ضابط استخبارات أمريكي: روسيا تفوقت على الولايات المتحدة في الأسلحة الاستراتيجية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260125/ضابط-استخبارات-أمريكي-روسيا-تفوقت-على-الولايات-المتحدة-في-الأسلحة-الاستراتيجية-1109606621.html
ضابط استخبارات أمريكي: روسيا تفوقت على الولايات المتحدة في الأسلحة الاستراتيجية
ضابط استخبارات أمريكي: روسيا تفوقت على الولايات المتحدة في الأسلحة الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
أكد سكوت ريتر، المحلل العسكري وضابط الاستخبارات السابق في مشاة البحرية الأمريكية، أن روسيا قامت بتحديث قوات الردع النووي لديها في أعقاب الإجراءات الأمريكية،... 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T07:09+0000
2026-01-25T07:09+0000
سلاح روسيا
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104483/46/1044834679_0:23:3227:1838_1920x0_80_0_0_82963eb86732dc888083770ff3d80e30.jpg
وقال ريتر لوكالة "سبوتنيك": "بسبب تحركات الولايات المتحدة، قامت روسيا بتحديث قواتها النووية الاستراتيجية. واليوم، يُعدّ الردع النووي الروسي الأكثر حداثة وخطورة في العالم. تمتلك روسيا أسلحة شديدة التدمير وذات قدرة عالية، قادرة على اختراق أي نظام دفاع صاروخي تمتلكه الولايات المتحدة أو تخطط لاقتنائه. لذا، وبالحديث عن ميزان القوى الاستراتيجية، تتمتع روسيا الآن بميزة استراتيجية لأول مرة منذ زمن طويل".وأضاف: "الاقتصاد الأمريكي ضعيف. روسيا تتمتع بتفوق استراتيجي، وتضطر الولايات المتحدة إلى إنفاق تريليونات الدولارات، التي لا تملكها، على تحديث قدراتها الاستراتيجية".ويوم أمس السبت، أقرت الاستراتيجية الدفاعية للولايات المتحدة الأمريكية لعام 2026، بأن روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم. كما جاء في الوثيقة: "روسيا تمتلك أيضًا أكبر ترسانة نووية في العالم، وهي تواصل تحديثها وتنويعها".وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أُجريت بنجاح أول تجربة قتالية لصاروخ "أوريشنيك" البالستي الروسي متوسط المدى، المزود برأس حربي فرط صوتي غير نووي. وكما صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جاءت تجارب "أوريشنيك"، ردًا على الأعمال العدائية التي قامت بها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد روسيا، وتحديدًا استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للأسلحة الأمريكية والبريطانية بعيدة المدى.إعلام: استخدام روسيا صواريخ "أوريشنيك" يؤكد جاهزيتها التكنولوجيةإعلام: ضربة "أوريشنيك" كانت رسالة واضحة للغرب
https://sarabic.ae/20260115/ماكرون-أوروبا-يجب-أن-تنشئ-صاروخا-جديدا-نظيرا-لـأوريشنيك-الروسي-1109286358.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104483/46/1044834679_373:0:2852:1859_1920x0_80_0_0_546401d1197911cc7e2edffb32dd96d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سلاح روسيا, العالم, روسيا
سلاح روسيا, العالم, روسيا

ضابط استخبارات أمريكي: روسيا تفوقت على الولايات المتحدة في الأسلحة الاستراتيجية

07:09 GMT 25.01.2026
© AP Photoصاروخ روسي خارق
صاروخ روسي خارق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد سكوت ريتر، المحلل العسكري وضابط الاستخبارات السابق في مشاة البحرية الأمريكية، أن روسيا قامت بتحديث قوات الردع النووي لديها في أعقاب الإجراءات الأمريكية، وهي الآن الأكثر تقدمًا في العالم.
وقال ريتر لوكالة "سبوتنيك": "بسبب تحركات الولايات المتحدة، قامت روسيا بتحديث قواتها النووية الاستراتيجية. واليوم، يُعدّ الردع النووي الروسي الأكثر حداثة وخطورة في العالم. تمتلك روسيا أسلحة شديدة التدمير وذات قدرة عالية، قادرة على اختراق أي نظام دفاع صاروخي تمتلكه الولايات المتحدة أو تخطط لاقتنائه. لذا، وبالحديث عن ميزان القوى الاستراتيجية، تتمتع روسيا الآن بميزة استراتيجية لأول مرة منذ زمن طويل".

وكما أشار ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق، فإن ترسانة الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية، على النقيض من ذلك، فهي متقادمة بشكل كبير، ويتطلب إنتاج صواريخ جديدة تمويلًا ضخمًا. وأشار ريتر أيضًا إلى أن إضافة صاروخ "أوريشنيك" إلى الترسانة الروسية كان بمثابة إنجاز حقيقي.

وأضاف: "الاقتصاد الأمريكي ضعيف. روسيا تتمتع بتفوق استراتيجي، وتضطر الولايات المتحدة إلى إنفاق تريليونات الدولارات، التي لا تملكها، على تحديث قدراتها الاستراتيجية".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماكرون: أوروبا يجب أن تنشئ صاروخا جديدا نظيرا لـ"أوريشنيك" الروسي
15 يناير, 20:37 GMT
ويوم أمس السبت، أقرت الاستراتيجية الدفاعية للولايات المتحدة الأمريكية لعام 2026، بأن روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم. كما جاء في الوثيقة: "روسيا تمتلك أيضًا أكبر ترسانة نووية في العالم، وهي تواصل تحديثها وتنويعها".

وأشارت الاستراتيجية إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تحديث وتكييف قواتها النووية، مع التركيز على الردع وإدارة التصعيد، قائلة: "تحتاج الولايات المتحدة إلى ترسانة نووية قوية وموثوقة وفعالة، تتماشى مع الاستراتيجية العامة للبلاد واستراتيجية الدفاع. وسنقوم بتحديث وتكييف قواتنا النووية وفقًا لذلك، مع التركيز على الردع وإدارة التصعيد في ظل تغير المشهد النووي العالمي".

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أُجريت بنجاح أول تجربة قتالية لصاروخ "أوريشنيك" البالستي الروسي متوسط المدى، المزود برأس حربي فرط صوتي غير نووي. وكما صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جاءت تجارب "أوريشنيك"، ردًا على الأعمال العدائية التي قامت بها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد روسيا، وتحديدًا استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للأسلحة الأمريكية والبريطانية بعيدة المدى.
إعلام: استخدام روسيا صواريخ "أوريشنيك" يؤكد جاهزيتها التكنولوجية
إعلام: ضربة "أوريشنيك" كانت رسالة واضحة للغرب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала