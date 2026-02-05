https://sarabic.ae/20260205/مدفيديف-اختطاف-مادورو-زلزال-جيوسياسي-هائل-وجزء-من-هدف-أهم-1110007005.html
05.02.2026
وقال ميدفيديف: "هذا ليس مجرد اختطاف وقح ... إن اختطاف مسؤول رفيع المستوى علنًا هو جزء من هدف أهم بكثير: السيطرة الحصرية على نصف الكرة الغربي. علاوة على ذلك، ليس فقط السيطرة الفعلية القائمة على مبدأ "أفعل ذلك لأني أستطيع"، بل أيضًا تأمين هذه "المكتسبات" قانونيًا".وأضاف: "محاولات واشنطن تصوير اعتقال مادورو على أنه نتيجة لعدم اعتراف الأمريكيين المستمر بالزعيم الفنزويلي كرئيس شرعي للجمهورية البوليفارية تبدو سخيفة للغاية. وكما هو معلوم، فإن القانون الدولي لا يمنح أي دولة سلطة تحديد شرعية زعيم دولة أخرى من جانب واحد، ولا تحديد ما إذا كان هذا الزعيم يتمتع بالحصانة".وصف ميدفيديف قرار التحكيم لعام 1923 "بريطانيا ضد كوستاريكا" بأنه مهم في هذا السياق، والذي حدد نظام تينوكو كحكومة فعلية للدولة اللاتينية الأمريكية، على الرغم من حقيقة أن لندن لم تعترف به.وأكد ميدفيديف قائلاً: "من المهم أيضاً أن ممثلي "نظام مادورو" استمروا في تمثيل جمهورية بوليفار في الأمم المتحدة، ولم يعترض أحد على سلطتهم داخل المنظمة".وأضاف: "حتى أكثر الأنظمة جنوناً في الماضي" حاولت دائماً إضفاء الشرعية على أفعالها من خلال اختلاق حجج معقدة، وإن كانت في نهاية المطاف بعيدة المنال، من منظور قانوني.وأوضح أنه "ببساطة لا توجد حقائق مقبولة بشكل عام ومؤكدة بشكل موثوق تشير إلى أن فنزويلا كانت تستعد لعدوان متعمد ضد الأراضي السيادية للولايات المتحدة"، تمامًا كما لا توجد حالة يكون فيها للدولة الحق في اللجوء إلى الدفاع عن النفس في حالة وقوع هجوم "مهدد" وشيك أو إذا كان من الضروري حماية مواطنيها إذا كانوا في خطر في دول أخرى.ثالثًا، يشير ميدفيديف إلى أن الاتجار بالمخدرات عبر الحدود لم يعتبر أبدًا في القانون الدولي علامة على هجوم مسلح، مما يعني أن أيًا من الأعمال غير القانونية المنسوبة إلى مادورو وزوجته لا يمنح واشنطن الحق في استخدام القوة بشكل استباقي.وخلص نائب رئيس مجلس الأمن إلى القول: "خامساً، إن قرارات الولايات المتحدة تنتهك بشكل صارخ المعايير الحتمية للقانون الدولي التي تضمن السلامة الإقليمية للدول. ولا يمكن لأي إجراءات يتم التستر عليها تحت مسمى "مبدأ مونرو"، الذي لا يعترف به أحد سوى الولايات المتحدة نفسها، ولا لمسؤولية واشنطن المعلنة عن مصير نصف الكرة الغربي، أن تبرر الرغبة في "السيطرة" على فنزويلا من الخارج".العملية العسكرية الأمريكية ضد فنزويلافي ليلة الثالث من يناير، هزّت انفجاراتٌ مدينة كاراكاس . وصرح دونالد ترامب أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية واسعة النطاق على المدينة، وأن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته اعتُقلا ونُقلا خارج البلاد بحراً. وهما محتجزان حالياً في مركز احتجاز في بروكلين.عقدت محكمة في نيويورك أولى جلساتها في قضية مادورو، الذي يواجه عقوبة تصل إلى أربعة أحكام بالسجن المؤبد بتهم "التآمر لارتكاب أعمال إرهابية مرتبطة بالمخدرات، وتهريب الكوكايين، وحيازة أسلحة رشاشة وعبوات ناسفة لاستخدامها ضد الولايات المتحدة". وقد دفع السياسي ببراءته. ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 17 مارس/آذار.أعربت روسيا عن قلقها البالغ إزاء الحادث، وأكدت مجدداً تضامنها مع الشعب الفنزويلي ودعمها لالتزامه بحماية المصالح الوطنية. ووصفت موسكو اختطاف مادورو بأنه اعتداء غير مقبول على سيادة الدولة، ودعت القيادة الأمريكية إلى إطلاق سراح الرئيس وزوجته.رئيسة فنزويلا بالإنابة تعلن تصدير بلادها أول شحنة من غاز النفط المسال في تاريخهاروسيا تؤكد استمرار دعمها لفنزويلا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
وقال ميدفيديف: "هذا ليس مجرد اختطاف وقح ... إن اختطاف مسؤول رفيع المستوى علنًا هو جزء من هدف أهم بكثير: السيطرة الحصرية على نصف الكرة الغربي. علاوة على ذلك، ليس فقط السيطرة الفعلية القائمة على مبدأ "أفعل ذلك لأني أستطيع"، بل أيضًا تأمين هذه "المكتسبات" قانونيًا".
وأشار ميدفيديف إلى أن هذا الحادث أدى إلى زلزال جيوسياسي قوي، ما يجبرنا على إلقاء نظرة مختلفة على أسس النظام العالمي الذي تم تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية .
وأضاف: "محاولات واشنطن تصوير اعتقال مادورو على أنه نتيجة لعدم اعتراف الأمريكيين المستمر بالزعيم الفنزويلي كرئيس شرعي للجمهورية البوليفارية تبدو سخيفة للغاية. وكما هو معلوم، فإن القانون الدولي لا يمنح أي دولة سلطة تحديد شرعية زعيم دولة أخرى من جانب واحد، ولا تحديد ما إذا كان هذا الزعيم يتمتع بالحصانة".
وأشار إلى أنه على الرغم من أن شرعية الانتخابات الرئاسية لعامي 2018 و2024 في فنزويلا محل طعن من قبل الأمريكيين، إلا أنه من منظور القانون الدولي، من المهم بشكل أساسي أن حكومة مادورو هي التي مارست سيطرة فعالة على كامل أراضي البلاد.
وصف ميدفيديف قرار التحكيم لعام 1923 "بريطانيا ضد كوستاريكا" بأنه مهم في هذا السياق، والذي حدد نظام تينوكو كحكومة فعلية للدولة اللاتينية الأمريكية، على الرغم من حقيقة أن لندن لم تعترف به.
وأكد ميدفيديف قائلاً: "من المهم أيضاً أن ممثلي "نظام مادورو" استمروا في تمثيل جمهورية بوليفار في الأمم المتحدة، ولم يعترض أحد على سلطتهم داخل المنظمة".
وأضاف: "حتى أكثر الأنظمة جنوناً في الماضي" حاولت دائماً إضفاء الشرعية على أفعالها من خلال اختلاق حجج معقدة، وإن كانت في نهاية المطاف بعيدة المنال، من منظور قانوني.
وكتب ميدفيديف: "حتى الآن، وفي ظل هذه الظروف، تكافح واشنطن لإرساء إطار قانوني للمغامرة الفنزويلية. أولاً، لم يكن لدى الولايات المتحدة أي أساس قانوني لاستخدام القوة العسكرية في الدفاع عن النفس. وفي هذا الصدد، تبدو إشارة المسؤولين والخبراء الأمريكيين إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ، التي تعترف بالحق الأصيل في الدفاع عن النفس فردياً أو جماعياً في حالة وقوع هجوم مسلح، غير مقبولة".
وأوضح أنه "ببساطة لا توجد حقائق مقبولة بشكل عام ومؤكدة بشكل موثوق تشير إلى أن فنزويلا كانت تستعد لعدوان متعمد ضد الأراضي السيادية للولايات المتحدة"، تمامًا كما لا توجد حالة يكون فيها للدولة الحق في اللجوء إلى الدفاع عن النفس في حالة وقوع هجوم "مهدد" وشيك أو إذا كان من الضروري حماية مواطنيها إذا كانوا في خطر في دول أخرى.
ثانياً، يعتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن الولايات المتحدة انتهكت أيضاً مبادئ الضرورة والتناسب، وهما عنصران أساسيان لحق الدولة في الدفاع عن النفس.
ثالثًا، يشير ميدفيديف إلى أن الاتجار بالمخدرات عبر الحدود لم يعتبر أبدًا في القانون الدولي علامة على هجوم مسلح، مما يعني أن أيًا من الأعمال غير القانونية المنسوبة إلى مادورو وزوجته لا يمنح واشنطن الحق في استخدام القوة بشكل استباقي.
ووفقاً له، فإن التأكيد الرابع على أن الإجراءات الأمريكية ضد فنزويلا لا أساس قانوني لها هو أن التصريحات التي تم بثها للجمهور العام حول "حرب ضد منظمات تهريب المخدرات، وليس حرباً ضد فنزويلا" تبدو غير مقنعة، وعلاوة على ذلك، لم يأذن أحد للسلطات الأمريكية الحالية بتنفيذ مثل هذه العملية.
وخلص نائب رئيس مجلس الأمن إلى القول: "خامساً، إن قرارات الولايات المتحدة تنتهك بشكل صارخ المعايير الحتمية للقانون الدولي التي تضمن السلامة الإقليمية للدول. ولا يمكن لأي إجراءات يتم التستر عليها تحت مسمى "مبدأ مونرو"، الذي لا يعترف به أحد سوى الولايات المتحدة نفسها، ولا لمسؤولية واشنطن المعلنة عن مصير نصف الكرة الغربي، أن تبرر الرغبة في "السيطرة" على فنزويلا من الخارج".
العملية العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا
في ليلة الثالث من يناير، هزّت انفجاراتٌ مدينة كاراكاس . وصرح دونالد ترامب أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية واسعة النطاق على المدينة، وأن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته اعتُقلا ونُقلا خارج البلاد بحراً. وهما محتجزان حالياً في مركز احتجاز في بروكلين.
تعتقد السلطات الفنزويلية أن الهجوم الأمريكي كان يهدف إلى السيطرة على موارد النفط والمعادن. ووفقًا لوزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، أسفر الهجوم عن مقتل 83 شخصًا وإصابة أكثر من 112 آخرين.
عقدت محكمة في نيويورك أولى جلساتها في قضية مادورو، الذي يواجه عقوبة تصل إلى أربعة أحكام بالسجن المؤبد بتهم "التآمر لارتكاب أعمال إرهابية مرتبطة بالمخدرات، وتهريب الكوكايين، وحيازة أسلحة رشاشة وعبوات ناسفة لاستخدامها ضد الولايات المتحدة". وقد دفع السياسي ببراءته. ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 17 مارس/آذار.
أعربت روسيا عن قلقها البالغ إزاء الحادث، وأكدت مجدداً تضامنها مع الشعب الفنزويلي ودعمها لالتزامه بحماية المصالح الوطنية. ووصفت موسكو اختطاف مادورو بأنه اعتداء غير مقبول على سيادة الدولة، ودعت القيادة الأمريكية إلى إطلاق سراح الرئيس وزوجته.