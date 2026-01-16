https://sarabic.ae/20260116/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-مجموعة-قوات-الغرب-ويتطلع-على-تقارير-تحرك-القوات-1109311730.html

وزير الدفاع الروسي يتفقد مجموعة قوات "الغرب" ويتطلع على تقارير تحرك القوات

وزير الدفاع الروسي يتفقد مجموعة قوات "الغرب" ويتطلع على تقارير تحرك القوات

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الوزير أندريه بيلاؤوسوف عقد اجتماعًا في مركز قيادة تجمع قوات "زاباد" (الغرب)، حيث استمع إلى تقارير حول عمليات... 16.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-16T13:40+0000

2026-01-16T13:40+0000

2026-01-16T13:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103729645_0:0:862:486_1920x0_80_0_0_ad5b1ceb0c22b07c651da0af6bd7e059.jpg

وذكرت الوزارة في بيان: "عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف اجتماعًا في مركز قيادة تجمع قوات "زاباد"، حيث استمع إلى تقارير حول الوضع الراهن وسير تنفيذ المهام على طول خط التماس، في منطقة عمليات التجمع وطبيعة عمليات العدو". وأفاد الفريق أول سيرغي كوزوفليف، قائد مجموعة "الغرب" الروسية بأن جميع مناطق كوبيانسك تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، على الرغم من محاولات القوات المسلحة الأوكرانية اختراقها. وسأل بيلاؤوسوف كوزوفليف: "بشكل عام، هل كوبيانسك في طور التطهير حاليًا؟"، وأجاب الفريق أول سيرغي كوزوفليف بأن جميع مناطق المدينة تحت سيطرة القوات الروسية، على الرغم من محاولات العدو الفاشلة لاختراق كوبيانسك.وأفاد كوزوفليف بأن القوات تواصل شن عمليات هجومية نشطة على جميع المحاور الأربعة بجبهة مشتركة تمتد لأكثر من 320 كيلومترًا.وأضاف الفريق أول سيرغي كوزوفليف: "في ديسمبر/كانون الأول، حررت قوات مجموعة "الغرب" 6 بلدات هي كوتشيروفكا، وبودولي، وكوريلوفكا، ونوفوبلاتونوفكا، وبوغوسلافكا، وديبروفا - بالإضافة إلى أكثر من 155 كيلومترًا مربعًا من الأراضي، وتجري حاليًا عمليات قتالية في عشر بلدات أخرى لتحريرها".وفي ختام الاجتماع، قدم أندريه بيلاؤوسوف أوسمة الدولة للجنود المتميزين في المجموعة تقديرًا لشجاعتهم وبطولتهم في أداء واجبهم العسكري في منطقة العمليات الخاصة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260116/القوات-الروسية-تعبر-نهر-غايشور-وتحرر-جيوفتنيفي-وتكسر-خط-الدفاع-الأوكراني--الدفاع-الروسية-1109310873.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم