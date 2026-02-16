https://sarabic.ae/20260216/القوات-الروسية-تدمر-أربعة-حصون-تابعة-للقوات-الأوكرانية-في-دونيتسك-1110399848.html
القوات الروسية تدمر أربعة حصون تابعة للقوات الأوكرانية في دونيتسك
القوات الروسية تدمر أربعة حصون تابعة للقوات الأوكرانية في دونيتسك
16.02.2026
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح المدفعية والطائرات المسيرة التابع لمجموعة قوات "الجنوب"، دمر أربعة ملاجئ كانت تؤوي ما يصل إلى 15 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كونستانتينوفكا خلال 24 ساعة.
وجاء في البيان: "دمرت المدفعية ومشغلو الطائرات المسيرة التابعة للفرقة السادسة للمشاة الآلية أربعة ملاجئ كانت تؤوي ما يصل إلى 15 عنصرًا من العدو خلال 24 ساعة".
وأكدت عمليات الاستطلاع الجوي لاحقًا تدمير تجمعات عناصر القوات المسلحة الأوكرانية وملاجئهم في منطقة كونستانتينوفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.