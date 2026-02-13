https://sarabic.ae/20260213/مستشار-رئاسي-أوكراني-سابق-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-مستحيل-1110314762.html
مستشار رئاسي أوكراني سابق: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مستحيل
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن أمل فلاديمير زيلينسكي، بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، "مستحيل في وضعها الحالي".
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
أخبار أوكرانيا
وقال سوسكين: "بالطبع، لن يقبل أحد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. إن هذه الفكرة الجديدة، إن صح التعبير، التي طرحها زيلينسكي غير واقعية".وأضاف سوسكين: "الجزء المتبقي من أوكرانيا، إذا جاز التعبير، من خلال الاتفاقيات المناسبة مع الاتحاد (الروسي) والولايات المتحدة، سيكون لديه فرصة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال هذا النموذج".وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، بأن "فلاديمير زيلينسكي، بدأ بالتدخل في الحملة الانتخابية المجرية بهدف تنصيب حكومة معارضة في انتخابات أبريل المقبل، حكومة من شأنها الموافقة على تحويل أموال مجرية إلى النظام الأوكراني الفاسد وتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي". وعقب ذلك، تم استدعاء السفير الأوكراني في بودابست إلى وزارة الخارجية المجرية. وفي اليوم التالي، تم استدعاء السفير المجري في كييف إلى وزارة الخارجية الأوكرانية.سيارتو: الصراع بأوكرانيا كان سينتهي لولا إحباط الأوروبيين جهود ترامب لتحقيق السلامأوربان: المجر تدين خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي
أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار أوكرانيا
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن أمل فلاديمير زيلينسكي، بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، "مستحيل في وضعها الحالي".
وقال سوسكين: "بالطبع، لن يقبل أحد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. إن هذه الفكرة الجديدة، إن صح التعبير، التي طرحها زيلينسكي غير واقعية".
ومع ذلك، أشار إلى أنه لا يزال بإمكان أوكرانيا أن تحاول بأن تصبح جزءًا من الاتحاد الأوروبي كـ"جيب اقتصادي حر" بعد اتفاق سلام "مناسب" ونهاية الصراع.
وأضاف سوسكين: "الجزء المتبقي من أوكرانيا، إذا جاز التعبير، من خلال الاتفاقيات المناسبة مع الاتحاد (الروسي) والولايات المتحدة، سيكون لديه فرصة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال هذا النموذج".
وذكرت تقارير أوروبية، سابقًا، أن "الاتحاد الأوروبي يعدّ خطة من 5 نقاط لمنح أوكرانيا عضوية جزئية في الاتحاد، في أقرب وقت ممكن، في عام 2027. وتتضمن الخطة تجاوز حق النقض الذي تتمتع به المجر، بافتراض خسارة أوربان (فيكتور رئيس وزراء المجر) في انتخابات أبريل (نيسان المقبل)".
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، بأن "فلاديمير زيلينسكي، بدأ بالتدخل في الحملة الانتخابية المجرية بهدف تنصيب حكومة معارضة في انتخابات أبريل المقبل، حكومة من شأنها الموافقة على تحويل أموال مجرية إلى النظام الأوكراني الفاسد وتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي". وعقب ذلك، تم استدعاء السفير الأوكراني في بودابست إلى وزارة الخارجية المجرية. وفي اليوم التالي، تم استدعاء السفير المجري في كييف إلى وزارة الخارجية الأوكرانية.