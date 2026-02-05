عربي
انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بشأن الأسلحة النووية بين روسيا وأمريكا
انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بشأن الأسلحة النووية بين روسيا وأمريكا
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنك" مجموعة من الصور المميزة لأسلحة نووية روسية وأمريكية. 05.02.2026
2026-02-05T10:46+0000
2026-02-05T10:46+0000
وسائط متعددة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
السلاح النووي
معاهدة ستارت
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110012469_0:20:3365:1914_1920x0_80_0_0_ef896e8895ae2b42f72fc475fb2f58e0.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية
ar_EG
انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بشأن الأسلحة النووية بين روسيا وأمريكا

10:46 GMT 05.02.2026
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لأسلحة نووية روسية وأمريكية.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس"، على متن رتل آلي من القوات التابعة لحامية موسكو خلال التدريب على العرض العسكري المخصص للذكرى الـ71 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز &quot;يارس&quot;، على متن رتل آلي من القوات التابعة لحامية موسكو خلال التدريب على العرض العسكري المخصص للذكرى الـ71 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس"، على متن رتل آلي من القوات التابعة لحامية موسكو خلال التدريب على العرض العسكري المخصص للذكرى الـ71 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

© AP Photo / U.S. Air Force /J.T. Armstrong

صورة توثق إطلاق تجريبي لصاروخ "مينيوتمان 3" الباليستي العابر للقارات غير المسلح في قاعدة "فاندنبرغ" الجوية بولاية كاليفورنيا.

صورة توثق إطلاق تجريبي لصاروخ &quot;مينيوتمان 3&quot; الباليستي العابر للقارات غير المسلح في قاعدة &quot;فاندنبرغ&quot; الجوية بولاية كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
2/12
© AP Photo / U.S. Air Force /J.T. Armstrong

صورة توثق إطلاق تجريبي لصاروخ "مينيوتمان 3" الباليستي العابر للقارات غير المسلح في قاعدة "فاندنبرغ" الجوية بولاية كاليفورنيا.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة قاذفة صواريخ استراتيجية من طراز "Tu-95MS" في بروفة عامة للعرض العسكري بمناسبة الذكرىالـ77للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

طائرة قاذفة صواريخ استراتيجية من طراز &quot;Tu-95MS&quot; في بروفة عامة للعرض العسكري بمناسبة الذكرىالـ77للانتصار في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

طائرة قاذفة صواريخ استراتيجية من طراز "Tu-95MS" في بروفة عامة للعرض العسكري بمناسبة الذكرىالـ77للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

© AP Photo / U.S. Air Force/Senior Airman Tristan Day

جندي أمريكي، فني من سرب صيانة الصواريخ 341، يفحص المكونات الداخلية لصاروخ باليستي عابر للقارات خلال اختبار إطلاق إلكتروني مُحاكٍ لصاروخ "مينيوتمان".

 جندي أمريكي، فني من سرب صيانة الصواريخ 341، يفحص المكونات الداخلية لصاروخ باليستي عابر للقارات خلال اختبار إطلاق إلكتروني مُحاكٍ لصاروخ &quot;مينيوتمان&quot;. - سبوتنيك عربي
4/12
© AP Photo / U.S. Air Force/Senior Airman Tristan Day

جندي أمريكي، فني من سرب صيانة الصواريخ 341، يفحص المكونات الداخلية لصاروخ باليستي عابر للقارات خلال اختبار إطلاق إلكتروني مُحاكٍ لصاروخ "مينيوتمان".

© AP Photo / Charlie Riedel

مصور يلتقط صورة لقاذفة الشبح "B-2 سبيريت" وهي تحلق في سماء وسط مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، ضمن عرض جوي.

مصور يلتقط صورة لقاذفة الشبح &quot;B-2 سبيريت&quot; وهي تحلق في سماء وسط مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، ضمن عرض جوي. - سبوتنيك عربي
5/12
© AP Photo / Charlie Riedel

مصور يلتقط صورة لقاذفة الشبح "B-2 سبيريت" وهي تحلق في سماء وسط مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، ضمن عرض جوي.

© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور

إطلاق صاروخ باليستي من طراز "سينيفا" من غواصة "تولا" النووية، خلال مناورة استراتيجية للردع النووي بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إطلاق صاروخ باليستي من طراز &quot;سينيفا&quot; من غواصة &quot;تولا&quot; النووية، خلال مناورة استراتيجية للردع النووي بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور

إطلاق صاروخ باليستي من طراز "سينيفا" من غواصة "تولا" النووية، خلال مناورة استراتيجية للردع النووي بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

© AP Photo / .US. Air Force/Staff Sgt. Collette Brooks

قاذفة من طراز B-52H "ستراتوفورتريس" تابعة للجناح الخامس للقاذفات في قاعدة مينوت الجوية بولاية داكوتا الشمالية، وهي تقترب من طائرة KC-10 إكستندر للتزود بالوقود فوق الشرق الأوسط.

