مصدر لـ"سبوتنيك": قوات كييف تستهدف مجموعة تابعة لها بعد استسلامها للجيش الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260216/مصدر-لـسبوتنيك-قوات-كييف-تستهدف-مجموعة-تابعة-لها-بعد-استسلامها-وتوجهها-نحو-الجيش-الروسي-1110399582.html
مصدر لـ"سبوتنيك": قوات كييف تستهدف مجموعة تابعة لها بعد استسلامها للجيش الروسي
مصدر لـ"سبوتنيك": قوات كييف تستهدف مجموعة تابعة لها بعد استسلامها للجيش الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد أحد رجال المدفعية من مجموعة قوات "الشرق" الروسية الملقب بـ"كاي" لوكالة "سبوتنيك"، أن جنودًا من القوات المسلحة الأوكرانية حاولوا الاستسلام للقوات الروسية... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T04:33+0000
2026-02-16T04:33+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/17/1062574933_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0159f14236e1656218e2029dd30b6701.jpg
ووفقًا له، قررت مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلقاء أسلحتهم لعدم رغبتهم في مواصلة القتال، وكانت طائرة روسية مسيرة ترافقهم إلى موقع وحدات القوات المسلحة الروسية.وقال "كاي" لـ"سبوتنيك": "طائرتنا المسيرة كانت توجههم إلى موقع الانتشار حيث تتواجد المجموعة لنقلهم، وعندما رأى العدو جنوده يستسلمون، بدأ بمهاجمتهم بكل قوته".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": نظام كييف يزج بجنود دون "دافع أو تدريب" على محور سومي
https://sarabic.ae/20260215/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تسفيتكوفويه-التابعة-لمقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1110380041.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/17/1062574933_94:0:1054:720_1920x0_80_0_0_5b4307f3e121ee5f011757c714e8d0ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

مصدر لـ"سبوتنيك": قوات كييف تستهدف مجموعة تابعة لها بعد استسلامها للجيش الروسي

04:33 GMT 16.02.2026
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصوراستسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد أحد رجال المدفعية من مجموعة قوات "الشرق" الروسية الملقب بـ"كاي" لوكالة "سبوتنيك"، أن جنودًا من القوات المسلحة الأوكرانية حاولوا الاستسلام للقوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه، فقُتلوا بنيران زملائهم.
ووفقًا له، قررت مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلقاء أسلحتهم لعدم رغبتهم في مواصلة القتال، وكانت طائرة روسية مسيرة ترافقهم إلى موقع وحدات القوات المسلحة الروسية.
وقال "كاي" لـ"سبوتنيك": "طائرتنا المسيرة كانت توجههم إلى موقع الانتشار حيث تتواجد المجموعة لنقلهم، وعندما رأى العدو جنوده يستسلمون، بدأ بمهاجمتهم بكل قوته".

وأوضح "كاي" أن الطائرات المسيرة استُخدمت لضرب الجنود المستسلمين، وأضاف: "استسلم ستة جنود، نجا اثنان منهم فقط، أما الباقون فقد قُتلوا".

مدفع هاوتزر الروسي يستهدف نقاط تابعة لقوات كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة تسفيتكوفويه التابعة لمقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
أمس, 09:18 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": نظام كييف يزج بجنود دون "دافع أو تدريب" على محور سومي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала