سيارتو: تصريحات زيلينسكي بشأن دفاع أوكرانيا عن أوروبا كذبة

سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن تصريحات فلاديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين بأن أوكرانيا تدافع عن أوروبا هي كذبة.
المجر
الناتو
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
وقال سيارتو: "الدول الأوروبية لا تتحمل أي مسؤولية عن الصراع في أوكرانيا".وأشار في مقابلة مع قناة "سي إن إن" التركية أيضاً، إلى أن المجر لم تزود أوكرانيا بالأسلحة منذ بداية الصراع.وأعلن المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاتش، أن البرلمان المجري تلقى اقتراحًا لمشروع قرار يرفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ومحاولات تحويل التكتل إلى تحالف عسكري.وسبق أن صرح سيارتو بأن زيلينسكي بدأ بالتدخل في حملة الانتخابات المجرية بهدف تنصيب حكومة معارضة في انتخابات أبريل/ نيسان المقبل، حكومة "من شأنها الموافقة على تحويل أموال مجرية إلى النظام الأوكراني الفاسد، وتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي". وردًا على تصرفات نظام كييف، استدعي السفير الأوكراني في بودابست إلى وزارة الخارجية المجرية. وفي اليوم التالي، استدعي السفير المجري في كييف إلى وزارة الخارجية الأوكرانية.أوربان: المجر تدين خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبيمستشار رئاسي أوكراني سابق: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مستحيل
المجر
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن تصريحات فلاديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين بأن أوكرانيا تدافع عن أوروبا هي كذبة.
وقال سيارتو: "الدول الأوروبية لا تتحمل أي مسؤولية عن الصراع في أوكرانيا".
وتابع: "لذلك، نعتبر تصريحات القادة الأوكرانيين والأوروبيين بأن أوكرانيا تدافع عن أوروبا كذبة كبيرة. حلف الناتو، وليس أوكرانيا، هو من يوفر الدفاع للدول الأوروبية... أوكرانيا تقاتل من أجل نفسها".
وأشار في مقابلة مع قناة "سي إن إن" التركية أيضاً، إلى أن المجر لم تزود أوكرانيا بالأسلحة منذ بداية الصراع.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاتش، أن البرلمان المجري تلقى اقتراحًا لمشروع قرار يرفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ومحاولات تحويل التكتل إلى تحالف عسكري.
وفي وقت سابق، أدلى فلاديمير زيلينسكي، خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن، بتصريحٍ بذيء بحق رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، زاعمًا أنه "يفكر في تنمية بطنه بدلًا من جيشه". وعلّق أوربان لاحقًا على هجوم زيلينسكي، مؤكدًا أن "أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وسبق أن صرح سيارتو بأن زيلينسكي بدأ بالتدخل في حملة الانتخابات المجرية بهدف تنصيب حكومة معارضة في انتخابات أبريل/ نيسان المقبل، حكومة "من شأنها الموافقة على تحويل أموال مجرية إلى النظام الأوكراني الفاسد، وتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي". وردًا على تصرفات نظام كييف، استدعي السفير الأوكراني في بودابست إلى وزارة الخارجية المجرية. وفي اليوم التالي، استدعي السفير المجري في كييف إلى وزارة الخارجية الأوكرانية.