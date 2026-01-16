عربي
أمساليوم
بث مباشر
وزير الدفاع الروسي يتفقد مجموعة قوات "الغرب" ويتطلع على تقارير تحرك القوات
13:40 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 13:43 GMT 16.01.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الوزير أندريه بيلاؤوسوف عقد اجتماعًا في مركز قيادة تجمع قوات "زاباد" (الغرب)، حيث استمع إلى تقارير حول عمليات القوات على طول خط المواجهة.
وذكرت الوزارة في بيان: "عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف اجتماعًا في مركز قيادة تجمع قوات "زاباد"، حيث استمع إلى تقارير حول الوضع الراهن وسير تنفيذ المهام على طول خط التماس، في منطقة عمليات التجمع وطبيعة عمليات العدو".
وأفاد الفريق أول سيرغي كوزوفليف، قائد مجموعة "الغرب" الروسية بأن جميع مناطق كوبيانسك تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، على الرغم من محاولات القوات المسلحة الأوكرانية اختراقها.
وعقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اجتماعًا في مركز قيادة مجموعة "الغرب"، واستمع إلى تقارير عن تحركات القوات على طول خط التماس.
وسأل بيلاؤوسوف كوزوفليف: "بشكل عام، هل كوبيانسك في طور التطهير حاليًا؟"، وأجاب الفريق أول سيرغي كوزوفليف بأن جميع مناطق المدينة تحت سيطرة القوات الروسية، على الرغم من محاولات العدو الفاشلة لاختراق كوبيانسك.
وأفاد كوزوفليف بأن القوات تواصل شن عمليات هجومية نشطة على جميع المحاور الأربعة بجبهة مشتركة تمتد لأكثر من 320 كيلومترًا.
جندي من القوات المسلحة الروسية مع كلب في اتجاه كراسنوارميسك خلال العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تعبر نهر غايشور وتحرر جوفتنيفوي وتكسر خط الدفاع الأوكراني – الدفاع الروسية
13:16 GMT
وأضاف الفريق أول سيرغي كوزوفليف: "في ديسمبر/كانون الأول، حررت قوات مجموعة "الغرب" 6 بلدات هي كوتشيروفكا، وبودولي، وكوريلوفكا، ونوفوبلاتونوفكا، وبوغوسلافكا، وديبروفا - بالإضافة إلى أكثر من 155 كيلومترًا مربعًا من الأراضي، وتجري حاليًا عمليات قتالية في عشر بلدات أخرى لتحريرها".
وفي ختام الاجتماع، قدم أندريه بيلاؤوسوف أوسمة الدولة للجنود المتميزين في المجموعة تقديرًا لشجاعتهم وبطولتهم في أداء واجبهم العسكري في منطقة العمليات الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
