روسيا تشكك بقدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لسيناريو عسكري محتمل في غرينلاند
روسيا تشكك بقدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لسيناريو عسكري محتمل في غرينلاند
أعلن المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، أنه في حالة حدوث سيناريو عسكري في غرينلاند، من المرجح أن يظهر
وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": "يبدو الوضع بطبيعته قبيحا للغاية ويقوض بشكل خطير التصريحات الأوروبية حول المبادئ، لأن مثل هذه الأمور غير مقبولة".وأضاف: "هناك انتقادات داخلية، لكنها خافتة. من الصعب بالنسبة لي أن أتصور أنه في حالة وجود سيناريو عسكري، سيتصرف الاتحاد الأوروبي كما ينبغي، على الأرجح، سيظهر مرة أخرى ضعفه وافتقاره للمبادئ".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، رداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يراقب الوضع حول غرينلاند وموقفه من المطالبات الأمريكية بالجزيرة: "نلاحظ وضعاً متناقضاً للغاية، ننطلق من مبدأ أن غرينلاند هي أرض تابعة لمملكة الدنمارك، وقد سمعنا تصريحات من الدنمارك ومن غرينلاند نفسها تفيد بأن غرينلاند لا تنوي بيع نفسها لأحد، كما سمعنا أيضاً تصريحاً من واشنطن يفيد بأنها تُعدّ عرضاً مالياً للاستحواذ على غرينلاند بشكل أو بآخر".وقامت وكالة "سبوتنيك"، بحساب "حشود" دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأوروبية، المرسلة بناءً على طلب كوبنهاغن، للدفاع عن غرينلاند ضد الولايات المتحدة، حيث وصلت إلى ما يزيد قليلاً عن 30 جندياً.وقد أعلنت سبع دول أوروبية في الحلف بالفعل عن نيتها إرسال قوات، ومن المتوقع وصول 34 جندياً إلى غرينلاند قريباً.خطط ترامب للسيطرة على الجزيرةومنذ بداية ولايته الثانية، صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بضرورة ضمّ جزيرة غرينلاند إلى الولايات المتحدة، ورفض الالتزام بعدم استخدام القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف، أو تقديم إجابة قاطعة على سؤال ما هو الأهم بالنسبة له: غرينلاند أم الحفاظ على حلف الناتو.بعد العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا مطلع يناير/كانون الثاني، بدأ ترامب يتحدث بشكل متزايد عن خططه بشأن غرينلاند.وفي هذا السياق، نشرت زوجة نائب رئيس أركان البيت الأبيض، ستيفن ميلر، صورة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تُظهر خريطة للجزيرة بألوان العلم الأمريكي، مع تعليق "قريبًا".واشنطن: نشر القوات الأوروبية في غرينلاند لا يؤثر على عملية صنع القرار الأمريكية
أعلن المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، أنه في حالة حدوث سيناريو عسكري في غرينلاند، من المرجح أن يظهر الاتحاد الأوروبي ضعفه وافتقاره للمبادئ.
وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": "يبدو الوضع بطبيعته قبيحا للغاية ويقوض بشكل خطير التصريحات الأوروبية حول المبادئ، لأن مثل هذه الأمور غير مقبولة".
وأضاف: "هناك انتقادات داخلية، لكنها خافتة. من الصعب بالنسبة لي أن أتصور أنه في حالة وجود سيناريو عسكري، سيتصرف الاتحاد الأوروبي كما ينبغي، على الأرجح، سيظهر مرة أخرى ضعفه وافتقاره للمبادئ".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، رداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يراقب الوضع حول غرينلاند وموقفه من المطالبات الأمريكية بالجزيرة: "نلاحظ وضعاً متناقضاً للغاية، ننطلق من مبدأ أن غرينلاند هي أرض تابعة لمملكة الدنمارك، وقد سمعنا تصريحات من الدنمارك ومن غرينلاند نفسها تفيد بأن غرينلاند لا تنوي بيع نفسها لأحد، كما سمعنا أيضاً تصريحاً من واشنطن يفيد بأنها تُعدّ عرضاً مالياً للاستحواذ على غرينلاند بشكل أو بآخر".
وقامت وكالة "سبوتنيك"، بحساب "حشود" دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأوروبية، المرسلة بناءً على طلب كوبنهاغن، للدفاع عن غرينلاند ضد الولايات المتحدة، حيث وصلت إلى ما يزيد قليلاً عن 30 جندياً.
وأعلنت القوات المسلحة الدنماركية، يوم الأربعاء، أنها ستعزز وجودها العسكري في الإقليم بالتعاون الوثيق مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي، وستكثف أنشطتها التدريبية في الجزيرة.
وقد أعلنت سبع دول أوروبية في الحلف بالفعل عن نيتها إرسال قوات، ومن المتوقع وصول 34 جندياً إلى غرينلاند قريباً.
خطط ترامب للسيطرة على الجزيرة
ومنذ بداية ولايته الثانية، صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بضرورة ضمّ جزيرة غرينلاند إلى الولايات المتحدة، ورفض الالتزام بعدم استخدام القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف، أو تقديم إجابة قاطعة على سؤال ما هو الأهم بالنسبة له: غرينلاند أم الحفاظ على حلف الناتو.
وفي ديسمبر/كانون الأول، عيّن الرئيس الأمريكي حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثًا خاصًا له إلى غرينلاند، بدوره، أكّد لاندري نية واشنطن ضمّ الإقليم.
بعد العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا مطلع يناير/كانون الثاني، بدأ ترامب يتحدث بشكل متزايد عن خططه بشأن غرينلاند.
وفي هذا السياق، نشرت زوجة نائب رئيس أركان البيت الأبيض، ستيفن ميلر، صورة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تُظهر خريطة للجزيرة بألوان العلم الأمريكي، مع تعليق "قريبًا".