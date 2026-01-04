https://sarabic.ae/20260104/نتنياهو-ترامب-أبلغني-بشكل-قاطع-أن-نزع-سلاح-حماس-شرط-لتنفيذ-خطة-العشرين-نقطة-1108898956.html

نتنياهو: ترامب أبلغني أن نزع سلاح "حماس" شرط لتنفيذ خطة الـ 20 نقطة

نتنياهو: ترامب أبلغني أن نزع سلاح "حماس" شرط لتنفيذ خطة الـ 20 نقطة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغه بشكل قاطع بأن نزع سلاح "حماس" يمثل شرطا أساسيا، للانتقال إلى تنفيذ خطة... 04.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-04T12:54+0000

2026-01-04T12:54+0000

2026-01-04T13:15+0000

حركة حماس

بنيامين نتنياهو

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108746509_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_4acfc2f5020ada5c083a6a8031615fa4.jpg

وأوضح نتنياهو، في تصريحات له، أن ترامب لم يبد أي تنازل أو ليونة في ما يتعلق بسلاح "حماس"، محذراً من أن عدم الالتزام سيؤدي إلى عواقب وخيمة.وبشأن إيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه "من المحتمل جدا أن يكون الجميع أمام لحظة سيتولى فيها الشعب الإيراني مصيره"، حسب تعبيره. وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفقا على مدة زمنية تبلغ شهرين لنزع سلاح الحركة، وذلك خلال اللقاء الذي جمع ترامب بنتنياهو، في فلوريدا بالولايات المتحدة.كما تم الاتفاق على أن نزع سلاح "حماس" وتجريد غزة من السلاح يشمل تدمير الأنفاق، وإذا لم تنزع "حماس" سلاحها، كما هو متوقع، فستعود الكرة إلى إسرائيل والجيش الإسرائيلي.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، وكما صرح عضو المكتب السياسي في حماس، غازي حمد، في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي انتهك الاتفاق أكثر من 900 مرة. ووفقا للسلطات المحلية في غزة، أسفرت هذه الانتهاكات عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة ما يزيد على 1100 آخرين.

https://sarabic.ae/20251231/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-نزع-سلاح-حماس-عزم-مطلق-في-2026-1108782847.html

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, بنيامين نتنياهو, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم