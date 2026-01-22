https://sarabic.ae/20260122/كوشنر-وضعنا-خطة-طموحة-لنزع-سلاح-حماس-1109513025.html

كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس

سبوتنيك عربي

حذر جاريد كوشنر، رجل الأعمال الأمريكي وصهر الرئيس دونالد ترامب من أن عدم تحقيق هدف نزع سلاح حماس سيؤدي إلى تأخير إعادة إعمار قطاع غزة. 22.01.2026, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في كلمته بعد توقيع ميثاق مجلس السلام خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في سويسرا، اليوم الخميس، بحسب وسائل إعلام غربية. وأضاف كوشنر: "وضعنا خطة طموحة لتحقيق هذا الهدف"، بحسب وسائل إعلام غربية.وشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول، توقيع ميثاق مجلس السلام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة. وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام": إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرًا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم". وأضاف أن "مجلس السلام" في غزة سيكون الأفضل عالميًا. وكان ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة. ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.

