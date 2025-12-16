https://sarabic.ae/20251216/رئيس-هيئة-الأركان-البريطانية-يقر-بتفوق-القدرات-القتالية-والتقنية-للجيش-الروسي-1108204827.html
رئيس هيئة الأركان البريطانية يقر بتفوق القدرات القتالية والتقنية للجيش الروسي
أقر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، ريتشارد نايتون، بامتلاك الجيش الروسي قدرات قتالية عالية وقوة تقنية متقدمة، تفوق نظيرتها البريطانية من...
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096174045_0:0:2832:1594_1920x0_80_0_0_ef71e189d98b61c922d29bde18966ed2.jpg
وقال نايتون، خلال كلمة ألقاها في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن "روسيا تمتلك جيشاً ضخماً ومتطوراً تقنياً وبات يتمتع بخبرة قتالية كبيرة"، مشيراً إلى أن عدد أفراد القوات المسلحة الروسية يتجاوز 1.1 مليون جندي، فيما يبلغ الإنفاق الدفاعي الروسي نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي.وفي المقابل، أوضح أن قوام الجيش البريطاني لا يتجاوز 70 ألف جندي، وأن الحكومة البريطانية تعتزم رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2027، مقارنة بـ2.3% حالياً.كما لفت نايتون إلى أن روسيا تعمل على تطوير أنظمة تسليح جديدة، من بينها طوربيدات مزودة برؤوس نووية وصواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تقنيات قد تؤدي إلى عسكرة الفضاء.ويأتي ذلك في ظل تصاعد نشاط حلف شمال الأطلسي قرب الحدود الغربية لروسيا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أعربت موسكو مراراً عن قلقها حياله، مؤكدة أنها لا تشكل تهديداً لأي طرف، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تمسّ مصالحها الأمنية.
02:00 GMT 16.12.2025 (تم التحديث: 02:53 GMT 16.12.2025)
أقر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، ريتشارد نايتون، بامتلاك الجيش الروسي قدرات قتالية عالية وقوة تقنية متقدمة، تفوق نظيرتها البريطانية من حيث الخبرة القتالية والحجم.
وقال نايتون، خلال كلمة ألقاها في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن "روسيا تمتلك جيشاً ضخماً ومتطوراً تقنياً وبات يتمتع بخبرة قتالية كبيرة"، مشيراً إلى أن عدد أفراد القوات المسلحة الروسية يتجاوز 1.1 مليون جندي، فيما يبلغ الإنفاق الدفاعي الروسي
نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي المقابل، أوضح أن قوام الجيش البريطاني لا يتجاوز 70 ألف جندي، وأن الحكومة البريطانية تعتزم رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2027، مقارنة بـ2.3% حالياً.
كما لفت نايتون إلى أن روسيا تعمل على تطوير أنظمة تسليح جديدة، من بينها طوربيدات مزودة برؤوس نووية وصواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تقنيات قد تؤدي إلى عسكرة الفضاء.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد نشاط حلف شمال الأطلسي قرب الحدود الغربية لروسيا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أعربت موسكو مراراً عن قلقها حياله، مؤكدة أنها لا تشكل تهديداً لأي طرف، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تمسّ مصالحها الأمنية.