الكرملين: المفاوضات بشأن أوكرانيا في مرحلة لا تسمح بالنقاش العلني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260219/الكرملين-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-في-مرحلة-لا-تسمح-بالنقاش-العلني-1110525471.html
الكرملين: المفاوضات بشأن أوكرانيا في مرحلة لا تسمح بالنقاش العلني
الكرملين: المفاوضات بشأن أوكرانيا في مرحلة لا تسمح بالنقاش العلني
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لا توجد خطط للكشف عن مضمون الاتصالات بين رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، والوفد... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T09:59+0000
2026-02-19T09:59+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110512676_0:0:3548:1997_1920x0_80_0_0_55b35d2b4032740851131e0558668dbd.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين حول ما نوقش في الاجتماع المغلق الذي عقده ميدينسكي مع الوفد الأوكراني: "ما زلنا لا نعتزم تقديم أي معلومات بخصوص المحتوى".صرح بيسكوف للصحفيين، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كانت الجولة القادمة من محادثات السلام الأوكرانية ستعقد في جنيف أم في مكان آخر: "لن نصدر أي إعلانات حتى الآن. وبمجرد حصولنا على أي تفاصيل ملموسة، كما فعلنا في المرة السابقة، سنبلغكم على الفور".وتابع: "ليس لدينا حاليًا ما نضيفه إلى الوصف الموجز والمختصر الذي قدمه كبير مفاوضينا، ميدينسكي ".وأكد أنه "لا توجد خطط لإجراء محادثة بين الرئيسين، الروسي والرئيس الأمريكي في الوقت الحالي".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مباشرة خلال مباحثات جنيف، لكن من السابق لأوانه إجراء أي تقييمات.وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف، يومي 17 و 18 قبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمرت اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.لافروف: الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا تتم صياغتها لتكون موجهة ضد روسيازيلينسكي يقول إن نتائج لقاء جنيف "غير كافية"
https://sarabic.ae/20260218/البيت-الأبيض-وفود-مفاوضات-جنيف-بشأن-أوكرانيا-أحرزت-تقدما-ملموسا-1110504734.html
https://sarabic.ae/20260218/ميدينسكي-مفاوضات-جنيف-لم-تكن-سهلة-لكنها-اتسمت-بالعملية-1110482844.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110512676_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_441ab15c5be97ac9b2dabedd53de7b0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين: المفاوضات بشأن أوكرانيا في مرحلة لا تسمح بالنقاش العلني

09:59 GMT 19.02.2026
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورTrilateral negotiations between Russia, the US and Ukraine on Ukraine, February 17-18
Trilateral negotiations between Russia, the US and Ukraine on Ukraine, February 17-18 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لا توجد خطط للكشف عن مضمون الاتصالات بين رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، والوفد الأوكراني في جنيف.
وقال بيسكوف للصحفيين حول ما نوقش في الاجتماع المغلق الذي عقده ميدينسكي مع الوفد الأوكراني: "ما زلنا لا نعتزم تقديم أي معلومات بخصوص المحتوى".

وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال حول سبب ضرورة الاجتماع المغلق الذي عقده ميدينسكي مع الوفد الأوكراني: " قال ميدينسكي إن المفاوضات جرت بأشكال مختلفة. وهذا أحد أشكال التواصل".

صرح بيسكوف للصحفيين، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كانت الجولة القادمة من محادثات السلام الأوكرانية ستعقد في جنيف أم في مكان آخر: "لن نصدر أي إعلانات حتى الآن. وبمجرد حصولنا على أي تفاصيل ملموسة، كما فعلنا في المرة السابقة، سنبلغكم على الفور".
المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
البيت الأبيض: وفود مفاوضات جنيف بشأن أوكرانيا أحرزت تقدما ملموسا
أمس, 19:23 GMT
وتابع: "ليس لدينا حاليًا ما نضيفه إلى الوصف الموجز والمختصر الذي قدمه كبير مفاوضينا، ميدينسكي ".

وأشار بيسكوف إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بشأن مواعيد الجولة المقبلة من المحادثات حول أوكرانيا.

وأكد أنه "لا توجد خطط لإجراء محادثة بين الرئيسين، الروسي والرئيس الأمريكي في الوقت الحالي".
ميدينسكي يعقد مؤتمراً صحفياً عقب المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
ميدينسكي: مفاوضات جنيف لم تكن سهلة لكنها اتسمت بالطابع العملي
أمس, 09:59 GMT
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مباشرة خلال مباحثات جنيف، لكن من السابق لأوانه إجراء أي تقييمات.
وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف، يومي 17 و 18 قبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمرت اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.
لافروف: الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا تتم صياغتها لتكون موجهة ضد روسيا
زيلينسكي يقول إن نتائج لقاء جنيف "غير كافية"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала