https://sarabic.ae/20260202/رئيسة-فنزويلا-تعلن-تصدير-بلادها-أول-شحنة-من-غاز-النفط-المسال-في-تاريخها-1109889623.html

رئيسة فنزويلا بالإنابة تعلن تصدير بلادها أول شحنة من غاز النفط المسال في تاريخها

رئيسة فنزويلا بالإنابة تعلن تصدير بلادها أول شحنة من غاز النفط المسال في تاريخها

سبوتنيك عربي

أعلنت رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رودريغيز، أن كاراكاس أرسلت أول شحنة من غاز النفط المسال إلى الخارج في تاريخ البلاد. 02.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-02T04:21+0000

2026-02-02T04:21+0000

2026-02-02T05:58+0000

فنزويلا

أخبار فنزويلا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108889757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_26513d7d056c4871f506dc45e799c95d.jpg

وكتبت رودريغيز عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "أفتخر بمشاركة هذه اللحظة، فقد غادرت السفينة "كريسوبيغي ليدي فنزويلا" محملة بأول شحنة من غاز النفط المسال، ونحتفل مع الطبقة العاملة بهذا الإنجاز التاريخي بتصدير أول جزيء غاز من البلاد، وهذا إنجاز من أجل رفاه الشعب الفنزويلي"، مرفقة المنشور بمقطع فيديو للناقلة.وسابقا، دأبت فنزويلا بتوجيه كامل إنتاجها من غاز النفط المسال إلى السوق المحلية، لتلبية الطلب المحلي بالكامل دون وجود فائض للتصدير، وفي يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، أعلنت حكومة الجمهورية عن توقيع عقد لتصدير الغاز دون الكشف عن هوية المشتري.وقالت السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.وأكدت وزارة الخارجية الروسية تضامن موسكو مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، محذرة من مغبة أي تصعيد إضافي.ترامب يدعو الصين لشراء النفط الفنزويلي

https://sarabic.ae/20260129/ترامب-يعلن-أنه-أبلغ-رئيسة-فنزويلا-بقراره-فتح-المجال-الجوي-لبلادها--1109776161.html

فنزويلا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فنزويلا, أخبار فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن