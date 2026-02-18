عربي
أمساليوم
بث مباشر
بث مباشر... انطلاق اليوم الثاني من المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في جنيف
بث مباشر... انطلاق اليوم الثاني من المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في جنيف
وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن الوفد الروسي وصل إلى فندق إنتركونتيننتال، مكان انعقاد المفاوضات مع الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية.وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستكون في فندق إنتركونتيننتال في جنيف.وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، نيكولاس بيدو، لوكالة "سبوتنيك"، أن ممثلي الوزارة لن يشاركوا في المحادثات التي ستعقد بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف، اليوم الأربعاء.أكد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، وجود تقدم في المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، بعد اليوم الأول من الاتصالات في جنيف.ويوم أمس الثلاثاء، أكدت مصادر "سبوتنيك" أن وفد بريطاني كبير وصل إلى جنيف، وأشارت إلى أن الوفد البريطاني يترأسه مستشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأمني جوناثان باول.ويتراس الوفد الروسي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ويرأس وفد واشنطن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ويرأس وفد كييف رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، كيريل بودانوف.ويتكوف يعلق على نتائج المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية في جنيفإعلام: زيلينسكي طلب من وفد مفاوضات جنيف بشأن التسوية الأوكرانية طرح مسألة الاجتماع مع بوتين
08:26 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 08:42 GMT 18.02.2026)
أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن اليوم الثاني من المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا قد بدأ في فندق إنتركونتيننتال.
وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن الوفد الروسي وصل إلى فندق إنتركونتيننتال، مكان انعقاد المفاوضات مع الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية.
وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستكون في فندق إنتركونتيننتال في جنيف.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، نيكولاس بيدو، لوكالة "سبوتنيك"، أن ممثلي الوزارة لن يشاركوا في المحادثات التي ستعقد بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف، اليوم الأربعاء.

وتعقد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية، في جنيف، يومي 17 و18 فبراير/شباط.

أكد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، وجود تقدم في المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، بعد اليوم الأول من الاتصالات في جنيف.
مكان انعقاد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
مصدر لـ"سبوتنيك": اجتماعات جنيف بشأن أوكرانيا كانت ثنائية وثلاثية الأطراف
أمس, 18:43 GMT
ويوم أمس الثلاثاء، أكدت مصادر "سبوتنيك" أن وفد بريطاني كبير وصل إلى جنيف، وأشارت إلى أن الوفد البريطاني يترأسه مستشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأمني جوناثان باول.
ويتراس الوفد الروسي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ويرأس وفد واشنطن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ويرأس وفد كييف رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، كيريل بودانوف.
ويتكوف يعلق على نتائج المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية في جنيف
إعلام: زيلينسكي طلب من وفد مفاوضات جنيف بشأن التسوية الأوكرانية طرح مسألة الاجتماع مع بوتين
