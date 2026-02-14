https://sarabic.ae/20260214/المجر-لن-نسمح-لنفسنا-بالانجرار-إلى-حرب-تخدم-مصالح-أجنبية-بعد-الحرب-العالمية-الثانية-1110356962.html
المجر: لن نسمح لنفسنا بالانجرار إلى حرب تخدم مصالح أجنبية بعد الحرب العالمية الثانية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أن المجر شاركت بالفعل في الحرب العالمية الثانية لمصالح أجنبية، ولن تسمح لنفسها بـ"الانجرار إلى حروب مماثلة مرة أخرى".
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg
وقال أوربان، في خطاب لخّص فيه أحداث العام: "نعرف ما هي الحرب، لقد عشناها بأنفسنا، مات شبان مجريون في منعطف نهر الدون لأغراض أجنبية، بأوامر أجنبية، على أرض أجنبية".وفي السياق ذاته، أكد أوربان الاتحاد الأوروبي أنفق بالفعل 200 مليار يورو على أوكرانيا، لكنه لا يزال "يلتهم ويلتهم" الأموال، قائلًا: "أنفقت بروكسل نحو 200 مليار يورو على الحرب الأوكرانية، وتم منح قرض جديد بقيمة 90 مليار يورو، في ديسمبر(كانون الأول 2025). وما تزال أوكرانيا تلتهم المزيد من الأموال".وفي وقت سابق، انتقد أوربان، بشدة خطة الاتحاد الأوروبي لتقديم قرض إلى أوكرانيا، مؤكدًا أن "الاعتماد على تعويضات روسية لسداد هذه القروض خروج عن الواقع، أو بمثابة إخفاء الرأس في الرمال"، وكتب أوربان عبر حسابه على منصة "إكس": "كل من يعتقد أن قروض بروكسل لأوكرانيا يمكن سدادها لاحقا بتعويضات روسية، إما أنه يعيش في عالم مواز أو أنه يدفن رأسه في الرمال هربًا من مواجهة الواقع".
المجر
المجر: لن نسمح لنفسنا بالانجرار إلى حرب تخدم مصالح أجنبية بعد الحرب العالمية الثانية
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، أن المجر شاركت بالفعل في الحرب العالمية الثانية لمصالح أجنبية، ولن تسمح لنفسها بـ"الانجرار إلى حروب مماثلة مرة أخرى".
وقال أوربان، في خطاب لخّص فيه أحداث العام: "نعرف ما هي الحرب، لقد عشناها بأنفسنا، مات شبان مجريون في منعطف نهر الدون لأغراض أجنبية، بأوامر أجنبية، على أرض أجنبية".
وتابع: "لقد كانت مرة واحدة كافية. ما دامت الحكومة الوطنية قائمة، لن نرسل أسلحة. لن يستطيعوا أخذ أموالنا، ولن يستطيعوا تجنيد شبابنا في أوكرانيا. كلا، كلا، كلا!".
وفي السياق ذاته، أكد أوربان الاتحاد الأوروبي أنفق بالفعل 200 مليار يورو على أوكرانيا، لكنه لا يزال "يلتهم ويلتهم" الأموال، قائلًا: "أنفقت بروكسل نحو 200 مليار يورو على الحرب الأوكرانية، وتم منح قرض جديد بقيمة 90 مليار يورو، في ديسمبر(كانون الأول 2025). وما تزال أوكرانيا تلتهم المزيد من الأموال".
وأوضح أوربان أن "الشركات الكبرى والبنوك لديها مصلحة راسخة في استمرار الصراع في أوكرانيا لأنها تجني منه مليارات الدولارات"، قائلًا: "قطاع النفط، والقطاع المصرفي، ونخبة بروكسل يستعدون لتشكيل حكومة جديدة في المجر. هم من لديهم مصلحة راسخة في استمرار القتال. إنهم متفرجون على الموت. نشاهد على شاشات التلفاز كيف تُدمر المدن وكيف تتراكم ثرواتهم".
وفي وقت سابق، انتقد أوربان، بشدة خطة الاتحاد الأوروبي لتقديم قرض إلى أوكرانيا، مؤكدًا أن "الاعتماد على تعويضات روسية لسداد هذه القروض خروج عن الواقع، أو بمثابة إخفاء الرأس في الرمال"
، وكتب أوربان عبر حسابه على منصة "إكس": "كل من يعتقد أن قروض بروكسل لأوكرانيا يمكن سدادها لاحقا بتعويضات روسية، إما أنه يعيش في عالم مواز أو أنه يدفن رأسه في الرمال هربًا من مواجهة الواقع".