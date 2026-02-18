زيلينسكي: نتائج لقاء جنيف "غير كافية" ونتطلع لجولة جديدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
زيلينسكي: نتائج لقاء جنيف "غير كافية" ونتطلع لجولة جديدة
زيلينسكي: نتائج لقاء جنيف "غير كافية" ونتطلع لجولة جديدة
زيلينسكي: نتائج لقاء جنيف "غير كافية" ونتطلع لجولة جديدة

22:46 GMT 18.02.2026
وصف فلاديمير زيلينسكي، خلافًا لتصريحات أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عميروف، نتائج اللقاء الذي عُقد في جنيف بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا بأنها "غير كافية"، معربًا عن أمله في عقد جولة جديدة من المفاوضات في فبراير/شباط.
وقال زيلينسكي، اليوم الخميس، في مقطع فيديو نُشر على قناته في تطبيق تلغرام: "تحدثنا اليوم بالتفصيل عدة مرات مع فريقنا في المفاوضات في جنيف. كان اليوم الثاني من الاجتماعات – بصيغة ثلاثية، وكذلك بصيغ أخرى... حتى الآن لا يمكننا القول إن النتيجة كافية".
صور الوفود المشاركة في المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
باحث: الوفد الأوكراني أكثر واقعية من زيلينسكي ومسار التسوية تحدده الوقائع الميدانية
08:40 GMT
وأضاف: "لقد ناقش العسكريون جزءًا من القضايا – بشكل جاد وجوهري. أما القضايا السياسية الحساسة، ومسائل التنازلات المحتملة، وضرورة عقد لقاء بين القادة، فلم تُبحث بعد بالقدر الكافي. ننتظر الاجتماع المقبل، وسيكون من الصحيح عقده أيضًا في فبراير/شباط".
وكان عميروف قد صرّح، في وقت سابق، بأن تقدمًا أُحرز خلال المفاوضات في جنيف بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، وأن الأطراف أوضحت عددًا من القضايا، فيما تتطلب القضايا الأخرى تنسيقًا إضافيًا.
في السياق، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مصادر، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، قدّما للرئيس إحاطةً حول سير المفاوضات بشأن أوكرانيا.
وكتب مراسل "أكسيوس"، باراك رافيد، على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس":
"بحسب مسؤولين أمريكيين، التقى الرئيس ترامب اليوم بمستشاريه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، واستمع إلى إحاطة حول المفاوضات الروسية الأوكرانية".
كما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن الوفد الروسي الذي شارك في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية عاد من جنيف إلى موسكو.
وجرت المفاوضات في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط. وترأس الوفد الروسي في المفاوضات مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.
وفي ختام اليوم الثاني من المحادثات، أشار إلى أن النقاشات "كانت صعبة، لكنها مهنية"، كما أعلن ميدينسكي عن عقد لقاء جديد في المستقبل القريب.
