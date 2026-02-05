عربي
الدفاع الروسية تعلن استعادة 157 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى
الدفاع الروسية تعلن استعادة 157 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا استعادت 157 جنديا روسيا، من الأسر الأوكراني، وتم تبادل 157 أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان: "في 5 فبراير/شباط، تم استعادة 157 جنديًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وتم تبادل 157 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف أن الإمارات والولايات المتحدة توسطتا في عودة الجنود الروس من الأسر، مضيفا: "قدمت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة جهود وساطة إنسانية خلال عودة الجنود الروس من الأسر".وأعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، أنه في في المحادثات الثلاثية، اتفق الجانبان الروسي والأوكراني على تبادل 314 سجينا.وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "اليوم، اتفقت وفود من الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا على تبادل 314 أسيراً، وهو أول تبادل من نوعه منذ خمسة أشهر. وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال محادثات سلام مفصلة ومثمرة".
الدفاع الروسية تعلن استعادة 157 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى

11:58 GMT 05.02.2026 (تم التحديث: 12:01 GMT 05.02.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا استعادت 157 جنديا روسيا، من الأسر الأوكراني، وتم تبادل 157 أسيرا من القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في البيان: "في 5 فبراير/شباط، تم استعادة 157 جنديًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وتم تبادل 157 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع: "تمت استعادة 3 مواطنين روس، من سكان كورسك، كانوا محتجزين بشكل غير قانوني من قبل نظام كييف، وسيتم إعادتهم إلى ديارهم".

وأضاف أن الإمارات والولايات المتحدة توسطتا في عودة الجنود الروس من الأسر، مضيفا: "قدمت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة جهود وساطة إنسانية خلال عودة الجنود الروس من الأسر".
وأعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، أنه في في المحادثات الثلاثية، اتفق الجانبان الروسي والأوكراني على تبادل 314 سجينا.
وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "اليوم، اتفقت وفود من الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا على تبادل 314 أسيراً، وهو أول تبادل من نوعه منذ خمسة أشهر. وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال محادثات سلام مفصلة ومثمرة".
