رئيسة فنزويلا بالإنابة تعلن تصدير بلادها أول شحنة من غاز النفط المسال في تاريخها
أعلنت رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رودريغيز، أن كاراكاس أرسلت أول شحنة من غاز النفط المسال إلى الخارج في تاريخ البلاد.
وكتبت رودريغيز عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "أفتخر بمشاركة هذه اللحظة، فقد غادرت السفينة "كريسوبيغي ليدي فنزويلا" محملة بأول شحنة من غاز النفط المسال، ونحتفل مع الطبقة العاملة بهذا الإنجاز التاريخي بتصدير أول جزيء غاز من البلاد، وهذا إنجاز من أجل رفاه الشعب الفنزويلي"، مرفقة المنشور بمقطع فيديو للناقلة.وسابقا، دأبت فنزويلا بتوجيه كامل إنتاجها من غاز النفط المسال إلى السوق المحلية، لتلبية الطلب المحلي بالكامل دون وجود فائض للتصدير، وفي يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، أعلنت حكومة الجمهورية عن توقيع عقد لتصدير الغاز دون الكشف عن هوية المشتري.
04:21 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 05:58 GMT 02.02.2026)
أعلنت رئيسة فنزويلا بالإنابة ديلسي رودريغيز، أن كاراكاس أرسلت أول شحنة من غاز النفط المسال إلى الخارج في تاريخ البلاد.
وكتبت رودريغيز عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "أفتخر بمشاركة هذه اللحظة، فقد غادرت السفينة "كريسوبيغي ليدي فنزويلا" محملة بأول شحنة من غاز النفط المسال، ونحتفل مع الطبقة العاملة بهذا الإنجاز التاريخي بتصدير أول جزيء غاز من البلاد، وهذا إنجاز من أجل رفاه الشعب الفنزويلي"، مرفقة المنشور بمقطع فيديو للناقلة.
وسابقا، دأبت فنزويلا بتوجيه كامل إنتاجها من غاز النفط المسال إلى السوق المحلية، لتلبية الطلب المحلي بالكامل دون وجود فائض للتصدير، وفي يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، أعلنت حكومة الجمهورية عن توقيع عقد لتصدير الغاز دون الكشف عن هوية المشتري.
وشنّت الولايات المتحدة الأمريكية، في 3 يناير الماضي، هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وقالت السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.
وبعد العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت. وفي 5 كانون الثاني/يناير، أدت رودريغيز اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية رئيسة مؤقتة لفنزويلا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية تضامن موسكو مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، محذرة من مغبة أي تصعيد إضافي.