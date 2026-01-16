عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تدمر 106 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر 106 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال الليل 106 طائرات مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية. 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T04:29+0000
2026-01-16T04:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085674975_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_df8cc31134e62e5f3ccc0faa0edd1366.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا، أوضحت فيه مناطق إسقاط هذه الطائرات، على النحو التالي: "44 طائرة فوق مقاطعة بيلغورود، 22 طائرة فوق مقاطعة ريازان، 11 طائرة فوق كل من مقاطعتي روستوف وفورونيج، و7 طائرات فوق مقاطعة كورسك، و4 طائرات فوق كل من مقاطعتي تولا وفولغوغراد، وطائرة واحدة فوق كل من شبه جزيرة القرم ومقاطعتي أوريول وليبيتسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.رئيس الأركان الروسي يعلن تحرير 8 بلدات وأكثر من 300 كم مربع منذ بداية العام الجديد... فيديو
04:29 GMT 16.01.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال الليل 106 طائرات مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية.
وأصدرت الوزارة بيانا، أوضحت فيه مناطق إسقاط هذه الطائرات، على النحو التالي: "44 طائرة فوق مقاطعة بيلغورود، 22 طائرة فوق مقاطعة ريازان، 11 طائرة فوق كل من مقاطعتي روستوف وفورونيج، و7 طائرات فوق مقاطعة كورسك، و4 طائرات فوق كل من مقاطعتي تولا وفولغوغراد، وطائرة واحدة فوق كل من شبه جزيرة القرم ومقاطعتي أوريول وليبيتسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
مقارنة أقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
وسائط متعددة
مقارنة أقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم
14 يناير, 14:07 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
رئيس الأركان الروسي يعلن تحرير 8 بلدات وأكثر من 300 كم مربع منذ بداية العام الجديد... فيديو
