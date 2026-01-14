https://sarabic.ae/20260114/مقارنة-أقوى-منظومات-الدفاع-الجوي-في-العالم-1109236623.html
مقارنة أقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم
مقارنة أقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم
سبوتنيك عربي
في عالم تتسارع فيه تقنيات الصواريخ والطائرات المسيرة، أصبحت منظومات الدفاع الجوي خط الدفاع الأول لحماية الأجواء والبنى الاستراتيجية للدول. في هذا "الفيديوغراف"... 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T14:07+0000
2026-01-14T14:07+0000
2026-01-14T14:07+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109236176_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e638c7d4c0ec2c1b533352a9b6479387.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0e/1109236176_315:0:2235:1440_1920x0_80_0_0_6f909703e5e897d2c2dde21e3264fd9b.png
مقارنة أقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم
سبوتنيك عربي
مقارنة أقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم
2026-01-14T14:07+0000
true
PT1M04S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, видео
مقارنة أقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم
في عالم تتسارع فيه تقنيات الصواريخ والطائرات المسيرة، أصبحت منظومات الدفاع الجوي خط الدفاع الأول لحماية الأجواء والبنى الاستراتيجية للدول. في هذا "الفيديوغراف" نعرض لكم مقارنة مباشرة بين أقوى أنظمة الدفاع الجوي في العالم، الروسية والأمريكية، من حيث مدى اكتشاف الأهداف والاعتراض والقدرة على مواجهة الأهداف الفائقة السرعة.