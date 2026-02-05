الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا مضادا في كوبيانسك ويقضي على منفذيه- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260205/الجيش-الروسي-يحبط-هجوما-أوكرانيا-مضادا-في-كوبيانسك-ويقضي-على-منفذيه--وزارة-الدفاع-1110006446.html
الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا مضادا في كوبيانسك ويقضي على منفذيه- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا مضادا في كوبيانسك ويقضي على منفذيه- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أكد إيفان بيغما، المتحدث باسم مجموعة "الغرب" الروسية، أن مقاتلين من مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تمكنوا من صد هجوم مضاد أوكراني بالقرب من... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T05:57+0000
2026-02-05T05:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083790391_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_52e59fb124b71bfc3b5b55b78e36e7b6.jpg
وقال بيغما: "تم صد هجوم مضاد من قبل لواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرية بلاغوداتوفكا في اتجاه كوبيانسك خلال النهار، وتم القضاء على ستة مسلحين أوكرانيين". وأسقطت أطقم الدفاع الجوي وفرق إطلاق النار المتنقلة التابعة لمجموعة "الغرب" قذيفة "هيمارس"، وذخائر موجهة تُطلق من الجو، و19 طائرة دون طيار، و69 طائرة قتالية رباعية المراوح ثقيلة.بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتحديد وتدمير 51 مركز تحكم للطائرات دون طيار ومحطة اتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك.في 20 نوفمبر، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير مدينة كوبيانسك، وهي مدينة استراتيجية للدفاع عن القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركيف. ومكّن الاستيلاء عليها الجيش من مواصلة تقدمه غرباً.في منتصف يناير، قال العقيد الجنرال سيرجي كوزوفليف، قائد مجموعة "الغرب"، إن جميع مناطق كوبيانسك كانت تحت سيطرة القوات الروسية، على الرغم من المحاولات الفاشلة للقوات المسلحة الأوكرانية لاقتحام المدينة.وزير الدفاع الروسي يتفقد مجموعة قوات "الغرب" ويتطلع على تقارير تحرك القواتالجيش الروسي يحرر 17 بلدة منذ بداية العام الحالي- رئيس الأركان العامة
https://sarabic.ae/20260116/قائد-قوات-الغرب-الروسية-يؤكد-لبيلاؤوسوف-السيطرة-على-جميع-مناطق-كوبيانسك-1109307478.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083790391_151:0:1464:985_1920x0_80_0_0_3504dba73534ed4795707d203246709c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا مضادا في كوبيانسك ويقضي على منفذيه- وزارة الدفاع

05:57 GMT 05.02.2026
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationدبابة روسية من طراز "تي-72 بي3"، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك
دبابة روسية من طراز تي-72 بي3، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
أكد إيفان بيغما، المتحدث باسم مجموعة "الغرب" الروسية، أن مقاتلين من مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تمكنوا من صد هجوم مضاد أوكراني بالقرب من بلاغوداتوفكا في كوبيانسك، مما أسفر عن مقتل ستة مسلحين.
وقال بيغما: "تم صد هجوم مضاد من قبل لواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرية بلاغوداتوفكا في اتجاه كوبيانسك خلال النهار، وتم القضاء على ستة مسلحين أوكرانيين".

كما تم تدمير تسعة أنظمة روبوتية أرضية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأسقطت أطقم الدفاع الجوي وفرق إطلاق النار المتنقلة التابعة لمجموعة "الغرب" قذيفة "هيمارس"، وذخائر موجهة تُطلق من الجو، و19 طائرة دون طيار، و69 طائرة قتالية رباعية المراوح ثقيلة.
بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتحديد وتدمير 51 مركز تحكم للطائرات دون طيار ومحطة اتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك.
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد قوات "الغرب" الروسية يؤكد لبيلاؤوسوف السيطرة على كوبيانسك بالكامل والقتال باتجاه 10 بلدات أخرى
16 يناير, 13:10 GMT
في 20 نوفمبر، أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف، الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير مدينة كوبيانسك، وهي مدينة استراتيجية للدفاع عن القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركيف. ومكّن الاستيلاء عليها الجيش من مواصلة تقدمه غرباً.
في منتصف يناير، قال العقيد الجنرال سيرجي كوزوفليف، قائد مجموعة "الغرب"، إن جميع مناطق كوبيانسك كانت تحت سيطرة القوات الروسية، على الرغم من المحاولات الفاشلة للقوات المسلحة الأوكرانية لاقتحام المدينة.
وزير الدفاع الروسي يتفقد مجموعة قوات "الغرب" ويتطلع على تقارير تحرك القوات
الجيش الروسي يحرر 17 بلدة منذ بداية العام الحالي- رئيس الأركان العامة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала