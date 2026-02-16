https://sarabic.ae/20260216/موسكو-كييف-تحاكم-أكثر-من-10-آلاف-أوكراني-بتهم-ذات-دوافع-سياسية-1110398085.html
موسكو: كييف تحاكم أكثر من 10 آلاف أوكراني بتهم ذات دوافع سياسية
موسكو: كييف تحاكم أكثر من 10 آلاف أوكراني بتهم ذات دوافع سياسية
سبوتنيك عربي
أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أن "نظام كييف يحاكم أكثر من 10 آلاف أوكراني بتهم ذات دوافع سياسية". 16.02.2026
وقال ميروشنيك في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "أوكرانيا، وهي ديكتاتورية عسكرية بحتة، تُسيء في المقام الأول إلى شعبها".وأضاف المسؤول الروسي أنه "ووفقا لبياناتنا، تمت محاكمة أكثر من 10 آلاف شخص، ولا يزالون يحاكمون، بتهم ذات دوافع سياسية في النظام القضائي الأوكراني. وتخفي أوكرانيا هذه البيانات".وذكر سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، أن "هذه التهم تتعلق في المقام الأول بتهديد وحدة الأراضي وتمويل الإرهاب. وهي مجموعة من التهم التي بموجبها يسجن نظام (فلاديمير) زيلينسكي في كييف، الأفراد غير الموثوق بهم سياسيا".وتواصل روسيا تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، منذ 24 فبراير/ شباط 2022. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرّح بأن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين يتعرضون لإبادة جماعية من قبل نظام كييف".ووفقًا للرئيس الروسي، فإن الهدف النهائي للعملية يتمثل في التحرير الكامل لإقليم دونباس، وتهيئة ظروف تضمن أمن روسيا، بما يشمل إخضاع أوكرانيا لعمليتي نزع السلاح و"اجتثاث النازية".
