رئيس هيئة الأركان الروسية يعلن تحرير 12 بلدة منذ بداية شهر فبراير
2026-02-15T07:12+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101774552_152:0:1590:809_1920x0_80_0_0_b8e4137f9407a89960a074fde2bc1678.png
وأضاف غيراسيموف، أن أعنف المعارك تدور في منطقة سيطرة مجموعة قوات "المركز"، التي تتقدم باتجاه بلدة دوبروبوليه.وأضاف غيراسيموف بأن قوات تجمع "المركز تنفذ عمليات للسيطرة على بلدتي نوفوبافلوفكا ونوفوبودغورني.وأردف غيراسيموف: "تنفذ قوات تجمع الغرب عمليات هجومية نشطة على جبهة واسعة في جميع أنحاء منطقة مسؤوليتها".خلال عمله في مركز القيادة، استمع الفريق أول فاليري غيراسيموف إلى تقرير من الفريق فاليري سولودتشوك، قائد مجموعة القوات "المركز"، حول الوضع الراهن في منطقة مسؤولية المجموعة، بالإضافة إلى تقارير من قادة التشكيلات وقادة الوحدات وغيرهم من المسؤولين حول نتائج العمليات القتالية.وفي ختام الجولة، قدم الفريق أول فاليري غيراسيموف أوسمة الدولة لأبرز أفراد الخدمة، وشكرهم على شجاعتهم وبسالتهم التي أبدوها خلال العمليات العسكرية.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101774552_331:0:1410:809_1920x0_80_0_0_42266b83692bc90b3b00dce818bb6851.png
رئيس هيئة الأركان الروسية يعلن تحرير 12 بلدة منذ بداية شهر فبراير
06:44 GMT 15.02.2026 (تم التحديث: 07:12 GMT 15.02.2026)
أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الأحد، خلال تفقده سير العمليات القتالية التي نفذتها تشكيلات ووحدات مجموعة قوات "المركز"، أن القوات المسلحة الروسية حررت 12 بلدة خلال أسبوعين من شهر فبراير/ الحالي، رغم الظروف الجوية القاسية.
وأضاف غيراسيموف، أن أعنف المعارك تدور في منطقة سيطرة مجموعة قوات "المركز"، التي تتقدم باتجاه بلدة دوبروبوليه.
وأضاف غيراسيموف بأن قوات تجمع "المركز تنفذ عمليات للسيطرة على بلدتي نوفوبافلوفكا ونوفوبودغورني.
وقال غيراسيموف: تنفذ وحدات تجمع قوات المركز عمليات قتالية للسيطرة على نوفوبافلوفكا ونوفوبودغورني.
وأردف غيراسيموف: "تنفذ قوات تجمع الغرب عمليات هجومية نشطة على جبهة واسعة في جميع أنحاء منطقة مسؤوليتها".
خلال عمله في مركز القيادة، استمع الفريق أول فاليري غيراسيموف إلى تقرير من الفريق فاليري سولودتشوك، قائد مجموعة القوات "المركز"، حول الوضع الراهن في منطقة مسؤولية المجموعة، بالإضافة إلى تقارير من قادة التشكيلات وقادة الوحدات وغيرهم من المسؤولين حول نتائج العمليات القتالية.
وفي ختام الجولة، أشاد رئيس الأركان العامة بنجاحات مجموعة القوات المركزية في تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية، وحدد أهدافًا للعمليات المستقبلية.
وفي ختام الجولة، قدم الفريق أول فاليري غيراسيموف أوسمة الدولة لأبرز أفراد الخدمة، وشكرهم على شجاعتهم وبسالتهم التي أبدوها خلال العمليات العسكرية.