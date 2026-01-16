https://sarabic.ae/20260116/روسيا-تشكك-بقدرة-الاتحاد-الأوروبي-على-الاستجابة-لسيناريو-عسكري-محتمل-في-غرينلاند-1109302011.html

روسيا تشكك بقدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لسيناريو عسكري محتمل في غرينلاند

روسيا تشكك بقدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لسيناريو عسكري محتمل في غرينلاند

سبوتنيك عربي

أعلن المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، أنه في حالة حدوث سيناريو عسكري في غرينلاند، من المرجح أن يظهر... 16.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-16T11:04+0000

2026-01-16T11:04+0000

2026-01-16T11:04+0000

روسيا

أخبار الدنمارك

أخبار الاتحاد الأوروبي

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": "يبدو الوضع بطبيعته قبيحا للغاية ويقوض بشكل خطير التصريحات الأوروبية حول المبادئ، لأن مثل هذه الأمور غير مقبولة".وأضاف: "هناك انتقادات داخلية، لكنها خافتة. من الصعب بالنسبة لي أن أتصور أنه في حالة وجود سيناريو عسكري، سيتصرف الاتحاد الأوروبي كما ينبغي، على الأرجح، سيظهر مرة أخرى ضعفه وافتقاره للمبادئ".وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، رداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يراقب الوضع حول غرينلاند وموقفه من المطالبات الأمريكية بالجزيرة: "نلاحظ وضعاً متناقضاً للغاية، ننطلق من مبدأ أن غرينلاند هي أرض تابعة لمملكة الدنمارك، وقد سمعنا تصريحات من الدنمارك ومن غرينلاند نفسها تفيد بأن غرينلاند لا تنوي بيع نفسها لأحد، كما سمعنا أيضاً تصريحاً من واشنطن يفيد بأنها تُعدّ عرضاً مالياً للاستحواذ على غرينلاند بشكل أو بآخر".وقامت وكالة "سبوتنيك"، بحساب "حشود" دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأوروبية، المرسلة بناءً على طلب كوبنهاغن، للدفاع عن غرينلاند ضد الولايات المتحدة، حيث وصلت إلى ما يزيد قليلاً عن 30 جندياً.وقد أعلنت سبع دول أوروبية في الحلف بالفعل عن نيتها إرسال قوات، ومن المتوقع وصول 34 جندياً إلى غرينلاند قريباً.خطط ترامب للسيطرة على الجزيرةومنذ بداية ولايته الثانية، صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بضرورة ضمّ جزيرة غرينلاند إلى الولايات المتحدة، ورفض الالتزام بعدم استخدام القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف، أو تقديم إجابة قاطعة على سؤال ما هو الأهم بالنسبة له: غرينلاند أم الحفاظ على حلف الناتو.بعد العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا مطلع يناير/كانون الثاني، بدأ ترامب يتحدث بشكل متزايد عن خططه بشأن غرينلاند.وفي هذا السياق، نشرت زوجة نائب رئيس أركان البيت الأبيض، ستيفن ميلر، صورة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تُظهر خريطة للجزيرة بألوان العلم الأمريكي، مع تعليق "قريبًا".واشنطن: نشر القوات الأوروبية في غرينلاند لا يؤثر على عملية صنع القرار الأمريكية

https://sarabic.ae/20260115/واشنطن-نشر-القوات-الأوروبية-في-غرينلاند-لا-يؤثر-على-عملية-صنع-القرار-الأمريكية-1109283874.html

https://sarabic.ae/20260115/وزير-خارجية-الدنمارك-مطالبات-ترامب-بالاستيلاء-على-غرينلاند-جدية-وممكنة-1109252305.html

أخبار الدنمارك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار الدنمارك, أخبار الاتحاد الأوروبي, الناتو