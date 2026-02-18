https://sarabic.ae/20260218/ميدينسكي-مفاوضات-جنيف-لم-تكن-سهلة-لكنها-اتسمت-بالعملية-1110482844.html
2026-02-18T09:59+0000
2026-02-18T09:59+0000
2026-02-18T10:23+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110483388_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_303d0f70e223242862163ed2a3bc4b9b.jpg
وقال ميدينسكي للصحفيين: "سيعقد الاجتماع القادم قريبا".أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مباشرة خلال محادثات جنيف، لكن من السابق لأوانه إجراء أي تقييمات.انطلقت الجولة الثالثة من محادثات السلام في جنيف، أمس. واستمر اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، والوفد الأمريكي ويتكوف وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، والوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي كيريل بودانوف.عملية السلام في أوكرانياوفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت جلسات مغلقة لفريق العمل الأمني، ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وناقشت أطراف الجلسات القضايا العالقة في "خطة السلام"، التي اقترحتها الولايات المتحدة. وعقب الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا 157 أسيرًا مقابل 157 أسيرًا.كما أشار الكرملين أن الولايات المتحدة أقرت أنه دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد، وأكد أنه يجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.مصدر لـ"سبوتنيك": اجتماعات جنيف بشأن أوكرانيا كانت ثنائية وثلاثية الأطرافاختتام اليوم الأول من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف
https://sarabic.ae/20260218/الكرملين-بوتين-يتلقى-تقارير-مباشرة-بشأن-محادثات-جنيف-1110480191.html
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110483388_15:0:1280:949_1920x0_80_0_0_89a34fbb44e675a0f9b2ca438596d262.jpg
ميدينسكي يعقد مؤتمراً صحفياً عقب المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف.
2026-02-18T09:59+0000
true
PT0M27S
ميدينسكي: مفاوضات جنيف لم تكن سهلة لكنها اتسمت بالطابع العملي
09:59 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 10:23 GMT 18.02.2026)
أكد فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في محادثات جنيف، أن جولة جديدة من المفاوضات بشأن أوكرانيا ستعقد قريبًا، موضحًا أن المفاوضات لم تكن سهلة، لكنها اتسمت بالجدية والطابع العملي.
وقال ميدينسكي للصحفيين: "سيعقد الاجتماع القادم قريبا".
وأضاف: "استمرت المفاوضات يومين، يوم أمس وقت طويل جداً بأشكال مختلفة، وحوالي ساعتين اليوم. لقد كانت صعبة، لكنها كانت عملية".
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مباشرة خلال محادثات جنيف، لكن من السابق لأوانه إجراء أي تقييمات.
انطلقت الجولة الثالثة من محادثات السلام في جنيف، أمس. واستمر اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس فلاديمير ميدينسكي، والوفد الأمريكي ويتكوف وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، والوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي كيريل بودانوف.
وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي وأوائل فبراير/ شباط الجاري، عُقدت جلسات مغلقة لفريق العمل الأمني، ضمت ممثلين عن موسكو وكييف وواشنطن، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وناقشت أطراف الجلسات القضايا العالقة في "خطة السلام"، التي اقترحتها الولايات المتحدة. وعقب الجولة الثانية، تبادلت روسيا وأوكرانيا 157 أسيرًا مقابل 157 أسيرًا.
كما أشار الكرملين أن الولايات المتحدة أقرت أنه دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد، وأكد أنه يجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.