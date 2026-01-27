وزير الخارجية الإسرائيلي: نزع سلاح "حماس" وتجريد غزة من الأسلحة ضرورة لإنهاء الحرب

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية الإسرائيلي: نزع سلاح "حماس" وتجريد غزة من الأسلحة ضرورة لإنهاء الحرب
وزير الخارجية الإسرائيلي: نزع سلاح "حماس" وتجريد غزة من الأسلحة ضرورة لإنهاء الحرب
جاء ذلك في كلمة ألقاها ساعر، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيره الكازاخستاني يرميك كوشرباييف، في العاصمة أستانا، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.وأوضح ساعر أن الاستقرار الإقليمي لن يتحقق دون تفكيك ما وصفها بـ"الدول الراعية لإيران في الشرق الأوسط”، مشيرًا إلى "حماس في قطاع غزة، وحزب الله في لبنان، وجماعة الحوثي في اليمن".وأضاف: "دون ذلك، لن يتحقق الاستقرار الإقليمي، وهذا هو هدفنا".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إن "لدى إسرائيل مصلحة واضحة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار"، موضحًا أن "هذه المرحلة تركز بشكل أساسي على نزع سلاح "حماس".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، التعرف على جثة المحتجز الأخير في قطاع غزة، ران جويلي، مؤكدًا استعادة جميع المحتجزين والجثث من القطاع، وأنه لم يعد هناك رسميًا أي رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة.وأشار الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إلى أن "استعادة جميع المحتجزين تمثل استكمالًا لبند أساسي في الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
وزير الخارجية الإسرائيلي: نزع سلاح "حماس" وتجريد غزة من الأسلحة ضرورة لإنهاء الحرب

10:05 GMT 27.01.2026
صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل تدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة"، مشددًا على أن "تحقيق ذلك يتطلب نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح".
جاء ذلك في كلمة ألقاها ساعر، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيره الكازاخستاني يرميك كوشرباييف، في العاصمة أستانا، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وأوضح ساعر أن الاستقرار الإقليمي لن يتحقق دون تفكيك ما وصفها بـ"الدول الراعية لإيران في الشرق الأوسط”، مشيرًا إلى "حماس في قطاع غزة، وحزب الله في لبنان، وجماعة الحوثي في اليمن".
وأضاف: "دون ذلك، لن يتحقق الاستقرار الإقليمي، وهذا هو هدفنا".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إن "لدى إسرائيل مصلحة واضحة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار"، موضحًا أن "هذه المرحلة تركز بشكل أساسي على نزع سلاح "حماس".

ولفت نتنياهو إلى أن "المرحلة الثانية لا تتعلق بإعادة الإعمار، بل تهدف إلى جعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح بالكامل"، مشددًا على أن "نزع سلاح "حماس" يمثل جوهر المرحلة المقبلة من الاتفاق".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، التعرف على جثة المحتجز الأخير في قطاع غزة، ران جويلي، مؤكدًا استعادة جميع المحتجزين والجثث من القطاع، وأنه لم يعد هناك رسميًا أي رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة.
وأشار الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إلى أن "استعادة جميع المحتجزين تمثل استكمالًا لبند أساسي في الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العثور على جثة ران جويلي، بـ"الإنجاز غير المسبوق"، قائلًا: "كما وعدتكم أعدنا الجميع".

وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
