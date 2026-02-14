https://sarabic.ae/20260214/المجر-لن-نسمح-لنفسنا-بالانجرار-إلى-حرب-تخدم-مصالح-أجنبية-بعد-الحرب-العالمية-الثانية-1110356962.html

المجر: لن نسمح لنفسنا بالانجرار إلى حرب تخدم مصالح أجنبية بعد الحرب العالمية الثانية

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أن المجر شاركت بالفعل في الحرب العالمية الثانية لمصالح أجنبية، ولن تسمح لنفسها بـ"الانجرار إلى حروب مماثلة...

وقال أوربان، في خطاب لخّص فيه أحداث العام: "نعرف ما هي الحرب، لقد عشناها بأنفسنا، مات شبان مجريون في منعطف نهر الدون لأغراض أجنبية، بأوامر أجنبية، على أرض أجنبية".وفي السياق ذاته، أكد أوربان الاتحاد الأوروبي أنفق بالفعل 200 مليار يورو على أوكرانيا، لكنه لا يزال "يلتهم ويلتهم" الأموال، قائلًا: "أنفقت بروكسل نحو 200 مليار يورو على الحرب الأوكرانية، وتم منح قرض جديد بقيمة 90 مليار يورو، في ديسمبر(كانون الأول 2025). وما تزال أوكرانيا تلتهم المزيد من الأموال".وفي وقت سابق، انتقد أوربان، بشدة خطة الاتحاد الأوروبي لتقديم قرض إلى أوكرانيا، مؤكدًا أن "الاعتماد على تعويضات روسية لسداد هذه القروض خروج عن الواقع، أو بمثابة إخفاء الرأس في الرمال"، وكتب أوربان عبر حسابه على منصة "إكس": "كل من يعتقد أن قروض بروكسل لأوكرانيا يمكن سدادها لاحقا بتعويضات روسية، إما أنه يعيش في عالم مواز أو أنه يدفن رأسه في الرمال هربًا من مواجهة الواقع".

