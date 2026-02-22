عربي
أمساليوم
بث مباشر
دميترييف: ويتكوف وكوشنر يسهلان عملية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا
دميترييف: ويتكوف وكوشنر يسهلان عملية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا
صرّح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي... 22.02.2026, سبوتنيك عربي
وكتب دميترييف على قناته في تطبيق "تلغرام": "يبذل ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر جهودًا حثيثة للترويج لحل النزاع الأوكراني وإعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي".وجرت المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط، وترأس الوفد الروسي في هذه المحادثات فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي.وبعد اليوم الثاني من المفاوضات، أشار إلى أن المناقشات كانت "صعبة، لكنها عملية"، كما أعلن ميدينسكي عن اجتماع جديد في المستقبل القريب.وقال ويتكوف في مقابلة متلفزة على قناة "فوكس نيوز": "نأمل أنا وجاريد (زوج ابنة الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر) أن نقدّم بعض المقترحات للطرفين تجمعهما خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وربما تؤدي حتى إلى قمة بين زيلينسكي والرئيس بوتين، وربما في مرحلة لاحقة إلى لقاء ثلاثي مع الرئيس (الأمريكي)، سنرى".وأشار إلى أن ترامب لن يشارك في لقاء ثلاثي ما لم يكن واثقًا من أنه سيؤدي إلى اعتماد اتفاق و"نتيجة أفضل".ترامب: أمريكا تريد حل النزاع في أوكرانيا وأوروبا فقدت قوتها
صرّح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال جاريد كوشنر، يبذلان جهودًا حثيثة للترويج لحل النزاع الأوكراني وإعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.
وكتب دميترييف على قناته في تطبيق "تلغرام": "يبذل ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر جهودًا حثيثة للترويج لحل النزاع الأوكراني وإعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي".
وجرت المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومي 17 و18 فبراير/شباط، وترأس الوفد الروسي في هذه المحادثات فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي.
وبعد اليوم الثاني من المفاوضات، أشار إلى أن المناقشات كانت "صعبة، لكنها عملية"، كما أعلن ميدينسكي عن اجتماع جديد في المستقبل القريب.
المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
واشنطن تعد بـ"أخبار سارة" عن التسوية في أوكرانيا
04:34 GMT
وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن محادثات قد تعقد خلال ثلاثة أسابيع تفتح الباب أمام لقاء ثلاثي يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي.
وقال ويتكوف في مقابلة متلفزة على قناة "فوكس نيوز": "نأمل أنا وجاريد (زوج ابنة الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر) أن نقدّم بعض المقترحات للطرفين تجمعهما خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وربما تؤدي حتى إلى قمة بين زيلينسكي والرئيس بوتين، وربما في مرحلة لاحقة إلى لقاء ثلاثي مع الرئيس (الأمريكي)، سنرى".
وأشار إلى أن ترامب لن يشارك في لقاء ثلاثي ما لم يكن واثقًا من أنه سيؤدي إلى اعتماد اتفاق و"نتيجة أفضل".
ترامب: أمريكا تريد حل النزاع في أوكرانيا وأوروبا فقدت قوتها
