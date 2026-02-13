مستشار رئاسي أوكراني سابق: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مستحيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
لماذا يرفض زيلينسكي إجراء الانتخابات؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
مستشار رئاسي أوكراني سابق: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مستحيل
مستشار رئاسي أوكراني سابق: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مستحيل

05:23 GMT 13.02.2026
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن أمل فلاديمير زيلينسكي، بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، "مستحيل في وضعها الحالي".
وقال سوسكين: "بالطبع، لن يقبل أحد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. إن هذه الفكرة الجديدة، إن صح التعبير، التي طرحها زيلينسكي غير واقعية".

ومع ذلك، أشار إلى أنه لا يزال بإمكان أوكرانيا أن تحاول بأن تصبح جزءًا من الاتحاد الأوروبي كـ"جيب اقتصادي حر" بعد اتفاق سلام "مناسب" ونهاية الصراع.

وأضاف سوسكين: "الجزء المتبقي من أوكرانيا، إذا جاز التعبير، من خلال الاتفاقيات المناسبة مع الاتحاد (الروسي) والولايات المتحدة، سيكون لديه فرصة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال هذا النموذج".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيجلب الحرب إلى أوروبا
أمس, 13:12 GMT
وذكرت تقارير أوروبية، سابقًا، أن "الاتحاد الأوروبي يعدّ خطة من 5 نقاط لمنح أوكرانيا عضوية جزئية في الاتحاد، في أقرب وقت ممكن، في عام 2027. وتتضمن الخطة تجاوز حق النقض الذي تتمتع به المجر، بافتراض خسارة أوربان (فيكتور رئيس وزراء المجر) في انتخابات أبريل (نيسان المقبل)".
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، بأن "فلاديمير زيلينسكي، بدأ بالتدخل في الحملة الانتخابية المجرية بهدف تنصيب حكومة معارضة في انتخابات أبريل المقبل، حكومة من شأنها الموافقة على تحويل أموال مجرية إلى النظام الأوكراني الفاسد وتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي". وعقب ذلك، تم استدعاء السفير الأوكراني في بودابست إلى وزارة الخارجية المجرية. وفي اليوم التالي، تم استدعاء السفير المجري في كييف إلى وزارة الخارجية الأوكرانية.
سيارتو: الصراع بأوكرانيا كان سينتهي لولا إحباط الأوروبيين جهود ترامب لتحقيق السلام
أوربان: المجر تدين خطة ضم أوكرانيا جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي
