ميدينسكي: مفاوضات جنيف لم تكن سهلة لكنها اتسمت بالطابع العملي

ميدينسكي: مفاوضات جنيف لم تكن سهلة لكنها اتسمت بالطابع العملي

سبوتنيك عربي

18.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-18T09:59+0000

2026-02-18T09:59+0000

2026-02-18T10:23+0000

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110483388_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_303d0f70e223242862163ed2a3bc4b9b.jpg

وقال ميدينسكي للصحفيين: "سيعقد الاجتماع القادم قريبا".أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مباشرة خلال محادثات جنيف، لكن من السابق لأوانه إجراء أي تقييمات.انطلقت الجولة الثالثة من محادثات السلام في جنيف، أمس. واستمر اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، والوفد الأمريكي ويتكوف وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، والوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي كيريل بودانوف.عملية السلام في أوكرانياوفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت جلسات مغلقة لفريق العمل الأمني، ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وناقشت أطراف الجلسات القضايا العالقة في "خطة السلام"، التي اقترحتها الولايات المتحدة. وعقب الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا 157 أسيرًا مقابل 157 أسيرًا.كما أشار الكرملين أن الولايات المتحدة أقرت أنه دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد، وأكد أنه يجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.مصدر لـ"سبوتنيك": اجتماعات جنيف بشأن أوكرانيا كانت ثنائية وثلاثية الأطرافاختتام اليوم الأول من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف

