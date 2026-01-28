https://sarabic.ae/20260128/الرئيس-الكولومبي-محاكمة-مادورو-يجب-أن-تكون-في-فنزويلا-وليس-في-الولايات-المتحدة-1109712165.html

الرئيس الكولومبي: محاكمة مادورو يجب أن تكون في فنزويلا وليس في الولايات المتحدة

الرئيس الكولومبي: محاكمة مادورو يجب أن تكون في فنزويلا وليس في الولايات المتحدة

أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، الأربعاء، أن الإجراءات القضائية بحق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يجب أن تُجرى في بلاده وليس في الولايات المتحدة. 28.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيترو خلال فعالية عامة في بوغوتا، ونقلها البث المباشر لإدارته على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب إعادته لأنه مخطوف فعليًا، والمحاكمة يجب أن يجريها القضاء الفنزويلي، وليس الأمريكي".وأضاف الزعيم الكولومبي أن أي إجراءات عسكرية خارجية ضد فنزويلا، بما في ذلك الضربات على كاراكاس، غير مقبولة وتتعارض مع الإرث التاريخي والحضاري لأمريكا اللاتينية. وأكد أن الأمر لا يتعلق بالأشخاص، بل بمصير "وطن بوليفار وفكرة الحرية".وفي كلمته، شدد بيترو على أنه لا يدعم الإبادات الجماعية للشعوب، واعتبر شركاء في تلك الجرائم كل من يبررها. وأوضح أن هذا الموقف سيكون أساس اتصالاته المستقبلية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يأمل أن تسفر عن "عهد من أجل الحياة" قائم على احترام الكرامة الإنسانية والتنوع الحضاري.ووصف اللقاء المرتقب في 3 فبراير/شباط مع ترامب في واشنطن بأنه "محوري وأساسي وحاسم، ليس فقط بالنسبة لي شخصيًا، بل لمستقبل البشرية".يُذكر أن الولايات المتحدة شنت في 3 يناير/كانون الثاني هجومًا واسعًا على فنزويلا، حيث تم اختطاف الرئيس مادورو وزوجته سيسليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك. ووفقًا للسلطات الأمريكية، فإنهما كانا مرتبطين بما يُسمى بـ"الإرهاب المخدراتي" وكانا يمثلان تهديدًا للولايات المتحدة.وقد عقدت أول جلسة محكمة في نيويورك، حيث أعلن مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما. ووفقًا لوزارة الدفاع الفنزويلية، أسفر الهجوم الأمريكي عن مقتل 100 شخص.

فنزويلا, رئاسة فنزويلا, نيكولاس مادورو, كولومبيا, الولايات المتحدة الأمريكية