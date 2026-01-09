https://sarabic.ae/20260109/أسرى-أوكرانيون-يسربون-إحداثيات-مواقعهم-العسكرية-للقوات-الروسية-1109046177.html
أسرى أوكرانيون يسربون إحداثيات مواقعهم العسكرية للقوات الروسية
أسرى أوكرانيون يسربون إحداثيات مواقعهم العسكرية للقوات الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر عسكري روسي، أنه خلال تحرير بلدة براتسكوي، في منطقة دنيبروبيتروفسك، أسر مقاتلون من مجموعة "الشرق" الروسية ثلاثة عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية،... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال جندي روسي، ملقب بـ"فارتوفي" لوكالة "سبوتنيك": "استولينا على قرية براتسكوي، ودخلنا عبر منطقة حرجية، وقمنا بتطهيرها، وأسرنا ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية واستجوبناهم".ووفقًا له، قدم الأسرى معلومات عن مواقع نشر وحدات الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، أن القوات الروسية حررت بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قوات مجموعة "الجنوب" تدمر 29 معقلا أوكرانيا محصنا في 3 مناطق- وزارة الدفاع
أفاد مصدر عسكري روسي، أنه خلال تحرير بلدة براتسكوي، في منطقة دنيبروبيتروفسك، أسر مقاتلون من مجموعة "الشرق" الروسية ثلاثة عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية، قدموا إحداثيات مواقع نشر الطائرات المسيرة الأوكرانية.
وقال جندي روسي، ملقب بـ"فارتوفي" لوكالة "سبوتنيك": "استولينا على قرية براتسكوي، ودخلنا عبر منطقة حرجية، وقمنا بتطهيرها، وأسرنا ثلاثة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية واستجوبناهم".
ووفقًا له، قدم الأسرى معلومات عن مواقع نشر وحدات الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف الجندي: أخبرونا بمواقع طائراتهم المسيرة، استهدفت مدفعيتنا تلك الإحداثيات ودمرتها.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، أن القوات الروسية حررت بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية
في بيان: "نتيجة للعمليات النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" بلدة براتسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
ووفقا لبيان الدفاع، فإن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 1180 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية على جميع محاور القتال في منطقة العملية العسكرية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.