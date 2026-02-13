https://sarabic.ae/20260213/روبيو-للأوروبيين-في-مؤتمر-ميونيخ-للأمن-العالم-القديم-لم-يعد-موجودا-1110315285.html
روبيو للأوروبيين في مؤتمر ميونيخ للأمن: العالم القديم لم يعد موجودا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه سيلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، يوم غد السبت، مفادها أن "العالم قد تغيّر"، وأن "العالم القديم لم يعد موجودًا"،
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال روبيو، لصحفيين ردًا على سؤال حول عما سيقوله للأوروبيين في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أعتقد أن هذه لحظة فارقة. العالم يتغير بسرعة كبيرة أمام أعيننا. العالم القديم الذي نشأت فيه لم يعد موجودًا. نحن نعيش في حقبة جديدة من الجغرافيا السياسية تتطلب إعادة تقييم لشكلها ودورنا فيها".وبحسب اعتقاد روبيو، المشاركون في المؤتمر "يتطلعون إلى رسالة صريحة من الولايات المتحدة، حول وجهة البلاد ونوع العلاقات، التي ترغب في إقامتها مع حلفائها".ويعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، حيث أكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.وفي فبراير 2025، أشار نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى أن "إدارة ترامب لديها مخاوف أمنية بشأن أوروبا"، وأنها "تؤمن بإمكانية التوصل إلى حل معقول للنزاع في أوكرانيا". كما لفت فانس الانتباه إلى "تراجع أوروبا عن القيم الأساسية، التي تتشاركها مع الولايات المتحدة".الخارجية الأمريكية تتهم أوروبا بانتهاك حرية التعبير والرقابة المفرطةوزير الخارجية الأمريكي: نعمل جاهدين لإنهاء الصراع في أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روبيو للأوروبيين في مؤتمر ميونيخ للأمن: العالم القديم لم يعد موجودا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه سيلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، يوم غد السبت، مفادها أن "العالم قد تغيّر"، وأن "العالم القديم لم يعد موجودًا"، وفق تعبيره.
وقال روبيو، لصحفيين ردًا على سؤال حول عما سيقوله للأوروبيين في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أعتقد أن هذه لحظة فارقة. العالم يتغير بسرعة كبيرة أمام أعيننا. العالم القديم الذي نشأت فيه لم يعد موجودًا. نحن نعيش في حقبة جديدة من الجغرافيا السياسية تتطلب إعادة تقييم لشكلها ودورنا فيها".
ووصف وزير الخارجية الأمريكي المؤتمر بأنه "مهم"، وأضاف بأنه أجرى العديد من "المحادثات الخاصة" مع حلفاء الولايات المتحدة.
وبحسب اعتقاد روبيو، المشاركون في المؤتمر "يتطلعون إلى رسالة صريحة من الولايات المتحدة، حول وجهة البلاد ونوع العلاقات، التي ترغب في إقامتها مع حلفائها".
وأردف: "أجرينا العديد من هذه المحادثات الخاصة مع العديد من حلفائنا، ونحن بحاجة إلى مواصلة هذه المناقشات، وآمل أن تدفعنا الاجتماعات التي سنعقدها هناك يوم السبت، في هذا الاتجاه".
ويعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، حيث أكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.
وفي فبراير 2025، أشار نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى أن "إدارة ترامب لديها مخاوف أمنية بشأن أوروبا"، وأنها "تؤمن بإمكانية التوصل إلى حل معقول للنزاع في أوكرانيا". كما لفت فانس الانتباه إلى "تراجع أوروبا عن القيم الأساسية، التي تتشاركها مع الولايات المتحدة".