https://sarabic.ae/20260219/الكرملين-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-في-مرحلة-لا-تسمح-بالنقاش-العلني-1110525471.html

الكرملين: المفاوضات بشأن أوكرانيا في مرحلة لا تسمح بالنقاش العلني

الكرملين: المفاوضات بشأن أوكرانيا في مرحلة لا تسمح بالنقاش العلني

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لا توجد خطط للكشف عن مضمون الاتصالات بين رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، والوفد... 19.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-19T09:59+0000

2026-02-19T09:59+0000

2026-02-19T09:59+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110512676_0:0:3548:1997_1920x0_80_0_0_55b35d2b4032740851131e0558668dbd.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين حول ما نوقش في الاجتماع المغلق الذي عقده ميدينسكي مع الوفد الأوكراني: "ما زلنا لا نعتزم تقديم أي معلومات بخصوص المحتوى".صرح بيسكوف للصحفيين، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كانت الجولة القادمة من محادثات السلام الأوكرانية ستعقد في جنيف أم في مكان آخر: "لن نصدر أي إعلانات حتى الآن. وبمجرد حصولنا على أي تفاصيل ملموسة، كما فعلنا في المرة السابقة، سنبلغكم على الفور".وتابع: "ليس لدينا حاليًا ما نضيفه إلى الوصف الموجز والمختصر الذي قدمه كبير مفاوضينا، ميدينسكي ".وأكد أنه "لا توجد خطط لإجراء محادثة بين الرئيسين، الروسي والرئيس الأمريكي في الوقت الحالي".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مباشرة خلال مباحثات جنيف، لكن من السابق لأوانه إجراء أي تقييمات.وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف، يومي 17 و 18 قبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمرت اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.لافروف: الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا تتم صياغتها لتكون موجهة ضد روسيازيلينسكي يقول إن نتائج لقاء جنيف "غير كافية"

https://sarabic.ae/20260218/البيت-الأبيض-وفود-مفاوضات-جنيف-بشأن-أوكرانيا-أحرزت-تقدما-ملموسا-1110504734.html

https://sarabic.ae/20260218/ميدينسكي-مفاوضات-جنيف-لم-تكن-سهلة-لكنها-اتسمت-بالعملية-1110482844.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم