ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
رئيس هيئة الأركان البريطانية يقر بتفوق القدرات القتالية والتقنية للجيش الروسي
رئيس هيئة الأركان البريطانية يقر بتفوق القدرات القتالية والتقنية للجيش الروسي
رئيس هيئة الأركان البريطانية يقر بتفوق القدرات القتالية والتقنية للجيش الروسي

أقر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البريطانية، ريتشارد نايتون، بامتلاك الجيش الروسي قدرات قتالية عالية وقوة تقنية متقدمة، تفوق نظيرتها البريطانية من حيث الخبرة القتالية والحجم.
وقال نايتون، خلال كلمة ألقاها في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن "روسيا تمتلك جيشاً ضخماً ومتطوراً تقنياً وبات يتمتع بخبرة قتالية كبيرة"، مشيراً إلى أن عدد أفراد القوات المسلحة الروسية يتجاوز 1.1 مليون جندي، فيما يبلغ الإنفاق الدفاعي الروسي نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي المقابل، أوضح أن قوام الجيش البريطاني لا يتجاوز 70 ألف جندي، وأن الحكومة البريطانية تعتزم رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2027، مقارنة بـ2.3% حالياً.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر ثلاث مجموعات هجومية أوكرانية في سومي
13 ديسمبر, 04:33 GMT
كما لفت نايتون إلى أن روسيا تعمل على تطوير أنظمة تسليح جديدة، من بينها طوربيدات مزودة برؤوس نووية وصواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تقنيات قد تؤدي إلى عسكرة الفضاء.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد نشاط حلف شمال الأطلسي قرب الحدود الغربية لروسيا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أعربت موسكو مراراً عن قلقها حياله، مؤكدة أنها لا تشكل تهديداً لأي طرف، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تمسّ مصالحها الأمنية.
