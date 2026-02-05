https://sarabic.ae/20260205/مدفيديف-اختطاف-مادورو-زلزال-جيوسياسي-هائل-وجزء-من-هدف-أهم-1110007005.html

مدفيديف: اختطاف مادورو "زلزال جيوسياسي هائل" وجزء من هدف أهم

كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف في مقال نُشر على موقع وكالة "ريا نوفوستي" الإلكتروني أن اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يُعد انتهاكاً... 05.02.2026, سبوتنيك عربي

فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

وقال ميدفيديف: "هذا ليس مجرد اختطاف وقح ... إن اختطاف مسؤول رفيع المستوى علنًا هو جزء من هدف أهم بكثير: السيطرة الحصرية على نصف الكرة الغربي. علاوة على ذلك، ليس فقط السيطرة الفعلية القائمة على مبدأ "أفعل ذلك لأني أستطيع"، بل أيضًا تأمين هذه "المكتسبات" قانونيًا".وأضاف: "محاولات واشنطن تصوير اعتقال مادورو على أنه نتيجة لعدم اعتراف الأمريكيين المستمر بالزعيم الفنزويلي كرئيس شرعي للجمهورية البوليفارية تبدو سخيفة للغاية. وكما هو معلوم، فإن القانون الدولي لا يمنح أي دولة سلطة تحديد شرعية زعيم دولة أخرى من جانب واحد، ولا تحديد ما إذا كان هذا الزعيم يتمتع بالحصانة".وصف ميدفيديف قرار التحكيم لعام 1923 "بريطانيا ضد كوستاريكا" بأنه مهم في هذا السياق، والذي حدد نظام تينوكو كحكومة فعلية للدولة اللاتينية الأمريكية، على الرغم من حقيقة أن لندن لم تعترف به.وأكد ميدفيديف قائلاً: "من المهم أيضاً أن ممثلي "نظام مادورو" استمروا في تمثيل جمهورية بوليفار في الأمم المتحدة، ولم يعترض أحد على سلطتهم داخل المنظمة".وأضاف: "حتى أكثر الأنظمة جنوناً في الماضي" حاولت دائماً إضفاء الشرعية على أفعالها من خلال اختلاق حجج معقدة، وإن كانت في نهاية المطاف بعيدة المنال، من منظور قانوني.وأوضح أنه "ببساطة لا توجد حقائق مقبولة بشكل عام ومؤكدة بشكل موثوق تشير إلى أن فنزويلا كانت تستعد لعدوان متعمد ضد الأراضي السيادية للولايات المتحدة"، تمامًا كما لا توجد حالة يكون فيها للدولة الحق في اللجوء إلى الدفاع عن النفس في حالة وقوع هجوم "مهدد" وشيك أو إذا كان من الضروري حماية مواطنيها إذا كانوا في خطر في دول أخرى.ثالثًا، يشير ميدفيديف إلى أن الاتجار بالمخدرات عبر الحدود لم يعتبر أبدًا في القانون الدولي علامة على هجوم مسلح، مما يعني أن أيًا من الأعمال غير القانونية المنسوبة إلى مادورو وزوجته لا يمنح واشنطن الحق في استخدام القوة بشكل استباقي.وخلص نائب رئيس مجلس الأمن إلى القول: "خامساً، إن قرارات الولايات المتحدة تنتهك بشكل صارخ المعايير الحتمية للقانون الدولي التي تضمن السلامة الإقليمية للدول. ولا يمكن لأي إجراءات يتم التستر عليها تحت مسمى "مبدأ مونرو"، الذي لا يعترف به أحد سوى الولايات المتحدة نفسها، ولا لمسؤولية واشنطن المعلنة عن مصير نصف الكرة الغربي، أن تبرر الرغبة في "السيطرة" على فنزويلا من الخارج".العملية العسكرية الأمريكية ضد فنزويلافي ليلة الثالث من يناير، هزّت انفجاراتٌ مدينة كاراكاس . وصرح دونالد ترامب أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية واسعة النطاق على المدينة، وأن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته اعتُقلا ونُقلا خارج البلاد بحراً. وهما محتجزان حالياً في مركز احتجاز في بروكلين.عقدت محكمة في نيويورك أولى جلساتها في قضية مادورو، الذي يواجه عقوبة تصل إلى أربعة أحكام بالسجن المؤبد بتهم "التآمر لارتكاب أعمال إرهابية مرتبطة بالمخدرات، وتهريب الكوكايين، وحيازة أسلحة رشاشة وعبوات ناسفة لاستخدامها ضد الولايات المتحدة". وقد دفع السياسي ببراءته. ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 17 مارس/آذار.أعربت روسيا عن قلقها البالغ إزاء الحادث، وأكدت مجدداً تضامنها مع الشعب الفنزويلي ودعمها لالتزامه بحماية المصالح الوطنية. ووصفت موسكو اختطاف مادورو بأنه اعتداء غير مقبول على سيادة الدولة، ودعت القيادة الأمريكية إلى إطلاق سراح الرئيس وزوجته.رئيسة فنزويلا بالإنابة تعلن تصدير بلادها أول شحنة من غاز النفط المسال في تاريخهاروسيا تؤكد استمرار دعمها لفنزويلا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

