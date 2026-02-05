https://sarabic.ae/20260205/روسيا-تؤكد-استمرار-دعمها-لفنزويلا-وتعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-1110004102.html
روسيا تؤكد استمرار دعمها لفنزويلا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
روسيا تؤكد استمرار دعمها لفنزويلا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
أعلن المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن روسيا ستواصل دعم فنزويلا وتعزيز جميع مجالات الشراكة الاستراتيجية معها. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T01:33+0000
2026-02-05T01:33+0000
2026-02-05T01:33+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فنزويلا
رئاسة فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103157/12/1031571246_0:227:2835:1821_1920x0_80_0_0_22bbc0589a17dc5c4d71d2a1594dfda0.jpg
وقال نيبينزيا للصحفيين الروس: "نحن ندعم بالكامل جهود السلطات الرسمية في فنزويلا لحماية السيادة الوطنية والمصالح القومية. ونستمر في تقديم الدعم اللازم لفنزويلا الصديقة لنا، ونعزم على تعزيز كافة مجالات شراكتنا الاستراتيجية".وأشار إلى أنه في الساعات الأولى بعد "الاعتداء الغادر من الولايات المتحدة"، أدانت روسيا "فعل العدوان واختطاف الرئيس الشرعي للبلاد بذريعة واهية".وأضاف نيبينزيا أن روسيا ظلت على اتصال وثيق مع كاراكاس والرئيس المفوض لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، خلال هذه الأحداث.وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت.وفي يناير/5 كانون الثاني، أدت رودريغيز اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية رئيسة مؤقتة لفنزويلا.من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، محذرة من مغبة أي تصعيد إضافي.
https://sarabic.ae/20260203/ديلسي-رودريغيز-تلتقي-برئيسة-البعثة-الدبلوماسية-الأمريكية-في-فنزويلا-1109924324.html
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103157/12/1031571246_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_3bfbf11dd8892855e3d7e48db89a6731.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فنزويلا, رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فنزويلا, رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا تؤكد استمرار دعمها لفنزويلا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
أعلن المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن روسيا ستواصل دعم فنزويلا وتعزيز جميع مجالات الشراكة الاستراتيجية معها.
وقال نيبينزيا للصحفيين الروس: "نحن ندعم بالكامل جهود السلطات الرسمية في فنزويلا لحماية السيادة الوطنية والمصالح القومية. ونستمر في تقديم الدعم اللازم لفنزويلا الصديقة لنا، ونعزم على تعزيز كافة مجالات شراكتنا الاستراتيجية".
وأشار إلى أنه في الساعات الأولى بعد "الاعتداء الغادر من الولايات المتحدة"، أدانت روسيا "فعل العدوان واختطاف الرئيس الشرعي للبلاد بذريعة واهية".
وأضاف نيبينزيا أن روسيا ظلت على اتصال وثيق مع كاراكاس والرئيس المفوض لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، خلال هذه الأحداث.
وأوضح: "على الرغم من التهديدات المستمرة من الخارج، قامت الحكومة البوليفارية بعمل مثير للإعجاب في استقرار الوضع وتهيئة الظروف اللازمة لمواصلة التطور السلمي والمستقر والمستقل لفنزويلا".
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا
، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.
وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.
وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت.
وفي يناير/5 كانون الثاني، أدت رودريغيز اليمين الدستورية
أمام الجمعية الوطنية رئيسة مؤقتة لفنزويلا.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، محذرة من مغبة أي تصعيد إضافي.