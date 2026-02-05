انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بشأن الأسلحة النووية بين روسيا وأمريكا

صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس"، على متن رتل آلي من القوات التابعة لحامية موسكو خلال التدريب على العرض العسكري المخصص للذكرى الـ71 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.
صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس"، على متن رتل آلي من القوات التابعة لحامية موسكو خلال التدريب على العرض العسكري المخصص للذكرى الـ71 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.
صورة توثق إطلاق تجريبي لصاروخ "مينيوتمان 3" الباليستي العابر للقارات غير المسلح في قاعدة "فاندنبرغ" الجوية بولاية كاليفورنيا.
صورة توثق إطلاق تجريبي لصاروخ "مينيوتمان 3" الباليستي العابر للقارات غير المسلح في قاعدة "فاندنبرغ" الجوية بولاية كاليفورنيا.
طائرة قاذفة صواريخ استراتيجية من طراز "Tu-95MS" في بروفة عامة للعرض العسكري بمناسبة الذكرىالـ77للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.
طائرة قاذفة صواريخ استراتيجية من طراز "Tu-95MS" في بروفة عامة للعرض العسكري بمناسبة الذكرىالـ77للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.
جندي أمريكي، فني من سرب صيانة الصواريخ 341، يفحص المكونات الداخلية لصاروخ باليستي عابر للقارات خلال اختبار إطلاق إلكتروني مُحاكٍ لصاروخ "مينيوتمان".
جندي أمريكي، فني من سرب صيانة الصواريخ 341، يفحص المكونات الداخلية لصاروخ باليستي عابر للقارات خلال اختبار إطلاق إلكتروني مُحاكٍ لصاروخ "مينيوتمان".
مصور يلتقط صورة لقاذفة الشبح "B-2 سبيريت" وهي تحلق في سماء وسط مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، ضمن عرض جوي.
مصور يلتقط صورة لقاذفة الشبح "B-2 سبيريت" وهي تحلق في سماء وسط مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، ضمن عرض جوي.
إطلاق صاروخ باليستي من طراز "سينيفا" من غواصة "تولا" النووية، خلال مناورة استراتيجية للردع النووي بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
إطلاق صاروخ باليستي من طراز "سينيفا" من غواصة "تولا" النووية، خلال مناورة استراتيجية للردع النووي بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
قاذفة من طراز B-52H "ستراتوفورتريس" تابعة للجناح الخامس للقاذفات في قاعدة مينوت الجوية بولاية داكوتا الشمالية، وهي تقترب من طائرة KC-10 إكستندر للتزود بالوقود فوق الشرق الأوسط.
قاذفة من طراز B-52H "ستراتوفورتريس" تابعة للجناح الخامس للقاذفات في قاعدة مينوت الجوية بولاية داكوتا الشمالية، وهي تقترب من طائرة KC-10 إكستندر للتزود بالوقود فوق الشرق الأوسط.
أثناء تدريب قتالي للصاروخ الباليستي العابر للقارات (SS) من قاعدة "بايكونور" الفضائية.
أثناء تدريب قتالي للصاروخ الباليستي العابر للقارات (SS) من قاعدة "بايكونور" الفضائية.
الصاروخ الباليستي الأمريكي "ترايدنت 2"، المصمم للإطلاق من غواصات الصواريخ الباليستية التي تعمل بالطاقة النووية.
الصاروخ الباليستي الأمريكي "ترايدنت 2"، المصمم للإطلاق من غواصات الصواريخ الباليستية التي تعمل بالطاقة النووية.
طائرة قاذفة صواريخ استراتيجية من طراز Tu-160 خلال بروفة عامة للعرض الجوي في موسكو لإحياء الذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.
طائرة قاذفة صواريخ استراتيجية من طراز Tu-160 خلال بروفة عامة للعرض الجوي في موسكو لإحياء الذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.
الغواصة الأمريكية "يو إس إس وايومنغ" أثناء إبحارها نحو قاعدة "كينغز باي" البحرية للغواصات في ولاية جورجيا.
الغواصة الأمريكية "يو إس إس وايومنغ" أثناء إبحارها نحو قاعدة "كينغز باي" البحرية للغواصات في ولاية جورجيا.
لحظة إطلاق صاروخ "بولافا" باتجاه موقع اختبار كورا من الغواصة "يوري دولغوروكي" في البحر الأبيض المتوسط.
لحظة إطلاق صاروخ "بولافا" باتجاه موقع اختبار كورا من الغواصة "يوري دولغوروكي" في البحر الأبيض المتوسط.