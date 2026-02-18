عربي
ميدينسكي: مفاوضات جنيف لم تكن سهلة لكنها اتسمت بالطابع العملي
أمساليوم
بث مباشر
ميدينسكي: مفاوضات جنيف لم تكن سهلة لكنها اتسمت بالطابع العملي
ميدينسكي: مفاوضات جنيف لم تكن سهلة لكنها اتسمت بالطابع العملي
أكد فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في محادثات جنيف، أن جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا ستعقد قريبًا، موضحًا أن المفاوضات لم تكن سهلة، لكنها اتسمت... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال ميدينسكي للصحفيين: "سيعقد الاجتماع القادم قريبا".أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مباشرة خلال محادثات جنيف، لكن من السابق لأوانه إجراء أي تقييمات.انطلقت الجولة الثالثة من محادثات السلام في جنيف، أمس. واستمر اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، والوفد الأمريكي ويتكوف وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، والوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي كيريل بودانوف.عملية السلام في أوكرانياوفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت جلسات مغلقة لفريق العمل الأمني، ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وناقشت أطراف الجلسات القضايا العالقة في "خطة السلام"، التي اقترحتها الولايات المتحدة. وعقب الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا 157 أسيرًا مقابل 157 أسيرًا.كما أشار الكرملين أن الولايات المتحدة أقرت أنه دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد، وأكد أنه يجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.مصدر لـ"سبوتنيك": اجتماعات جنيف بشأن أوكرانيا كانت ثنائية وثلاثية الأطرافاختتام اليوم الأول من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف
ميدينسكي: مفاوضات جنيف لم تكن سهلة لكنها اتسمت بالطابع العملي

09:59 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 10:23 GMT 18.02.2026)
© Ruptly
تابعنا عبر
أكد فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في محادثات جنيف، أن جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا ستعقد قريبًا، موضحًا أن المفاوضات لم تكن سهلة، لكنها اتسمت بالجدية والطابع العملي.
وقال ميدينسكي للصحفيين: "سيعقد الاجتماع القادم قريبا".

وأضاف: "استمرت المفاوضات يومين، يوم أمس وقت طويل جداً بأشكال مختلفة، وحوالي ساعتين اليوم. لقد كانت صعبة، لكنها كانت عملية".

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مباشرة خلال محادثات جنيف، لكن من السابق لأوانه إجراء أي تقييمات.
انطلقت الجولة الثالثة من محادثات السلام في جنيف، أمس. واستمر اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، والوفد الأمريكي ويتكوف وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، والوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي كيريل بودانوف.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
الكرملين: بوتين يتلقى تقارير مباشرة بشأن محادثات جنيف
09:25 GMT
عملية السلام في أوكرانيا
وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت جلسات مغلقة لفريق العمل الأمني، ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وناقشت أطراف الجلسات القضايا العالقة في "خطة السلام"، التي اقترحتها الولايات المتحدة. وعقب الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا 157 أسيرًا مقابل 157 أسيرًا.
كما أشار الكرملين أن الولايات المتحدة أقرت أنه دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد، وأكد أنه يجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.
مصدر لـ"سبوتنيك": اجتماعات جنيف بشأن أوكرانيا كانت ثنائية وثلاثية الأطراف
اختتام اليوم الأول من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف
