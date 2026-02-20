https://sarabic.ae/20260220/وزارة-الخارجية-الروسية-أوروبا-تستبعد-نفسها-من-عملية-المفاوضات-1110577814.html
وزارة الخارجية الروسية: أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات
وزارة الخارجية الروسية: أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات
سبوتنيك عربي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي، اليوم الجمعة، أن أوروبا استبعدت نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا. 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T14:50+0000
2026-02-20T14:50+0000
2026-02-20T14:50+0000
روسيا
اخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقال نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي، إن أوروبا ألغت إمكانية مشاركتها بشكل مباشر في المفاوضات بشأن أوكرانيا.وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين: "في الوقت الراهن، لا ترى روسيا على الأقل، بصفتها من المشاركين بصيغة المفاوضات الثلاثية، أي جدوى من مشاركة أوروبا، ومن غير المرجح أن تقدم أي شكل من الأشكال المفيدة".وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في 19 فبراير: "الإعلان عن أن الولايات المتحدة وحدها هي التي تمكنت من "إجلاس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات"، هو كلام غير دقيق.
https://sarabic.ae/20260219/الكرملين-مشاركة-أوروبا-في-عملية-التفاوض-الخاصة-بأوكرانيا-غير-مجدية-1110536208.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, اخبار روسيا
وزارة الخارجية الروسية: أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي، اليوم الجمعة، أن أوروبا استبعدت نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي، إن أوروبا ألغت إمكانية مشاركتها بشكل مباشر في المفاوضات بشأن أوكرانيا.
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين: "في الوقت الراهن، لا ترى روسيا على الأقل، بصفتها من المشاركين بصيغة المفاوضات الثلاثية، أي جدوى من مشاركة أوروبا، ومن غير المرجح أن تقدم أي شكل من الأشكال المفيدة".
أعرب دميتري بيسكوف، في الـ19 من فبراير/شباط، عن قناعته بأن أغلب الآراء في العواصم الأوروبية لا تسهم في التوصل إلى تسوية سلمية.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في 19 فبراير: "الإعلان عن أن الولايات المتحدة وحدها هي التي تمكنت من "إجلاس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات"، هو كلام غير د
قيق.