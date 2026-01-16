https://sarabic.ae/20260116/القوات-الروسية-تعبر-نهر-غايشور-وتحرر-جيوفتنيفي-وتكسر-خط-الدفاع-الأوكراني--الدفاع-الروسية-1109310873.html
وجاء في البيان: "خلال عمليات قتالية نشطة، عبر جنود من فوج البنادق الآلية "394" التابع للفرقة الآلية "127" من فوج قوات "الشرق"، نهر غايشور، وحرروا قرية جوفتنيفوي في مقاطعة زابوروجيه، وكسروا مقاومة العدو عند خط دفاعي معد مسبقا".وتابع: "تحرير مدينة جوفتنيفوي أتاح للقوات الروسية تعزيز مواقعها على الضفة الغربية لنهر غايتشور وتهيئة الظروف للتقدم في مقاطعة زابوروجيه".وعقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اجتماعًا في مركز قيادة مجموعة "الغرب"، واستمع إلى تقارير عن تحركات القوات على طول خط التماس.وسأل بيلاؤوسوف كوزوفليف: "بشكل عام، هل كوبيانسك في طور التطهير حاليًا؟"، وأجاب الفريق أول سيرغي كوزوفليف بأن جميع مناطق المدينة تحت سيطرة القوات الروسية، على الرغم من محاولات العدو الفاشلة لاختراق كوبيانسك.وأضاف الفريق أول سيرغي كوزوفليف: "في ديسمبر/كانون الأول، حررت قوات مجموعة "الغرب" 6 بلدات هي كوتشيروفكا، وبودولي، وكوريلوفكا، ونوفوبلاتونوفكا، وبوغوسلافكا، وديبروفا - بالإضافة إلى أكثر من 155 كيلومترًا مربعًا من الأراضي، وتجري حاليًا عمليات قتالية في عشر بلدات أخرى لتحريرها".
القوات الروسية تعبر نهر غايشور وتحرر جوفتنيفوي وتكسر خط الدفاع الأوكراني – الدفاع الروسية
13:16 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 13:29 GMT 16.01.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية خلال تحريرها جوفتنيفوي في مقاطعة زابوروجيه، تمكنت من كسر مقاومة القوات المسلحة الأوكرانية عند خط دفاعي معد مسبقا.
وجاء في البيان: "خلال عمليات قتالية نشطة، عبر جنود من فوج البنادق الآلية "394" التابع للفرقة الآلية "127" من فوج قوات "الشرق"، نهر غايشور، وحرروا قرية جوفتنيفوي في مقاطعة زابوروجيه
، وكسروا مقاومة العدو عند خط دفاعي معد مسبقا".
وتابع: "تحرير مدينة جوفتنيفوي أتاح للقوات الروسية تعزيز مواقعها على الضفة الغربية لنهر غايتشور وتهيئة الظروف للتقدم في مقاطعة زابوروجيه".
أفاد الفريق أول سيرغي كوزوفليف، قائد مجموعة قوات "الغرب" الروسية، بأن جميع مناطق كوبيانسك تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، على الرغم من محاولات القوات المسلحة الأوكرانية اختراقها.
وعقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اجتماعًا في مركز قيادة مجموعة "الغرب"، واستمع إلى تقارير عن تحركات القوات على طول خط التماس.
وسأل بيلاؤوسوف كوزوفليف: "بشكل عام، هل كوبيانسك في طور التطهير حاليًا؟"، وأجاب الفريق أول سيرغي كوزوفليف بأن جميع مناطق المدينة تحت سيطرة القوات الروسية، على الرغم من محاولات العدو الفاشلة لاختراق كوبيانسك
.
وأفاد كوزوفليف بأن القوات تواصل شن عمليات هجومية نشطة على جميع المحاور الأربعة بجبهة مشتركة تمتد لأكثر من 320 كيلومترا.
وأضاف الفريق أول سيرغي كوزوفليف: "في ديسمبر/كانون الأول، حررت قوات مجموعة "الغرب" 6 بلدات هي كوتشيروفكا، وبودولي، وكوريلوفكا، ونوفوبلاتونوفكا، وبوغوسلافكا، وديبروفا - بالإضافة إلى أكثر من 155 كيلومترًا مربعًا من الأراضي، وتجري حاليًا عمليات قتالية في عشر بلدات أخرى لتحريرها".