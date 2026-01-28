https://sarabic.ae/20260128/رودريغيز-تتولى-منصب-القائد-الأعلى-للقوات-المسلحة-في-فنزويلا-1109743484.html
رودريغيز تتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في فنزويلا
أعلن وزير الدفاع في فنزويلا، فلاديمير بادرينو لوبيز، الأربعاء، أن ديلسي رودريغيز، الرئيسة بالوكالة لفنزويلا، ستتلقى الشرَفَ العسكري الذي يخولها منصب القائد... 28.01.2026
وجاء الإعلان خلال رسالة نشرها بادرينو لوبيز على قناة تيليغرام، أشار فيها إلى أن هذا المنصب يُمنح لرودريغيز وفقًا للدستور المحلي ولتفسير حديث لصالح الشرعية من غرفة الدستور في المحكمة العليا للعدل. وأكد أن المؤسسة العسكرية ستعمل وفق الأطر الدستورية وتحت قيادة رودريغيز.وأشار بادرينو لوبيز إلى أن تكريم رودريغيز بهذا الدور يحمل طابعًا رمزيًا ويؤكد دعم القوات المسلحة الوطنية البوليفارية لقيادتها في الدفاع عن الوطن والمحافظة على السلام والاستقرار. كما دعا الشعب إلى فهم أهمية الولاء والتماسك في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد.وسيسجل هذا الحدث تعيين رودريغيز كأول امرأة تتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية في تاريخ فنزويلا.وفي 3 يناير/ كانون الثاني، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة واسعة على فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.ووفق رواية السلطات الأمريكية، فإنهما يُشتبه في ارتباطهما بما وصفته بـ"إرهاب المخدرات" واعتبرته تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في نيويورك، حيث أكد مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما.وأصبحت ديلسي رودريغيز رئيسة لفنزويلا بالوكالة، بعدما كانت تشغل منصب نائبة الرئيس. ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الفنزويلية، أسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 100 شخص.يشار إلى أن فنزويلا تمتلك نحو خُمس احتياطيات النفط العالمية، وكانت في السابق من كبار موردي الخام إلى الولايات المتحدة، مع عمل عدة شركات أمريكية في البلاد حتى عام 2007.
