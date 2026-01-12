https://sarabic.ae/20260112/رئيس-الأركان-البريطاني-الجيش-غير-مستعد-لأي-حرب-محتملة-1109169355.html
رئيس الأركان البريطاني: الجيش غير مستعد لأي حرب محتملة
رئيس الأركان البريطاني: الجيش غير مستعد لأي حرب محتملة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، ريتشارد نايتون، بأن الجيش البريطاني غير مستعد بما يكفي للدفاع عن البلاد في حال نشوب نزاع محتمل. 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T18:09+0000
2026-01-12T18:09+0000
2026-01-12T18:09+0000
روسيا
بريطانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101696/25/1016962519_0:69:1001:632_1920x0_80_0_0_57e0d1a0cb9fbe5f5bddf54876b8e536.jpg
وقال نايتون، خلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني: "خلال الثلاثين عاما التي تلت نهاية الحرب الباردة لم نكن مستعدين، إذ استفدنا من عوائد السلام، ونحن اليوم لسنا على القدر المطلوب من الجاهزية لمواجهة صراع شامل قد نضطر إلى خوضه".وفي ديسمبر/كانون الأول، أشار نايتون إلى الفعالية القتالية العالية للجيش الروسي، الذي يتفوق على الجيش البريطاني بشكل ملحوظ من حيث الخبرة القتالية والعدد. وقال نايتون، خلال كلمة ألقاها في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن "روسيا تمتلك جيشًا ضخمًا ومتطورًا تقنيًا وبات يتمتع بخبرة قتالية كبيرة"، مشيرًا إلى أن "عدد أفراد القوات المسلحة الروسية يتجاوز 1.1 مليون جندي، فيما يبلغ الإنفاق الدفاعي الروسي نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي".وفي المقابل، أوضح أن قوام الجيش البريطاني لا يتجاوز 70 ألف جندي، وأن الحكومة البريطانية تعتزم رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2027، مقارنة بـ2.3% حاليًا.
https://sarabic.ae/20260112/الدفاع-الروسية-تكشف-تفاصيل-استهداف-مدينة-لفوف-غربي-أوكرانيا-بمنظومة-أوريشنيك-1109161211.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101696/25/1016962519_32:0:967:701_1920x0_80_0_0_cfa4dab4971d7b3a6af946ff99942c40.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, بريطانيا, العالم
رئيس الأركان البريطاني: الجيش غير مستعد لأي حرب محتملة
صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، ريتشارد نايتون، بأن الجيش البريطاني غير مستعد بما يكفي للدفاع عن البلاد في حال نشوب نزاع محتمل.
وقال نايتون، خلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني: "خلال الثلاثين عاما التي تلت نهاية الحرب الباردة لم نكن مستعدين، إذ استفدنا من عوائد السلام، ونحن اليوم لسنا على القدر المطلوب من الجاهزية لمواجهة صراع شامل قد نضطر إلى خوضه".
وأكد أن الضغوط على القدرات الدفاعية للجيش البريطاني تتزايد في ظل حالة عدم اليقين والاضطرابات العالمية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أشار نايتون إلى الفعالية القتالية العالية للجيش الروسي، الذي يتفوق على الجيش البريطاني بشكل ملحوظ من حيث الخبرة القتالية والعدد. وقال نايتون، خلال كلمة ألقاها في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن "روسيا تمتلك جيشًا ضخمًا ومتطورًا تقنيًا وبات يتمتع بخبرة قتالية كبيرة"، مشيرًا إلى أن "عدد أفراد القوات المسلحة الروسية يتجاوز 1.1 مليون جندي، فيما يبلغ الإنفاق الدفاعي الروسي
نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي".
وفي المقابل، أوضح أن قوام الجيش البريطاني لا يتجاوز 70 ألف جندي، وأن الحكومة البريطانية تعتزم رفع الإنفاق الدفاعي
إلى 2.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2027، مقارنة بـ2.3% حاليًا.