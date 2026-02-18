https://sarabic.ae/20260218/الكرملين-بوتين-يتلقى-تقارير-مباشرة-بشأن-محادثات-جنيف-1110480191.html
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مباشرة خلال محادثات جنيف، لكن من السابق لأوانه إجراء أي تقييمات.
وقال بيسكوف للصحفيين، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي قد تم إطلاعه على النتائج الأولية لمحادثات جنيف: "من السابق لأوانه الحديث عن هذا. بالطبع، يتم إرسال تقارير مباشرة إلى الرئيس، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي تقييمات".وأشار إلى أنه "ربما من السابق لأوانه مناقشة ما يتم مناقشته بالضبط في محادثات أوكرانيا في جنيف؛ علينا الانتظار حتى تنتهي هذه الجولة".أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن اليوم الثاني من المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا قد بدأ في فندق إنتركونتيننتال.وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، نيكولاس بيدو، لوكالة "سبوتنيك"، أن ممثلي الوزارة لن يشاركوا في المحادثات التي ستعقد بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف، اليوم الأربعاء.وتعقد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية، في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/شباط.أكد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، وجود تقدم في المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، بعد اليوم الأول من الاتصالات في جنيف.ويتراس الوفد الروسي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ويرأس وفد واشنطن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ويرأس وفد كييف رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، كيريل بودانوف.
2026
الكرملين: بوتين يتلقى تقارير مباشرة بشأن محادثات جنيف
09:25 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 09:35 GMT 18.02.2026)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مباشرة خلال محادثات جنيف، لكن من السابق لأوانه إجراء أي تقييمات.
وقال بيسكوف للصحفيين، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كان الرئيس الروسي قد تم إطلاعه على النتائج الأولية لمحادثات جنيف: "من السابق لأوانه الحديث عن هذا. بالطبع، يتم إرسال تقارير مباشرة إلى الرئيس، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي تقييمات".
وتابع: "المفاوضات في يومها الثاني. إذا ظهرت أي معلومات، فسيشاركها كبير مفاوضينا في جنيف، فلاديمير ميدينسكي".
وأشار إلى أنه "ربما من السابق لأوانه مناقشة ما يتم مناقشته بالضبط في محادثات أوكرانيا في جنيف؛ علينا الانتظار حتى تنتهي هذه الجولة".
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن اليوم الثاني من المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا قد بدأ في فندق إنتركونتيننتال.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، نيكولاس بيدو، لوكالة "سبوتنيك"، أن ممثلي الوزارة لن يشاركوا في المحادثات التي ستعقد بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف، اليوم الأربعاء.
وتعقد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية، في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/شباط.
أكد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، وجود تقدم في المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، بعد اليوم الأول من الاتصالات في جنيف.
ويوم أمس الثلاثاء، أكدت مصادر "سبوتنيك" أن وفد بريطاني كبير وصل إلى جنيف، وأشارت إلى أن الوفد البريطاني يترأسه مستشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأمني جوناثان باول.
ويتراس الوفد الروسي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ويرأس وفد واشنطن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ويرأس وفد كييف رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، كيريل بودانوف.