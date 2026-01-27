https://sarabic.ae/20260127/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-نزع-سلاح-حماس-وتجريد-غزة-من-الأسلحة-ضرورة-لإنهاء-الحرب-1109682360.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: نزع سلاح "حماس" وتجريد غزة من الأسلحة ضرورة لإنهاء الحرب

وزير الخارجية الإسرائيلي: نزع سلاح "حماس" وتجريد غزة من الأسلحة ضرورة لإنهاء الحرب

صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل تدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة"، مشددًا على أن "تحقيق...

جاء ذلك في كلمة ألقاها ساعر، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيره الكازاخستاني يرميك كوشرباييف، في العاصمة أستانا، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.وأوضح ساعر أن الاستقرار الإقليمي لن يتحقق دون تفكيك ما وصفها بـ"الدول الراعية لإيران في الشرق الأوسط”، مشيرًا إلى "حماس في قطاع غزة، وحزب الله في لبنان، وجماعة الحوثي في اليمن".وأضاف: "دون ذلك، لن يتحقق الاستقرار الإقليمي، وهذا هو هدفنا".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إن "لدى إسرائيل مصلحة واضحة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار"، موضحًا أن "هذه المرحلة تركز بشكل أساسي على نزع سلاح "حماس".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، التعرف على جثة المحتجز الأخير في قطاع غزة، ران جويلي، مؤكدًا استعادة جميع المحتجزين والجثث من القطاع، وأنه لم يعد هناك رسميًا أي رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة.وأشار الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إلى أن "استعادة جميع المحتجزين تمثل استكمالًا لبند أساسي في الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

