موسكو: جنود روس يتعرضون للتعذيب داخل سجون سرية أوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
17:03 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260212/موسكو-جنود-روس-يتعرضون-للتعذيب-داخل-سجون-سرية-أوكرانية-1110275917.html
موسكو: جنود روس يتعرضون للتعذيب داخل سجون سرية أوكرانية
موسكو: جنود روس يتعرضون للتعذيب داخل سجون سرية أوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، أن جنودًا روس يتعرضون للتعذيب داخل سجون سرية تابعة لقوات نظام كييف، حيث يتم احتجازهم في أقفاص،... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T04:46+0000
2026-02-12T04:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/17/1064085434_0:0:1604:903_1920x0_80_0_0_22863c4726b79fffd20542943cca6e95.jpg
وقال ميروشنيك، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "قدر كبير من الانتهاكات وأعمال التعذيب يحدث في السجون السرية داخل الأقبية والسراديب والصناديق الخرسانية، وغالبًا داخل أقفاص. وهناك، عندما لا يعلم أحد بوجودهم، وعندما لا يتم إدراجهم في قوائم أسرى الحرب، وعندما لا تكون المنظمات الدولية على علم بهم، تبدأ أسوأ أشكال الانتهاك".وأضاف: "هذا أشبه بخط إنتاج يبدأ بالضرب فور الوصول، ثم ماراثون من التعذيب لهؤلاء الأشخاص، حيث يتم استخدام كراسٍ كهربائية، وضغوط نفسية وإكراه وحرمان من الطعام والماء. وفي الوقت ذاته، يصل ممثلو الأجهزة الأمنية لمحاولة كسر إرادة هؤلاء الأشخاص".ووفقًا للرئيس الروسي، فإن الهدف النهائي للعملية يتمثل في التحرير الكامل لإقليم دونباس، وتهيئة ظروف تضمن أمن روسيا، بما يشمل إخضاع أوكرانيا لعمليتي نزع السلاح و"اجتثاث النازية".أسرى أوكرانيون يسربون إحداثيات مواقعهم العسكرية للقوات الروسيةالدفاع الروسية تعلن استعادة 157 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى
https://sarabic.ae/20260205/الدفاع-الروسية-تعلن-استعادة-157-جنديا-روسيا-في-عملية-تبادل-أسرى-1110014793.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/17/1064085434_369:0:1604:926_1920x0_80_0_0_8ede153380d346dee6507ce1a83ad6d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

موسكو: جنود روس يتعرضون للتعذيب داخل سجون سرية أوكرانية

04:46 GMT 12.02.2026
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورأسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه
أسرى من عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا الاستسلام في جزيرة زْمِيِينيه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، أن جنودًا روس يتعرضون للتعذيب داخل سجون سرية تابعة لقوات نظام كييف، حيث يتم احتجازهم في أقفاص، والاعتداء عليهم بالضرب، وحرمانهم من الطعام والمياه.
وقال ميروشنيك، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "قدر كبير من الانتهاكات وأعمال التعذيب يحدث في السجون السرية داخل الأقبية والسراديب والصناديق الخرسانية، وغالبًا داخل أقفاص. وهناك، عندما لا يعلم أحد بوجودهم، وعندما لا يتم إدراجهم في قوائم أسرى الحرب، وعندما لا تكون المنظمات الدولية على علم بهم، تبدأ أسوأ أشكال الانتهاك".

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تسعى داخل هذه المقرات السرية إلى انتزاع معلومات عسكرية من المحتجزين.

وأضاف: "هذا أشبه بخط إنتاج يبدأ بالضرب فور الوصول، ثم ماراثون من التعذيب لهؤلاء الأشخاص، حيث يتم استخدام كراسٍ كهربائية، وضغوط نفسية وإكراه وحرمان من الطعام والماء. وفي الوقت ذاته، يصل ممثلو الأجهزة الأمنية لمحاولة كسر إرادة هؤلاء الأشخاص".
تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا في إطار اتفاقيات اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
الدفاع الروسية تعلن استعادة 157 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى
5 فبراير, 11:58 GMT
وتواصل روسيا تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، منذ 24 فبراير/ شباط 2022. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرّح بأن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين يتعرضون لإبادة جماعية من قبل نظام كييف".
ووفقًا للرئيس الروسي، فإن الهدف النهائي للعملية يتمثل في التحرير الكامل لإقليم دونباس، وتهيئة ظروف تضمن أمن روسيا، بما يشمل إخضاع أوكرانيا لعمليتي نزع السلاح و"اجتثاث النازية".
أسرى أوكرانيون يسربون إحداثيات مواقعهم العسكرية للقوات الروسية
الدفاع الروسية تعلن استعادة 157 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала