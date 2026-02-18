https://sarabic.ae/20260218/الكرملين-بوتين-يتلقى-تقارير-مباشرة-بشأن-محادثات-جنيف-1110480191.html

الكرملين: بوتين يتلقى تقارير مباشرة بشأن محادثات جنيف

الكرملين: بوتين يتلقى تقارير مباشرة بشأن محادثات جنيف

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مباشرة خلال محادثات جنيف، لكن من السابق لأوانه إجراء أي تقييمات. 18.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-18T09:25+0000

2026-02-18T09:25+0000

2026-02-18T09:35+0000

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي قد تم إطلاعه على النتائج الأولية لمحادثات جنيف: "من السابق لأوانه الحديث عن هذا. بالطبع، يتم إرسال تقارير مباشرة إلى الرئيس، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي تقييمات".وأشار إلى أنه "ربما من السابق لأوانه مناقشة ما يتم مناقشته بالضبط في محادثات أوكرانيا في جنيف؛ علينا الانتظار حتى تنتهي هذه الجولة".أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن اليوم الثاني من المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا قد بدأ في فندق إنتركونتيننتال.وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، نيكولاس بيدو، لوكالة "سبوتنيك"، أن ممثلي الوزارة لن يشاركوا في المحادثات التي ستعقد بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف، اليوم الأربعاء.وتعقد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية، في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/شباط.أكد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، وجود تقدم في المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، بعد اليوم الأول من الاتصالات في جنيف.ويتراس الوفد الروسي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ويرأس وفد واشنطن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ويرأس وفد كييف رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، كيريل بودانوف.ويتكوف يعلق على نتائج المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية في جنيفإعلام: زيلينسكي طلب من وفد مفاوضات جنيف بشأن التسوية الأوكرانية طرح مسألة الاجتماع مع بوتين

https://sarabic.ae/20260218/بث-مباشر-الوفد-الروسي-يصل-إلى-مكان-انعقاد-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-في-جنيف-1110476406.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا