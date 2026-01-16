عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تعبر نهر غايشور وتحرر جوفتنيفوي وتكسر خط الدفاع الأوكراني – الدفاع الروسية
القوات الروسية تعبر نهر غايشور وتحرر جوفتنيفوي وتكسر خط الدفاع الأوكراني – الدفاع الروسية

جندي من القوات المسلحة الروسية مع كلب في اتجاه كراسنوارميسك خلال العملية العسكرية الخاصة.
جندي من القوات المسلحة الروسية مع كلب في اتجاه كراسنوارميسك خلال العملية العسكرية الخاصة.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية خلال تحريرها جوفتنيفوي في مقاطعة زابوروجيه، تمكنت من كسر مقاومة القوات المسلحة الأوكرانية عند خط دفاعي معد مسبقا.
وجاء في البيان: "خلال عمليات قتالية نشطة، عبر جنود من فوج البنادق الآلية "394" التابع للفرقة الآلية "127" من فوج قوات "الشرق"، نهر غايشور، وحرروا قرية جوفتنيفوي في مقاطعة زابوروجيه، وكسروا مقاومة العدو عند خط دفاعي معد مسبقا".
وتابع: "تحرير مدينة جوفتنيفوي أتاح للقوات الروسية تعزيز مواقعها على الضفة الغربية لنهر غايتشور وتهيئة الظروف للتقدم في مقاطعة زابوروجيه".
دبابة تي- 90 بروريف تابعة للقوات الروسية في منطقة االعملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
09:34 GMT

أفاد الفريق أول سيرغي كوزوفليف، قائد مجموعة قوات "الغرب" الروسية، بأن جميع مناطق كوبيانسك تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، على الرغم من محاولات القوات المسلحة الأوكرانية اختراقها.

وعقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اجتماعًا في مركز قيادة مجموعة "الغرب"، واستمع إلى تقارير عن تحركات القوات على طول خط التماس.
وسأل بيلاؤوسوف كوزوفليف: "بشكل عام، هل كوبيانسك في طور التطهير حاليًا؟"، وأجاب الفريق أول سيرغي كوزوفليف بأن جميع مناطق المدينة تحت سيطرة القوات الروسية، على الرغم من محاولات العدو الفاشلة لاختراق كوبيانسك.

وأفاد كوزوفليف بأن القوات تواصل شن عمليات هجومية نشطة على جميع المحاور الأربعة بجبهة مشتركة تمتد لأكثر من 320 كيلومترا.

وأضاف الفريق أول سيرغي كوزوفليف: "في ديسمبر/كانون الأول، حررت قوات مجموعة "الغرب" 6 بلدات هي كوتشيروفكا، وبودولي، وكوريلوفكا، ونوفوبلاتونوفكا، وبوغوسلافكا، وديبروفا - بالإضافة إلى أكثر من 155 كيلومترًا مربعًا من الأراضي، وتجري حاليًا عمليات قتالية في عشر بلدات أخرى لتحريرها".
