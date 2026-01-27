إعلام: "مجلس السلام" يعتزم تفويض ترامب بصلاحيات واسعة بشأن إدارة قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260127/إعلام-مجلس-السلام-يعتزم-تفويض-ترامب-بصلاحيات-واسعة-بشأن-إدارة-قطاع-غزة-1109705926.html
إعلام: "مجلس السلام" يعتزم تفويض ترامب بصلاحيات واسعة بشأن إدارة قطاع غزة
إعلام: "مجلس السلام" يعتزم تفويض ترامب بصلاحيات واسعة بشأن إدارة قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن "مجلس السلام" يعتزم تفويض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ممارسة صلاحيات واسعة النطاق بشأن إدارة قطاع غزة. 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T19:29+0000
2026-01-27T19:29+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107558077_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d04738e175ef702cf7f8e88e83ac8d50.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل، نقلا على مسودة قرار للمجلس، أنه "بموجب خطة صاغها المجلس الدولي الجديد الذي يرأسه، سيتمتع الرئيس ترامب بصلاحيات واسعة النطاق بشأن إدارة قطاع غزة".وأضافت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "ترامب سيتمتع بصلاحية الموافقة على القرارات وتعليقها في الحالات الطارئة".وذكرت الصحيفة أن "(نيكولاي) ملادينوف سيشرف إشرافا دقيقا على اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة تضم نخبة من التكنوقراط الفلسطينيين المعينين لإدارة القطاع والإشراف على قوات الشرطة، وتوجيه جميع أنشطته اليومية".ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع قرار مجلس السلام يحمل تاريخ 22 كانون الثاني/يناير الجاري، ولكن ترامب لم يوقّعه بعد.وشهد "منتدى دافوس"، الخميس الفائت، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حافظت على صمود وقف إطلاق النار في غزة، وضمنت استمرار المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى مشاركة 59 دولة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحا باهرا في غزة".واعتبر أن المنطقة "تشهد اليوم سلاما في الشرق الأوسط لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن"، في إشارة إلى التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.
https://sarabic.ae/20260126/الرئيس-البرازيلي-يقترح-حصر-عمل-مجلس-السلام-على-مسألة-غزة-1109663826.html
https://sarabic.ae/20260126/لماذا-ترفض-دول-أوروبا-المشاركة-في-مجلس-السلام-الذي-دشنه-ترامب-لإدارة-قطاع-غزة-1109662065.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107558077_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_018d47c733ca6a1e806f9d2dfba5a3eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: "مجلس السلام" يعتزم تفويض ترامب بصلاحيات واسعة بشأن إدارة قطاع غزة

19:29 GMT 27.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatبين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن "مجلس السلام" يعتزم تفويض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ممارسة صلاحيات واسعة النطاق بشأن إدارة قطاع غزة.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل، نقلا على مسودة قرار للمجلس، أنه "بموجب خطة صاغها المجلس الدولي الجديد الذي يرأسه، سيتمتع الرئيس ترامب بصلاحيات واسعة النطاق بشأن إدارة قطاع غزة".

وأوضح المقال أن "مشروع القرار، يسمح لرئيس المجلس، ترامب، بترشيح كبار المسؤولين الذين سيساعدون في إدارة غزة، وتحديد مسؤولياتهم".

الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، يلتقي بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، ماليزيا، 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
الرئيس البرازيلي يقترح حصر عمل "مجلس السلام" على مسألة غزة
أمس, 17:58 GMT
وأضافت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "ترامب سيتمتع بصلاحية الموافقة على القرارات وتعليقها في الحالات الطارئة".

وكشفت الصحيفة أن مشروع قرار لمجلس السلام يحظر على الأفراد والكيانات المتعاونين مع حركة "حماس" الفلسطينية المشاركة في إدارة قطاع غزة أو إعادة إعماره.

وذكرت الصحيفة أن "(نيكولاي) ملادينوف سيشرف إشرافا دقيقا على اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة تضم نخبة من التكنوقراط الفلسطينيين المعينين لإدارة القطاع والإشراف على قوات الشرطة، وتوجيه جميع أنشطته اليومية".
فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دمرت خلال عمليات جوية وبرية إسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
لماذا ترفض دول أوروبا المشاركة في "مجلس السلام" الذي دشنه ترامب لإدارة قطاع غزة؟
أمس, 17:43 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع قرار مجلس السلام يحمل تاريخ 22 كانون الثاني/يناير الجاري، ولكن ترامب لم يوقّعه بعد.
وشهد "منتدى دافوس"، الخميس الفائت، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرًا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم". وأضاف أن "مجلس السلام" في غزة سيكون الأفضل عالميا وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.
وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته حافظت على صمود وقف إطلاق النار في غزة، وضمنت استمرار المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى مشاركة 59 دولة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف ترامب: "نجحنا في الحفاظ على تماسك وقف إطلاق النار في غزة، وأوقفنا المجاعة هناك، وتمكنا من الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستحقق نجاحا باهرا في غزة".
واعتبر أن المنطقة "تشهد اليوم سلاما في الشرق الأوسط لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن"، في إشارة إلى التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала