دميترييف: روبيو يفضل لقاء أوربان على اجتماع أوروبي حول أوكرانيا في ميونخ
دميترييف: روبيو يفضل لقاء أوربان على اجتماع أوروبي حول أوكرانيا في ميونخ
قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، إن وزير الخارجية الأمريكي... 13.02.2026
وكتب دميترييف على صفحته في منصة "إكس": "روبيو يتغيب عن اجتماع الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا لأن الاتحاد الأوروبي فقد أهميته بسبب تحريضه المستمر على الحرب. وزير الخارجية روبيو سيلتقي بدلًا من ذلك بفيكتور أوربان – صوت العقل في أوروبا".وأضاف دميترييف أن أوربان تمكن من حماية المجر من الهجرة وارتفاع أسعار الطاقة.وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قد أفادت في وقت سابق بأن روبيو ألغى مشاركته في اجتماع مع القادة الأوروبيين في ميونيخ مخصص لمناقشة النزاع في أوكرانيا، بسبب جدول أعمال مزدحم.ويُعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، في عاصمة بافاريا، ميونيخ، في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، حيث أكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.
قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتغيب عن اجتماع مع القادة الأوروبيين بشأن أوكرانيا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، مفضلًا لقاء "صوت العقل في أوروبا"، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وكتب دميترييف على صفحته في منصة "إكس": "روبيو يتغيب عن اجتماع الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا لأن الاتحاد الأوروبي فقد أهميته بسبب تحريضه المستمر على الحرب. وزير الخارجية روبيو سيلتقي بدلًا من ذلك بفيكتور أوربان – صوت العقل في أوروبا".
وأضاف دميترييف أن أوربان تمكن من حماية المجر من الهجرة وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال:"إنه يحارب الحماقة البيروقراطية الأوروبية والتحريض على الحرب. أوربان وفريقه يدافعان عن السيادة المجرية والحضارة الغربية".
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قد أفادت في وقت سابق بأن روبيو ألغى مشاركته في اجتماع مع القادة الأوروبيين
في ميونيخ مخصص لمناقشة النزاع في أوكرانيا، بسبب جدول أعمال مزدحم.
ويُعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، في عاصمة بافاريا، ميونيخ، في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، حيث أكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.