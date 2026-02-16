https://sarabic.ae/20260216/مصدر-لـسبوتنيك-قوات-كييف-تستهدف-مجموعة-تابعة-لها-بعد-استسلامها-وتوجهها-نحو-الجيش-الروسي-1110399582.html
مصدر لـ"سبوتنيك": قوات كييف تستهدف مجموعة تابعة لها بعد استسلامها للجيش الروسي
مصدر لـ"سبوتنيك": قوات كييف تستهدف مجموعة تابعة لها بعد استسلامها للجيش الروسي
أفاد أحد رجال المدفعية من مجموعة قوات "الشرق" الروسية الملقب بـ"كاي" لوكالة "سبوتنيك"، أن جنودًا من القوات المسلحة الأوكرانية حاولوا الاستسلام للقوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه، فقُتلوا بنيران زملائهم.
ووفقًا له، قررت مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلقاء أسلحتهم لعدم رغبتهم في مواصلة القتال، وكانت طائرة روسية مسيرة ترافقهم إلى موقع وحدات القوات المسلحة الروسية.
وقال "كاي" لـ"سبوتنيك": "طائرتنا المسيرة كانت توجههم إلى موقع الانتشار حيث تتواجد المجموعة لنقلهم، وعندما رأى العدو جنوده يستسلمون، بدأ بمهاجمتهم بكل قوته".
وأوضح "كاي" أن الطائرات المسيرة استُخدمت لضرب الجنود المستسلمين، وأضاف: "استسلم ستة جنود، نجا اثنان منهم فقط، أما الباقون فقد قُتلوا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.