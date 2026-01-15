https://sarabic.ae/20260115/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-ضابط-استخبارات-بريطانيا-يعمل-تحت-غطاء-دبلوماسي-في-موسكو-1109257637.html
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأنه تمكن من كشف هوية ضابط استخبارات بريطاني متخفٍ، تم إرساله إلى روسيا بصفة سكرتير في السفارة البريطانية لدى موسكو. 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T07:40+0000
2026-01-15T07:40+0000
2026-01-15T07:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
بريطانيا
جاسوس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104494/48/1044944897_0:57:1075:662_1920x0_80_0_0_47b5d5912488f3a83c8a6bc97100487c.jpg
وذكر الجهاز أنه "خلال عمليات مكافحة التجسس، كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن هوية ضابط مخابرات بريطاني غير مصرح به يدعى غاريث صموئيل ديفيس، من مواليد 8 أغسطس (آب) 1980، أُرسل إلى روسيا متخفّيًا بوظيفته كسكرتير ثانٍ في الإدارة الإدارية والاقتصادية بالسفارة البريطانية في موسكو".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم الخميس، بوصول القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو ديني دولاكيا، التي استدعتها الخارجية الروسية، إلى مقر الوزارة.وفي وقت سابق، قال مصدر في الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك"، إنه تم استدعاء القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو، ولم يفصح عن سبب الاستدعاء.
الأخبار
ar_EG
وذكر الجهاز أنه "خلال عمليات مكافحة التجسس، كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن هوية ضابط مخابرات بريطاني غير مصرح به يدعى غاريث صموئيل ديفيس، من مواليد 8 أغسطس (آب) 1980، أُرسل إلى روسيا متخفّيًا بوظيفته كسكرتير ثانٍ في الإدارة الإدارية والاقتصادية بالسفارة البريطانية في موسكو".
وأشار الجهاز إلى أن "وزارة الخارجية الروسية، بالتشاور مع الجهات المعنية، قررت إلغاء اعتماد غاريث صموئيل ديفيس، وتم أمره بوجوب مغادرة روسيا، في غضون أسبوعين".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم الخميس، بوصول القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو ديني دولاكيا، التي استدعتها الخارجية الروسية، إلى مقر الوزارة.
وفي وقت سابق، قال مصدر في الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك"، إنه تم استدعاء القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو، ولم يفصح عن سبب الاستدعاء.