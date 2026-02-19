https://sarabic.ae/20260219/الكرملين-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-في-مرحلة-لا-تسمح-بالنقاش-العلني-1110525471.html
الكرملين: المفاوضات بشأن أوكرانيا في مرحلة لا تسمح بالنقاش العلني
الكرملين: المفاوضات بشأن أوكرانيا في مرحلة لا تسمح بالنقاش العلني
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لا توجد خطط للكشف عن مضمون الاتصالات بين رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، والوفد... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T09:59+0000
2026-02-19T09:59+0000
2026-02-19T09:59+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110512676_0:0:3548:1997_1920x0_80_0_0_55b35d2b4032740851131e0558668dbd.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين حول ما نوقش في الاجتماع المغلق الذي عقده ميدينسكي مع الوفد الأوكراني: "ما زلنا لا نعتزم تقديم أي معلومات بخصوص المحتوى".صرح بيسكوف للصحفيين، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كانت الجولة القادمة من محادثات السلام الأوكرانية ستعقد في جنيف أم في مكان آخر: "لن نصدر أي إعلانات حتى الآن. وبمجرد حصولنا على أي تفاصيل ملموسة، كما فعلنا في المرة السابقة، سنبلغكم على الفور".وتابع: "ليس لدينا حاليًا ما نضيفه إلى الوصف الموجز والمختصر الذي قدمه كبير مفاوضينا، ميدينسكي ".وأكد أنه "لا توجد خطط لإجراء محادثة بين الرئيسين، الروسي والرئيس الأمريكي في الوقت الحالي".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مباشرة خلال مباحثات جنيف، لكن من السابق لأوانه إجراء أي تقييمات.وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف، يومي 17 و 18 قبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمرت اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.لافروف: الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا تتم صياغتها لتكون موجهة ضد روسيازيلينسكي يقول إن نتائج لقاء جنيف "غير كافية"
https://sarabic.ae/20260218/البيت-الأبيض-وفود-مفاوضات-جنيف-بشأن-أوكرانيا-أحرزت-تقدما-ملموسا-1110504734.html
https://sarabic.ae/20260218/ميدينسكي-مفاوضات-جنيف-لم-تكن-سهلة-لكنها-اتسمت-بالعملية-1110482844.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110512676_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_441ab15c5be97ac9b2dabedd53de7b0f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الكرملين: المفاوضات بشأن أوكرانيا في مرحلة لا تسمح بالنقاش العلني
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لا توجد خطط للكشف عن مضمون الاتصالات بين رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، والوفد الأوكراني في جنيف.
وقال بيسكوف للصحفيين حول ما نوقش في الاجتماع المغلق الذي عقده ميدينسكي مع الوفد الأوكراني: "ما زلنا لا نعتزم تقديم أي معلومات بخصوص المحتوى".
وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال حول سبب ضرورة الاجتماع المغلق الذي عقده ميدينسكي مع الوفد الأوكراني: " قال ميدينسكي إن المفاوضات جرت بأشكال مختلفة. وهذا أحد أشكال التواصل".
صرح بيسكوف للصحفيين، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كانت الجولة القادمة من محادثات السلام الأوكرانية ستعقد في جنيف أم في مكان آخر: "لن نصدر أي إعلانات حتى الآن. وبمجرد حصولنا على أي تفاصيل ملموسة، كما فعلنا في المرة السابقة، سنبلغكم على الفور".
وتابع: "ليس لدينا حاليًا ما نضيفه إلى الوصف الموجز والمختصر الذي قدمه كبير مفاوضينا، ميدينسكي ".
وأشار بيسكوف إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بشأن مواعيد الجولة المقبلة من المحادثات حول أوكرانيا.
وأكد أنه "لا توجد خطط لإجراء محادثة بين الرئيسين، الروسي والرئيس الأمريكي في الوقت الحالي".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف،
أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مباشرة خلال مباحثات جنيف، لكن من السابق لأوانه إجراء أي تقييمات.
وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف، يومي 17 و 18 قبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمرت اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.