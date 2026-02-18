باحث: الوفد الأوكراني أكثر واقعية من زيلينسكي ومسار التسوية تحدده الوقائع الميدانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260218/باحث-الوفد-الأوكراني-أكثر-واقعية-من-زيلينسكي-ومسار-التسوية-تحدده-الوقائع-الميدانية-1110476745.html
باحث: الوفد الأوكراني أكثر واقعية من زيلينسكي ومسار التسوية تحدده الوقائع الميدانية
باحث: الوفد الأوكراني أكثر واقعية من زيلينسكي ومسار التسوية تحدده الوقائع الميدانية
سبوتنيك عربي
تناول الأستاذ الجامعي اللبناني والباحث المتخصص في العلاقات الدولية والاستراتيجية، بروفيسور إيلي جرجي إلياس، من بيروت، المفاوضات الثلاثية بشأن الأزمة الأوكرانية... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T08:40+0000
2026-02-18T08:40+0000
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110457163_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_11a6a5c6bd305c80d1c063c34bf8f302.jpg
وأوضح إلياس، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حدود الضمانات الأمنية بالنسبة لروسيا لا تتجاوز ما طلبه الأمريكيون"، لافتًا إلى أن "بقاء زيلينسكي في الحكم مستبعد، وأنه فور توقيع الاتفاق ستعود أوكرانيا إلى الحضن الروسي شيئا فشيئا على المستويين السياسي والدبلوماسي".وبشأن مشاركة الوفود الأوروبية الصامتة، رأى أن "من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح للأوروبيين بمهاجمة الروس بالسلاح الأميركي"، لافتًا إلى أن "الأوروبيين باتوا يدركون أنهم لن يستطيعوا تقديم الكثير لأوكرانيا، التي لن تحقق شيئا من دون دعم أمريكي مفتوح، في ظل التقدم الروسي المستمر ميدانيا". وفيما يتعلق بسعي زيلينسكي إلى لقاء شخصي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوضح الأستاذ الجامعي أنه "يأتي من منطق الند للند، لتأمين مستقبله الشخصي والسياسي في حال نجحت المفاوضات وأدت إلى اتفاق، وقد يذهب إلى الكرملين عندها لتحسين موقعه في الانتخابات الأوكرانية المقبلة، أو للبقاء رئيسا في مرحلة انتقالية إعمارية بموافقة روسية، بعدما بات يدرك أن الأوروبيين لا ينفعونه شيئا ولا يملكون من القدرة الكافية على العرقلة".وختم بالقول إن "الروس أصحاب الكلمة والموقف، وإن أوروبا ستكون الخاسر الأكبر"، معتبرا أنه "إذا فشلت المفاوضات فإن الحشود في روسيا باتت جاهزة لهجوم شامل، وقد ينهار النظام الأوكراني تباعا بحلول صيف عام 2026".
https://sarabic.ae/20260218/سيارتو-تصريحات-زيلينسكي-بشأن-دفاع-أوكرانيا-عن-أوروبا-كذبة-1110475967.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110457163_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_23f3798677199777fe1d5df2c351ae96.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك
تقارير سبوتنيك

باحث: الوفد الأوكراني أكثر واقعية من زيلينسكي ومسار التسوية تحدده الوقائع الميدانية

08:40 GMT 18.02.2026
© Photoصور الوفود المشاركة في المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف
صور الوفود المشاركة في المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© Photo
تابعنا عبر
حصري
تناول الأستاذ الجامعي اللبناني والباحث المتخصص في العلاقات الدولية والاستراتيجية، بروفيسور إيلي جرجي إلياس، من بيروت، المفاوضات الثلاثية بشأن الأزمة الأوكرانية في جنيف، مشيرًا إلى أن "الوفد الأوكراني أكثر منطقية من زيلينسكي، وأن سيطرة الاتحاد الروسي على نحو 22% من الأراضي الأوكرانية تحدد مسار الأمور".
وأوضح إلياس، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حدود الضمانات الأمنية بالنسبة لروسيا لا تتجاوز ما طلبه الأمريكيون"، لافتًا إلى أن "بقاء زيلينسكي في الحكم مستبعد، وأنه فور توقيع الاتفاق ستعود أوكرانيا إلى الحضن الروسي شيئا فشيئا على المستويين السياسي والدبلوماسي".
وأشار إلى أن "زيلينسكي في موقف اليائس يحاول تعقيد المفاوضات، ويتهم الأمريكيين بأنهم يصغون إلى الروس أكثر من الأوكرانيين"، مشددًا على "ثبات الموقف الروسي في المفاوضات"، ومعتبرًا أن الأراضي التي تريد روسيا الاحتفاظ بها هي حق روسي كان قد تنازل عنه سابقا الاتحاد الروسي وفق منطق المصالحة".
وبشأن مشاركة الوفود الأوروبية الصامتة، رأى أن "من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح للأوروبيين بمهاجمة الروس بالسلاح الأميركي"، لافتًا إلى أن "الأوروبيين باتوا يدركون أنهم لن يستطيعوا تقديم الكثير لأوكرانيا، التي لن تحقق شيئا من دون دعم أمريكي مفتوح، في ظل التقدم الروسي المستمر ميدانيا".
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
سيارتو: تصريحات زيلينسكي بشأن دفاع أوكرانيا عن أوروبا كذبة
07:39 GMT
وأضاف أن "انتهاء المفاوضات مع بداية فصل الربيع سيقود إما إلى قرار روسي حاسم بهجوم شامل، أو إلى بلوغ المفاوضات الحد المطلوب من التفاهم".
وفيما يتعلق بسعي زيلينسكي إلى لقاء شخصي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوضح الأستاذ الجامعي أنه "يأتي من منطق الند للند، لتأمين مستقبله الشخصي والسياسي في حال نجحت المفاوضات وأدت إلى اتفاق، وقد يذهب إلى الكرملين عندها لتحسين موقعه في الانتخابات الأوكرانية المقبلة، أو للبقاء رئيسا في مرحلة انتقالية إعمارية بموافقة روسية، بعدما بات يدرك أن الأوروبيين لا ينفعونه شيئا ولا يملكون من القدرة الكافية على العرقلة".
وختم بالقول إن "الروس أصحاب الكلمة والموقف، وإن أوروبا ستكون الخاسر الأكبر"، معتبرا أنه "إذا فشلت المفاوضات فإن الحشود في روسيا باتت جاهزة لهجوم شامل، وقد ينهار النظام الأوكراني تباعا بحلول صيف عام 2026".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала