https://sarabic.ae/20260128/الرئيس-الكولومبي-محاكمة-مادورو-يجب-أن-تكون-في-فنزويلا-وليس-في-الولايات-المتحدة-1109712165.html
الرئيس الكولومبي: محاكمة مادورو يجب أن تكون في فنزويلا وليس في الولايات المتحدة
الرئيس الكولومبي: محاكمة مادورو يجب أن تكون في فنزويلا وليس في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، الأربعاء، أن الإجراءات القضائية بحق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يجب أن تُجرى في بلاده وليس في الولايات المتحدة. 28.01.2026
2026-01-28T02:08+0000
2026-01-28T02:08+0000
فنزويلا
رئاسة فنزويلا
نيكولاس مادورو
كولومبيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/12/1102778802_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e2199c2d1f9513d5d76568aded5dae8b.jpg
وقال بيترو خلال فعالية عامة في بوغوتا، ونقلها البث المباشر لإدارته على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب إعادته لأنه مخطوف فعليًا، والمحاكمة يجب أن يجريها القضاء الفنزويلي، وليس الأمريكي".وأضاف الزعيم الكولومبي أن أي إجراءات عسكرية خارجية ضد فنزويلا، بما في ذلك الضربات على كاراكاس، غير مقبولة وتتعارض مع الإرث التاريخي والحضاري لأمريكا اللاتينية. وأكد أن الأمر لا يتعلق بالأشخاص، بل بمصير "وطن بوليفار وفكرة الحرية".وفي كلمته، شدد بيترو على أنه لا يدعم الإبادات الجماعية للشعوب، واعتبر شركاء في تلك الجرائم كل من يبررها. وأوضح أن هذا الموقف سيكون أساس اتصالاته المستقبلية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يأمل أن تسفر عن "عهد من أجل الحياة" قائم على احترام الكرامة الإنسانية والتنوع الحضاري.ووصف اللقاء المرتقب في 3 فبراير/شباط مع ترامب في واشنطن بأنه "محوري وأساسي وحاسم، ليس فقط بالنسبة لي شخصيًا، بل لمستقبل البشرية".يُذكر أن الولايات المتحدة شنت في 3 يناير/كانون الثاني هجومًا واسعًا على فنزويلا، حيث تم اختطاف الرئيس مادورو وزوجته سيسليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك. ووفقًا للسلطات الأمريكية، فإنهما كانا مرتبطين بما يُسمى بـ"الإرهاب المخدراتي" وكانا يمثلان تهديدًا للولايات المتحدة.وقد عقدت أول جلسة محكمة في نيويورك، حيث أعلن مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما. ووفقًا لوزارة الدفاع الفنزويلية، أسفر الهجوم الأمريكي عن مقتل 100 شخص.
https://sarabic.ae/20260109/الرئيس-الكولومبي-يعلن-توجهه-إلى-واشنطن-لـوقف-الحرب-العالمية-1109076991.html
فنزويلا
كولومبيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/12/1102778802_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f79d81992f82027e4b520de6ae9d9295.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فنزويلا, رئاسة فنزويلا, نيكولاس مادورو, كولومبيا, الولايات المتحدة الأمريكية
فنزويلا, رئاسة فنزويلا, نيكولاس مادورو, كولومبيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الكولومبي: محاكمة مادورو يجب أن تكون في فنزويلا وليس في الولايات المتحدة

02:08 GMT 28.01.2026
© AP Photo / Fernando VergaraColombian President Gustavo Petro speaks to supporters before presenting to Congress a proposed bill to reform the healthcare system
Colombian President Gustavo Petro speaks to supporters before presenting to Congress a proposed bill to reform the healthcare system - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
تابعنا عبر
أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، الأربعاء، أن الإجراءات القضائية بحق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يجب أن تُجرى في بلاده وليس في الولايات المتحدة.
وقال بيترو خلال فعالية عامة في بوغوتا، ونقلها البث المباشر لإدارته على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب إعادته لأنه مخطوف فعليًا، والمحاكمة يجب أن يجريها القضاء الفنزويلي، وليس الأمريكي".
Colombian President Gustavo Petro speaks to supporters before presenting to Congress a proposed bill to reform the healthcare system - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
الرئيس الكولومبي يعلن توجهه إلى واشنطن لـ"وقف الحرب العالمية"
9 يناير, 23:53 GMT
وأضاف الزعيم الكولومبي أن أي إجراءات عسكرية خارجية ضد فنزويلا، بما في ذلك الضربات على كاراكاس، غير مقبولة وتتعارض مع الإرث التاريخي والحضاري لأمريكا اللاتينية. وأكد أن الأمر لا يتعلق بالأشخاص، بل بمصير "وطن بوليفار وفكرة الحرية".
وفي كلمته، شدد بيترو على أنه لا يدعم الإبادات الجماعية للشعوب، واعتبر شركاء في تلك الجرائم كل من يبررها. وأوضح أن هذا الموقف سيكون أساس اتصالاته المستقبلية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يأمل أن تسفر عن "عهد من أجل الحياة" قائم على احترام الكرامة الإنسانية والتنوع الحضاري.
ووصف اللقاء المرتقب في 3 فبراير/شباط مع ترامب في واشنطن بأنه "محوري وأساسي وحاسم، ليس فقط بالنسبة لي شخصيًا، بل لمستقبل البشرية".
يُذكر أن الولايات المتحدة شنت في 3 يناير/كانون الثاني هجومًا واسعًا على فنزويلا، حيث تم اختطاف الرئيس مادورو وزوجته سيسليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك. ووفقًا للسلطات الأمريكية، فإنهما كانا مرتبطين بما يُسمى بـ"الإرهاب المخدراتي" وكانا يمثلان تهديدًا للولايات المتحدة.
وقد عقدت أول جلسة محكمة في نيويورك، حيث أعلن مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما. ووفقًا لوزارة الدفاع الفنزويلية، أسفر الهجوم الأمريكي عن مقتل 100 شخص.
