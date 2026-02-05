https://sarabic.ae/20260205/الجيش-الروسي-يحبط-هجوما-أوكرانيا-مضادا-في-كوبيانسك-ويقضي-على-منفذيه--وزارة-الدفاع-1110006446.html
الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا مضادا في كوبيانسك ويقضي على منفذيه- وزارة الدفاع
وقال بيغما: "تم صد هجوم مضاد من قبل لواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرية بلاغوداتوفكا في اتجاه كوبيانسك خلال النهار، وتم القضاء على ستة مسلحين أوكرانيين". وأسقطت أطقم الدفاع الجوي وفرق إطلاق النار المتنقلة التابعة لمجموعة "الغرب" قذيفة "هيمارس"، وذخائر موجهة تُطلق من الجو، و19 طائرة دون طيار، و69 طائرة قتالية رباعية المراوح ثقيلة.بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتحديد وتدمير 51 مركز تحكم للطائرات دون طيار ومحطة اتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك.في 20 نوفمبر، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير مدينة كوبيانسك، وهي مدينة استراتيجية للدفاع عن القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركيف. ومكّن الاستيلاء عليها الجيش من مواصلة تقدمه غرباً.في منتصف يناير، قال العقيد الجنرال سيرجي كوزوفليف، قائد مجموعة "الغرب"، إن جميع مناطق كوبيانسك كانت تحت سيطرة القوات الروسية، على الرغم من المحاولات الفاشلة للقوات المسلحة الأوكرانية لاقتحام المدينة.وزير الدفاع الروسي يتفقد مجموعة قوات "الغرب" ويتطلع على تقارير تحرك القواتالجيش الروسي يحرر 17 بلدة منذ بداية العام الحالي- رئيس الأركان العامة
الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا مضادا في كوبيانسك ويقضي على منفذيه- وزارة الدفاع
وقال بيغما: "تم صد هجوم مضاد من قبل لواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرية بلاغوداتوفكا في اتجاه كوبيانسك خلال النهار، وتم القضاء على ستة مسلحين أوكرانيين".
كما تم تدمير تسعة أنظمة روبوتية أرضية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأسقطت أطقم الدفاع الجوي وفرق إطلاق النار المتنقلة التابعة لمجموعة "الغرب" قذيفة "هيمارس"، وذخائر موجهة تُطلق من الجو، و19 طائرة دون طيار، و69 طائرة قتالية رباعية المراوح ثقيلة.
بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتحديد وتدمير 51 مركز تحكم للطائرات دون طيار ومحطة اتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك.
في 20 نوفمبر، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير مدينة كوبيانسك، وهي مدينة استراتيجية للدفاع عن القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركيف. ومكّن الاستيلاء عليها الجيش من مواصلة تقدمه غرباً.
في منتصف يناير، قال العقيد الجنرال سيرجي كوزوفليف، قائد مجموعة "الغرب"، إن جميع مناطق كوبيانسك كانت تحت سيطرة القوات الروسية، على الرغم من المحاولات الفاشلة للقوات المسلحة الأوكرانية لاقتحام المدينة.