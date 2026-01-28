https://sarabic.ae/20260128/روبيو-مجلس-السلام-ليس-بديلا-عن-الأمم-المتحدة--1109740617.html
روبيو: "مجلس السلام" ليس بديلا عن الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، بأن "مجلس السلام" الذي شكلته الولايات المتحدة في قطاع غزة ليس بديلا عن الأمم المتحدة. 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T20:20+0000
2026-01-28T20:20+0000
2026-01-28T20:20+0000
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f59f94d90b0bf5a1c996f2b8c302b7b6.jpg
وأوضح ماركو روبيو في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "إنه ليس بديلا عن الأمم المتحدة، ولكن في حالة غزة، لم تقدم الأمم المتحدة سوى القليل من المساعدة، باستثناء الطعام". وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام". ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
غزة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109737375_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b3ebc9c9c6f6890968e7d29749b0439.jpg
