"فارا - في آر"... رادار روسي يرصد تحركات القوات البرية المعادية
يمثّل "فارا - في آر" أحد الرادارات الروسية الميدانية المحمولة والمتطورة، التي توفر نظام عرض بانوراميا لبيانات الهدف البري المعادي. 08.01.2026, سبوتنيك عربي
ويمكن لهذا الرادار رصد تحركات الأفراد والمركبات على مدار الساعة في جميع الظروف الجوية ويقوم بتحويل البيانات آليًا إلى مستخدم خارجي لاستخدامها في توجيه الأسلحة الآلية الخفيفة."فارا-في آر"... رادار استطلاع ميداني روسي لرصد المركبات والأفرادمقاتلات "ميغ-31 إي" الاعتراضية تظهر في عيد النصر "بنسخة فضائية"
