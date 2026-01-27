https://sarabic.ae/20260127/إعلام-مجلس-السلام-يعتزم-تفويض-ترامب-بصلاحيات-واسعة-بشأن-إدارة-قطاع-غزة-1109705926.html
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن "مجلس السلام" يعتزم تفويض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ممارسة صلاحيات واسعة النطاق بشأن إدارة قطاع غزة. 27.01.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل، نقلا على مسودة قرار للمجلس، أنه "بموجب خطة صاغها المجلس الدولي الجديد الذي يرأسه، سيتمتع الرئيس ترامب بصلاحيات واسعة النطاق بشأن إدارة قطاع غزة".وأضافت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "ترامب سيتمتع بصلاحية الموافقة على القرارات وتعليقها في الحالات الطارئة".وذكرت الصحيفة أن "(نيكولاي) ملادينوف سيشرف إشرافا دقيقا على اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة تضم نخبة من التكنوقراط الفلسطينيين المعينين لإدارة القطاع والإشراف على قوات الشرطة، وتوجيه جميع أنشطته اليومية".ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع قرار مجلس السلام يحمل تاريخ 22 كانون الثاني/يناير الجاري، ولكن ترامب لم يوقّعه بعد.وشهد "منتدى دافوس"، الخميس الفائت، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حافظت على صمود وقف إطلاق النار في غزة، وضمنت استمرار المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى مشاركة 59 دولة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحا باهرا في غزة".واعتبر أن المنطقة "تشهد اليوم سلاما في الشرق الأوسط لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن"، في إشارة إلى التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن "مجلس السلام" يعتزم تفويض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ممارسة صلاحيات واسعة النطاق بشأن إدارة قطاع غزة.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل، نقلا على مسودة قرار للمجلس، أنه "بموجب خطة صاغها المجلس الدولي الجديد الذي يرأسه، سيتمتع الرئيس ترامب بصلاحيات واسعة النطاق بشأن إدارة قطاع غزة".
وأوضح المقال أن "مشروع القرار، يسمح لرئيس المجلس، ترامب، بترشيح كبار المسؤولين الذين سيساعدون في إدارة غزة، وتحديد مسؤولياتهم".
وأضافت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "ترامب سيتمتع بصلاحية الموافقة على القرارات وتعليقها في الحالات الطارئة".
وكشفت الصحيفة أن مشروع قرار لمجلس السلام يحظر على الأفراد والكيانات المتعاونين مع حركة "حماس" الفلسطينية المشاركة في إدارة قطاع غزة أو إعادة إعماره.
وذكرت الصحيفة أن "(نيكولاي) ملادينوف سيشرف إشرافا دقيقا على اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة تضم نخبة من التكنوقراط الفلسطينيين المعينين لإدارة القطاع والإشراف على قوات الشرطة، وتوجيه جميع أنشطته اليومية".
ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع قرار مجلس السلام يحمل تاريخ 22 كانون الثاني/يناير الجاري، ولكن ترامب لم يوقّعه بعد.
وشهد "منتدى دافوس"، الخميس الفائت، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرًا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم". وأضاف أن "مجلس السلام" في غزة سيكون الأفضل عالميا وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.
وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حافظت على صمود وقف إطلاق النار في غزة، وضمنت استمرار المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى مشاركة 59 دولة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة
، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحا باهرا في غزة".
واعتبر أن المنطقة "تشهد اليوم سلاما في الشرق الأوسط لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن"، في إشارة إلى التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.