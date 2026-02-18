https://sarabic.ae/20260218/زيلينسكي-نتائج-لقاء-جنيف-غير-كافية-ونتطلع-لجولة-جديدة-1110510645.html
وصف فلاديمير زيلينسكي، خلافًا لتصريحات أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عميروف، نتائج اللقاء الذي عُقد في جنيف بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا بأنها "غير كافية"، معربًا عن أمله في عقد جولة جديدة من المفاوضات في فبراير/شباط.
وقال زيلينسكي، اليوم الخميس، في مقطع فيديو نُشر على قناته في تطبيق تلغرام: "تحدثنا اليوم بالتفصيل عدة مرات مع فريقنا في المفاوضات في جنيف. كان اليوم الثاني من الاجتماعات – بصيغة ثلاثية، وكذلك بصيغ أخرى... حتى الآن لا يمكننا القول إن النتيجة كافية".
وأضاف: "لقد ناقش العسكريون جزءًا من القضايا – بشكل جاد وجوهري. أما القضايا السياسية الحساسة، ومسائل التنازلات المحتملة، وضرورة عقد لقاء بين القادة، فلم تُبحث بعد بالقدر الكافي. ننتظر الاجتماع المقبل، وسيكون من الصحيح عقده أيضًا في فبراير/شباط".
وكان عميروف قد صرّح، في وقت سابق، بأن تقدمًا أُحرز خلال المفاوضات
في جنيف بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، وأن الأطراف أوضحت عددًا من القضايا، فيما تتطلب القضايا الأخرى تنسيقًا إضافيًا.
في السياق، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مصادر، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، قدّما للرئيس إحاطةً حول سير المفاوضات بشأن أوكرانيا.
وكتب مراسل "أكسيوس"، باراك رافيد، على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس":
"بحسب مسؤولين أمريكيين، التقى الرئيس ترامب اليوم بمستشاريه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، واستمع إلى إحاطة حول المفاوضات الروسية الأوكرانية".
كما أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن الوفد الروسي الذي شارك في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية عاد من جنيف إلى موسكو.
وجرت المفاوضات في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط. وترأس الوفد الروسي في المفاوضات مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.
وفي ختام اليوم الثاني من المحادثات، أشار إلى أن النقاشات "كانت صعبة، لكنها مهنية"، كما أعلن ميدينسكي عن عقد لقاء جديد في المستقبل القريب.