ديلسي رودريغيز تلتقي برئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في فنزويلا

تابعنا عبر
استقبلت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، القائمة بالأعمال الأمريكية، لورا دوغو، في قصر ميرافلوريس، عقب وصول الدبلوماسية إلى كاراكاس.
أفاد ميغيل أنخيل بيريز بيرلا، وزير الاتصالات والإعلام في فنزويلا، عبر قناته على تطبيق تلغرام، أن "هذا الاجتماع في قصر ميرافلوريس عُقد في إطار جدول أعمال العمل المشترك بين جمهورية فنزويلا البوليفارية والولايات المتحدة الأمريكية".

في 9 يناير/كانون الثاني، أعلنت الحكومة الفنزويلية وصول وفد دبلوماسي من وزارة الخارجية الأمريكية إلى كاراكاس، ووفد آخر سيُوفد من فنزويلا إلى واشنطن للقيام بمهام لوجستية متعلقة بالوظائف الدبلوماسية.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت كاراكاس وواشنطن عملية استكشافية لإعادة تأسيس البعثات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.
وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.
رئيسة فنزويلا المؤقتة، ديلسي رودريغز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
رودريغيز تتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في فنزويلا
28 يناير, 23:18 GMT
وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت.
وفي يناير/5 كانون الثاني، أدت رودريغيز اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية رئيسة مؤقتة لفنزويلا.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، محذرة من مغبة أي تصعيد إضافي.
