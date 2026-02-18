https://sarabic.ae/20260218/بث-مباشر-الوفد-الروسي-يصل-إلى-مكان-انعقاد-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-في-جنيف-1110476406.html

بث مباشر... انطلاق اليوم الثاني من المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في جنيف

بث مباشر... انطلاق اليوم الثاني من المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في جنيف

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن اليوم الثاني من المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا قد بدأ في فندق إنتركونتيننتال. 18.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-18T08:26+0000

2026-02-18T08:26+0000

2026-02-18T08:42+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110476211_47:0:1233:667_1920x0_80_0_0_7347b053aeba2997453ab147c5f52ab3.jpg

وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن الوفد الروسي وصل إلى فندق إنتركونتيننتال، مكان انعقاد المفاوضات مع الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية.وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستكون في فندق إنتركونتيننتال في جنيف.وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، نيكولاس بيدو، لوكالة "سبوتنيك"، أن ممثلي الوزارة لن يشاركوا في المحادثات التي ستعقد بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف، اليوم الأربعاء.أكد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، وجود تقدم في المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، بعد اليوم الأول من الاتصالات في جنيف.ويوم أمس الثلاثاء، أكدت مصادر "سبوتنيك" أن وفد بريطاني كبير وصل إلى جنيف، وأشارت إلى أن الوفد البريطاني يترأسه مستشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأمني جوناثان باول.ويتراس الوفد الروسي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ويرأس وفد واشنطن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ويرأس وفد كييف رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، كيريل بودانوف.ويتكوف يعلق على نتائج المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية في جنيفإعلام: زيلينسكي طلب من وفد مفاوضات جنيف بشأن التسوية الأوكرانية طرح مسألة الاجتماع مع بوتين

https://sarabic.ae/20260217/مصدر-لـسبوتنيك-اجتماعات-جنيف-بشأن-أوكرانيا-كانت-ثنائية-وثلاثية-الأطراف-1110467025.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

اليوم الثاني من المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية سبوتنيك عربي بث مباشر ... اليوم الثاني من المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية 2026-02-18T08:26+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا