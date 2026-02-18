https://sarabic.ae/20260218/المجر-تقترح-قرارا-يرفض-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1110473805.html

المجر تقترح قرارا يرفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

المجر تقترح قرارا يرفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

أعلن المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاتش، أن البرلمان المجري تلقى اقتراحًا لمشروع قرار يرفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ومحاولات تحويل التكتل...

وكتب كوفاتش عبر منصة "إكس": "تلقى البرلمان المجري اقتراحًا لمشروع قرار يرفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ، وتمويلها للحرب، ومحاولاتها تحويل الاتحاد الأوروبي إلى تحالف عسكري... وينص الاقتراح على أن انضمام أوكرانيا سيجعل الاتحاد الأوروبي طرفًا في الحرب".وأوضح المتحدث باسم الحكومة المجرية أن "أوكرانيا لا تستوفي معايير عضوية الاتحاد الأوروبي بموجب المادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي"، وأشار إلى أن "مقترح القرار يدعو السلطات إلى معارضة بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وعدم إرسال أموال أو أسلحة، ودعم جهود السلام، ولا سيما مبادرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأضاف كوفاتش أن القرار يهدف أيضًا إلى "التصدي لأي محاولات لإلغاء مبدأ الإجماع في الاتحاد الأوروبي".وسبق أن صرح سيارتو بأن زيلينسكي بدأ بالتدخل في حملة الانتخابات المجرية بهدف تنصيب حكومة معارضة في انتخابات أبريل/ نيسان المقبل، "حكومة من شأنها الموافقة على تحويل أموال مجرية إلى النظام الأوكراني الفاسد، وتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي". وردًا على تصرفات نظام كييف، استُدعي السفير الأوكراني في بودابست إلى وزارة الخارجية المجرية. وفي اليوم التالي، استُدعي السفير المجري في كييف إلى وزارة الخارجية الأوكرانية.أوربان: المجر تدين خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبيمستشار رئاسي أوكراني سابق: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مستحيل

