مركز دراسة النزاعات العسكرية والسياسية، أندريه كلينتسيفيتش: أن زيادة سرعة "بوريفيستنيك"، على سبيل المثال، ثلاثة أضعاف - كما اقترح... 05.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-05T17:20+0000

2025-11-05T17:20+0000

2025-11-05T17:20+0000

أخبار روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103393/02/1033930226_0:37:2169:1257_1920x0_80_0_0_54eeba5a40c90d16b9229d5cb5edba55.jpg

وقال كلينتسيفيتش لوكالة سبوتنيك: "هذا يُنتج سلاحًا يكاد يكون منيعًا، لأن اعتراض مثل هذا الصاروخ والتنبؤ بمساره داخل سحابة بلازما بسرعات تزيد عن 5 ماخ في الغلاف الجوي السفلي أمرٌ شبه مستحيل".وتابع: "تعتمد أنظمة الملاحة الخاصة بها على "نهج مختلف تمامًا قائم على مبادئ فيزيائية جديدة"، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تشهد التقنيات المستخدمة في هذه الأسلحة استخدامًا مدنيًا واسعًا - بما في ذلك في برامج الفضاء".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، أن تطوير "بوسيدون" و"بوريفيستنيك" أمر بالغ الأهمية لأمن روسيا والتكافؤ الاستراتيجي لعقود قادمة.وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز مطوري "بوريفيستنيك" و"بوسيدون": "أود أن أشكركم، وجميع الفرق العلمية والإنتاجية والعمالية، عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين شاركوا في ابتكار هذا السلاح القوي والفعال والفريد من نوعه". وأوضح بوتين أن "بوريفيستنيك" يتفوق على جميع أنظمة الصواريخ المعروفة في العالم من حيث مدى الطيران.وأشار بوتين إلى أن روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية، قائلا: "روسيا، شأنها شأن جميع القوى النووية الأخرى، تطور إمكاناتها النووية والاستراتيجية، كل ما نتحدث عنه الآن هو عمل معلن عنه منذ زمن طويل".ولفت بوتين إلى أن استخدام التقنيات الجديدة سيمكن روسيا من تحقيق إنجازات ليس فقط في قطاع الدفاع، بل أيضا في العديد من القطاعات المدنية، مع تنفيذ المشاريع والبرامج الوطنية ذات الأولوية.

https://sarabic.ae/20251105/خبير-تطوير-بوسيدون-وبوريفيستنيك-يثبت-فشل-الغرب-في-حصار-روسيا--1106767543.html

https://sarabic.ae/20251104/بوتين-روسيا-تسعى-للصداقة-مع-جميع-شعوب-الأرض--1106737103.html

https://sarabic.ae/20251105/بوتين-يعلق-على-تصريح-ترامب-بشأن-التجارب-النووية-الأميركية-1106765252.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حصري