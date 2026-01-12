رئيس الأركان البريطاني: الجيش غير مستعد لأي حرب محتملة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260112/رئيس-الأركان-البريطاني-الجيش-غير-مستعد-لأي-حرب-محتملة-1109169355.html
رئيس الأركان البريطاني: الجيش غير مستعد لأي حرب محتملة
رئيس الأركان البريطاني: الجيش غير مستعد لأي حرب محتملة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، ريتشارد نايتون، بأن الجيش البريطاني غير مستعد بما يكفي للدفاع عن البلاد في حال نشوب نزاع محتمل. 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T18:09+0000
2026-01-12T18:09+0000
روسيا
بريطانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101696/25/1016962519_0:69:1001:632_1920x0_80_0_0_57e0d1a0cb9fbe5f5bddf54876b8e536.jpg
وقال نايتون، خلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني: "خلال الثلاثين عاما التي تلت نهاية الحرب الباردة لم نكن مستعدين، إذ استفدنا من عوائد السلام، ونحن اليوم لسنا على القدر المطلوب من الجاهزية لمواجهة صراع شامل قد نضطر إلى خوضه".وفي ديسمبر/كانون الأول، أشار نايتون إلى الفعالية القتالية العالية للجيش الروسي، الذي يتفوق على الجيش البريطاني بشكل ملحوظ من حيث الخبرة القتالية والعدد. وقال نايتون، خلال كلمة ألقاها في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن "روسيا تمتلك جيشًا ضخمًا ومتطورًا تقنيًا وبات يتمتع بخبرة قتالية كبيرة"، مشيرًا إلى أن "عدد أفراد القوات المسلحة الروسية يتجاوز 1.1 مليون جندي، فيما يبلغ الإنفاق الدفاعي الروسي نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي".وفي المقابل، أوضح أن قوام الجيش البريطاني لا يتجاوز 70 ألف جندي، وأن الحكومة البريطانية تعتزم رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2027، مقارنة بـ2.3% حاليًا.
https://sarabic.ae/20260112/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصيل-استهداف-مدينة-لفوف-غربي-أوكرانيا-بمنظومة-أوريشنيك-1109161211.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101696/25/1016962519_32:0:967:701_1920x0_80_0_0_cfa4dab4971d7b3a6af946ff99942c40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, بريطانيا, العالم
روسيا, بريطانيا, العالم

رئيس الأركان البريطاني: الجيش غير مستعد لأي حرب محتملة

18:09 GMT 12.01.2026
© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
© flickr.com / UK Ministry of Defence
تابعنا عبر
صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، ريتشارد نايتون، بأن الجيش البريطاني غير مستعد بما يكفي للدفاع عن البلاد في حال نشوب نزاع محتمل.
وقال نايتون، خلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني: "خلال الثلاثين عاما التي تلت نهاية الحرب الباردة لم نكن مستعدين، إذ استفدنا من عوائد السلام، ونحن اليوم لسنا على القدر المطلوب من الجاهزية لمواجهة صراع شامل قد نضطر إلى خوضه".

وأكد أن الضغوط على القدرات الدفاعية للجيش البريطاني تتزايد في ظل حالة عدم اليقين والاضطرابات العالمية.

وحدة صواريخ أوريشنيك تنفذ تدريب قتالي في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل استهداف مدينة لفوف غربي أوكرانيا بمنظومة "أوريشنيك"
13:34 GMT
وفي ديسمبر/كانون الأول، أشار نايتون إلى الفعالية القتالية العالية للجيش الروسي، الذي يتفوق على الجيش البريطاني بشكل ملحوظ من حيث الخبرة القتالية والعدد. وقال نايتون، خلال كلمة ألقاها في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن "روسيا تمتلك جيشًا ضخمًا ومتطورًا تقنيًا وبات يتمتع بخبرة قتالية كبيرة"، مشيرًا إلى أن "عدد أفراد القوات المسلحة الروسية يتجاوز 1.1 مليون جندي، فيما يبلغ الإنفاق الدفاعي الروسي نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي".
وفي المقابل، أوضح أن قوام الجيش البريطاني لا يتجاوز 70 ألف جندي، وأن الحكومة البريطانية تعتزم رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2027، مقارنة بـ2.3% حاليًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала