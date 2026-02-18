المجر تقترح قرارا يرفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
المجر تقترح قرارا يرفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
المجر تقترح قرارا يرفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

06:25 GMT 18.02.2026
© AP Photo / Omar Havanaزعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاتش، أن البرلمان المجري تلقى اقتراحًا لمشروع قرار يرفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ومحاولات تحويل التكتل إلى تحالف عسكري.
وكتب كوفاتش عبر منصة "إكس": "تلقى البرلمان المجري اقتراحًا لمشروع قرار يرفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ، وتمويلها للحرب، ومحاولاتها تحويل الاتحاد الأوروبي إلى تحالف عسكري... وينص الاقتراح على أن انضمام أوكرانيا سيجعل الاتحاد الأوروبي طرفًا في الحرب".

وبحسب كوفاتش، فقد تم تقديم مشروع القرار من قبل وزير الشؤون الخارجية والتجارة بيتر سيارتو، ونائب رئيس كتلة "فيدس" البرلمانية ماتي كوكسيس.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة المجرية أن "أوكرانيا لا تستوفي معايير عضوية الاتحاد الأوروبي بموجب المادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي"، وأشار إلى أن "مقترح القرار يدعو السلطات إلى معارضة بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وعدم إرسال أموال أو أسلحة، ودعم جهود السلام، ولا سيما مبادرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
المجر: لن نسمح لنفسنا بالانجرار إلى حرب تخدم مصالح أجنبية بعد الحرب العالمية الثانية
14 فبراير, 13:02 GMT
وأضاف كوفاتش أن القرار يهدف أيضًا إلى "التصدي لأي محاولات لإلغاء مبدأ الإجماع في الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، أدلى فلاديمير زيلينسكي، خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن، بتصريحٍ بذيء بحق رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، زاعمًا أنه "يفكر في تنمية بطنه بدلًا من جيشه". وعلّق أوربان لاحقًا على هجوم زيلينسكي، مؤكدًا أن "أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وسبق أن صرح سيارتو بأن زيلينسكي بدأ بالتدخل في حملة الانتخابات المجرية بهدف تنصيب حكومة معارضة في انتخابات أبريل/ نيسان المقبل، "حكومة من شأنها الموافقة على تحويل أموال مجرية إلى النظام الأوكراني الفاسد، وتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي". وردًا على تصرفات نظام كييف، استُدعي السفير الأوكراني في بودابست إلى وزارة الخارجية المجرية. وفي اليوم التالي، استُدعي السفير المجري في كييف إلى وزارة الخارجية الأوكرانية.
أوربان: المجر تدين خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي
مستشار رئاسي أوكراني سابق: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مستحيل
