https://sarabic.ae/20260128/رودريغيز-تتولى-منصب-القائد-الأعلى-للقوات-المسلحة-في-فنزويلا-1109743484.html

رودريغيز تتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في فنزويلا

رودريغيز تتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في فنزويلا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع في فنزويلا، فلاديمير بادرينو لوبيز، الأربعاء، أن ديلسي رودريغيز، الرئيسة بالوكالة لفنزويلا، ستتلقى الشرَفَ العسكري الذي يخولها منصب القائد... 28.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-28T23:18+0000

2026-01-28T23:18+0000

2026-01-28T23:18+0000

فنزويلا

رئاسة فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109633976_0:68:1501:912_1920x0_80_0_0_6541f2c32e2c1fbeca48f2beadd0032e.jpg

وجاء الإعلان خلال رسالة نشرها بادرينو لوبيز على قناة تيليغرام، أشار فيها إلى أن هذا المنصب يُمنح لرودريغيز وفقًا للدستور المحلي ولتفسير حديث لصالح الشرعية من غرفة الدستور في المحكمة العليا للعدل. وأكد أن المؤسسة العسكرية ستعمل وفق الأطر الدستورية وتحت قيادة رودريغيز.وأشار بادرينو لوبيز إلى أن تكريم رودريغيز بهذا الدور يحمل طابعًا رمزيًا ويؤكد دعم القوات المسلحة الوطنية البوليفارية لقيادتها في الدفاع عن الوطن والمحافظة على السلام والاستقرار. كما دعا الشعب إلى فهم أهمية الولاء والتماسك في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد.وسيسجل هذا الحدث تعيين رودريغيز كأول امرأة تتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية في تاريخ فنزويلا.وفي 3 يناير/ كانون الثاني، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة واسعة على فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.ووفق رواية السلطات الأمريكية، فإنهما يُشتبه في ارتباطهما بما وصفته بـ"إرهاب المخدرات" واعتبرته تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في نيويورك، حيث أكد مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما.وأصبحت ديلسي رودريغيز رئيسة لفنزويلا بالوكالة، بعدما كانت تشغل منصب نائبة الرئيس. ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الفنزويلية، أسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 100 شخص.يشار إلى أن فنزويلا تمتلك نحو خُمس احتياطيات النفط العالمية، وكانت في السابق من كبار موردي الخام إلى الولايات المتحدة، مع عمل عدة شركات أمريكية في البلاد حتى عام 2007.

https://sarabic.ae/20260128/رئيسة-فنزويلا-المؤقتة-تعلن-بدء-واشنطن-الإفراج-عن-الأموال-المجمدة-بسبب-العقوبات-1109714730.html

فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فنزويلا, رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن