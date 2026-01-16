https://sarabic.ae/20260116/القوات-الروسية-تدمر-106-طائرات-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1109291370.html
القوات الروسية تدمر 106 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال الليل 106 طائرات مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية.
وأصدرت الوزارة بيانا، أوضحت فيه مناطق إسقاط هذه الطائرات، على النحو التالي: "44 طائرة فوق مقاطعة بيلغورود، 22 طائرة فوق مقاطعة ريازان، 11 طائرة فوق كل من مقاطعتي روستوف وفورونيج، و7 طائرات فوق مقاطعة كورسك، و4 طائرات فوق كل من مقاطعتي تولا وفولغوغراد، وطائرة واحدة فوق كل من شبه جزيرة القرم ومقاطعتي أوريول وليبيتسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وأصدرت الوزارة بيانا، أوضحت فيه مناطق إسقاط هذه الطائرات، على النحو التالي: "44 طائرة فوق مقاطعة بيلغورود، 22 طائرة فوق مقاطعة ريازان، 11 طائرة فوق كل من مقاطعتي روستوف وفورونيج، و7 طائرات فوق مقاطعة كورسك، و4 طائرات فوق كل من مقاطعتي تولا وفولغوغراد، وطائرة واحدة فوق كل من شبه جزيرة القرم ومقاطعتي أوريول وليبيتسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.