نتنياهو: ترامب أبلغني أن نزع سلاح "حماس" شرط لتنفيذ خطة الـ 20 نقطة
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغه بشكل قاطع بأن نزع سلاح "حماس" يمثل شرطا أساسيا، للانتقال إلى تنفيذ خطة الـ20 نقطة للسلام في غزة.
وأوضح نتنياهو، في تصريحات له، أن ترامب لم يبد أي تنازل أو ليونة في ما يتعلق بسلاح "حماس"، محذراً من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى عواقب وخيمة.وبشأن إيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه "من المحتمل جدا أن يكون الجميع أمام لحظة سيتولى فيها الشعب الإيراني مصيره"، حسب تعبيره. وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفقا على مدة زمنية تبلغ شهرين لنزع سلاح الحركة، وذلك خلال اللقاء الذي جمع ترامب بنتنياهو، في فلوريدا بالولايات المتحدة.كما تم الاتفاق على أن نزع سلاح "حماس" وتجريد غزة من السلاح يشمل تدمير الأنفاق، وإذا لم تنزع "حماس" سلاحها، كما هو متوقع، فستعود الكرة إلى إسرائيل والجيش الإسرائيلي.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، وكما صرح عضو المكتب السياسي في حماس، غازي حمد، في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي انتهك الاتفاق أكثر من 900 مرة. ووفقا للسلطات المحلية في غزة، أسفرت هذه الانتهاكات عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة ما يزيد على 1100 آخرين.
الأخبار
حركة حماس, بنيامين نتنياهو, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
12:54 GMT 04.01.2026 (تم التحديث: 13:15 GMT 04.01.2026)
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغه بشكل قاطع بأن نزع سلاح "حماس" يمثل شرطا أساسيا، للانتقال إلى تنفيذ خطة الـ20 نقطة للسلام في غزة.
وأوضح نتنياهو، في تصريحات له، أن ترامب لم يبد أي تنازل أو ليونة في ما يتعلق بسلاح "حماس"، محذراً من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى عواقب وخيمة.
31 ديسمبر 2025, 22:27 GMT
وبشأن إيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه "من المحتمل جدا أن يكون الجميع أمام لحظة سيتولى فيها الشعب الإيراني مصيره"، حسب تعبيره.
وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفقا على مدة زمنية تبلغ شهرين لنزع سلاح الحركة
، وذلك خلال اللقاء الذي جمع ترامب بنتنياهو، في فلوريدا بالولايات المتحدة.
كما تم الاتفاق على أن نزع سلاح "حماس" وتجريد غزة من السلاح يشمل تدمير الأنفاق، وإذا لم تنزع "حماس" سلاحها، كما هو متوقع، فستعود الكرة إلى إسرائيل والجيش الإسرائيلي.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"
، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، وكما صرح عضو المكتب السياسي في حماس، غازي حمد، في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي انتهك الاتفاق أكثر من 900 مرة. ووفقا للسلطات المحلية في غزة، أسفرت هذه الانتهاكات عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة ما يزيد على 1100 آخرين.