باحث: الوفد الأوكراني أكثر واقعية من زيلينسكي ومسار التسوية تحدده الوقائع الميدانية

باحث: الوفد الأوكراني أكثر واقعية من زيلينسكي ومسار التسوية تحدده الوقائع الميدانية

تناول الأستاذ الجامعي اللبناني والباحث المتخصص في العلاقات الدولية والاستراتيجية، بروفيسور إيلي جرجي إلياس، من بيروت، المفاوضات الثلاثية بشأن الأزمة الأوكرانية... 18.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-18T08:40+0000

2026-02-18T08:40+0000

2026-02-18T08:40+0000

وأوضح إلياس، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حدود الضمانات الأمنية بالنسبة لروسيا لا تتجاوز ما طلبه الأمريكيون"، لافتًا إلى أن "بقاء زيلينسكي في الحكم مستبعد، وأنه فور توقيع الاتفاق ستعود أوكرانيا إلى الحضن الروسي شيئا فشيئا على المستويين السياسي والدبلوماسي".وبشأن مشاركة الوفود الأوروبية الصامتة، رأى أن "من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح للأوروبيين بمهاجمة الروس بالسلاح الأميركي"، لافتًا إلى أن "الأوروبيين باتوا يدركون أنهم لن يستطيعوا تقديم الكثير لأوكرانيا، التي لن تحقق شيئا من دون دعم أمريكي مفتوح، في ظل التقدم الروسي المستمر ميدانيا". وفيما يتعلق بسعي زيلينسكي إلى لقاء شخصي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوضح الأستاذ الجامعي أنه "يأتي من منطق الند للند، لتأمين مستقبله الشخصي والسياسي في حال نجحت المفاوضات وأدت إلى اتفاق، وقد يذهب إلى الكرملين عندها لتحسين موقعه في الانتخابات الأوكرانية المقبلة، أو للبقاء رئيسا في مرحلة انتقالية إعمارية بموافقة روسية، بعدما بات يدرك أن الأوروبيين لا ينفعونه شيئا ولا يملكون من القدرة الكافية على العرقلة".وختم بالقول إن "الروس أصحاب الكلمة والموقف، وإن أوروبا ستكون الخاسر الأكبر"، معتبرا أنه "إذا فشلت المفاوضات فإن الحشود في روسيا باتت جاهزة لهجوم شامل، وقد ينهار النظام الأوكراني تباعا بحلول صيف عام 2026".