 قاذفة من طراز B-52H &quot;ستراتوفورتريس&quot; تابعة للجناح الخامس للقاذفات في قاعدة مينوت الجوية بولاية داكوتا الشمالية، وهي تقترب من طائرة KC-10 إكستندر للتزود بالوقود فوق الشرق الأوسط. - سبوتنيك عربي
7/12
© AP Photo / .US. Air Force/Staff Sgt. Collette Brooks

قاذفة من طراز B-52H "ستراتوفورتريس" تابعة للجناح الخامس للقاذفات في قاعدة مينوت الجوية بولاية داكوتا الشمالية، وهي تقترب من طائرة KC-10 إكستندر للتزود بالوقود فوق الشرق الأوسط.

© Sputnik . Sergey Kazak / الانتقال إلى بنك الصور

أثناء تدريب قتالي للصاروخ الباليستي العابر للقارات (SS) من قاعدة "بايكونور" الفضائية.

أثناء تدريب قتالي للصاروخ الباليستي العابر للقارات (SS) من قاعدة &quot;بايكونور&quot; الفضائية. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Sergey Kazak
/
الانتقال إلى بنك الصور

أثناء تدريب قتالي للصاروخ الباليستي العابر للقارات (SS) من قاعدة "بايكونور" الفضائية.

© Photo / Public domain

الصاروخ الباليستي الأمريكي "ترايدنت 2"، المصمم للإطلاق من غواصات الصواريخ الباليستية التي تعمل بالطاقة النووية.

الصاروخ الباليستي الأمريكي &quot;ترايدنت 2&quot;، المصمم للإطلاق من غواصات الصواريخ الباليستية التي تعمل بالطاقة النووية. - سبوتنيك عربي
9/12
© Photo / Public domain

الصاروخ الباليستي الأمريكي "ترايدنت 2"، المصمم للإطلاق من غواصات الصواريخ الباليستية التي تعمل بالطاقة النووية.

طائرة قاذفة صواريخ استراتيجية من طراز Tu-160 خلال بروفة عامة للعرض الجوي في موسكو لإحياء الذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

طائرة قاذفة صواريخ استراتيجية من طراز Tu-160 خلال بروفة عامة للعرض الجوي في موسكو لإحياء الذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

طائرة قاذفة صواريخ استراتيجية من طراز Tu-160 خلال بروفة عامة للعرض الجوي في موسكو لإحياء الذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Fotokhost-agentstvo18Photo hosting agency/Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

طائرة قاذفة صواريخ استراتيجية من طراز Tu-160 خلال بروفة عامة للعرض الجوي في موسكو لإحياء الذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

© AP Photo / U.S. Navy/Lt. Rebecca Rebarich

الغواصة الأمريكية "يو إس إس وايومنغ" أثناء إبحارها نحو قاعدة "كينغز باي" البحرية للغواصات في ولاية جورجيا.

الغواصة الأمريكية &quot;يو إس إس وايومنغ&quot; أثناء إبحارها نحو قاعدة &quot;كينغز باي&quot; البحرية للغواصات في ولاية جورجيا. - سبوتنيك عربي
11/12
© AP Photo / U.S. Navy/Lt. Rebecca Rebarich

الغواصة الأمريكية "يو إس إس وايومنغ" أثناء إبحارها نحو قاعدة "كينغز باي" البحرية للغواصات في ولاية جورجيا.

لحظة إطلاق صاروخ "بولافا" باتجاه موقع اختبار كورا من الغواصة "يوري دولغوروكي" في البحر الأبيض المتوسط.

لحظة إطلاق صاروخ "بولافا" باتجاه موقع اختبار كورا من الغواصة "يوري دولغوروكي" في البحر الأبيض المتوسط.

لحظة إطلاق صاروخ &quot;بولافا&quot; باتجاه موقع اختبار كورا من الغواصة &quot;يوري دولغوروكي&quot; في البحر الأبيض المتوسط. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور

لحظة إطلاق صاروخ "بولافا" باتجاه موقع اختبار كورا من الغواصة "يوري دولغوروكي" في البحر الأبيض المتوسط.

