عربي
إعلام: خطط "تحالف الراغبين" تحتاج إذن روسيا
إعلام: خطط "تحالف الراغبين" تحتاج إذن روسيا
إعلام: خطط "تحالف الراغبين" تحتاج إذن روسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير بريطانية، نقلًا عن مصادر، أن المزيد من الدول في ما يسمى "تحالف الراغبين"، تعترف سرًا بأن إرسال قوات "حفظ السلام" التابعة لها إلى أوكرانيا، يعتمد... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T05:32+0000
2026-02-25T05:32+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103723652_0:0:1004:565_1920x0_80_0_0_4707c559a3d9f035a488ddd1696fc4b6.jpg
وقالت التقارير، نقلًا عن مصادر: "أقرّ عدد متزايد من أعضاء ما يسمى بـ"تحالف الراغبين"، سرًا، بأن مساهمتهم في هذه المهمة تعتمد على إذن الرئيس الروسي".وأوضح المصدر لصحيفة الـ"تلغراف"، أنه "إذا قالت روسيا "نحن لا نوافق على هذا" واعتبرت هذه القوات أهدافًا، فسيتعين علينا إرسال قوات من نوع مختلف.. لذا فإن الكثير يعتمد على موافقة روسيا هنا".وبحسب مصدر دبلوماسي آخر، "منحت الدول الأوروبية (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، فعليًا، حق النقض (الفيتو) على خطط التحالف، وذلك بسبب مطالبها بمقعد على طاولة المفاوضات". في غضون ذلك، وصف مصدر دفاعي أوروبي خطط نشر قوات "حفظ سلام" في أوكرانيا، بأنها "افتراضية إلى حد كبير".وخلال اجتماع قادة "تحالف الراغبين"، يوم أمس الثلاثاء، أكدت دول التحالف عزمها إرسال قوات إلى أوكرانيا كجزء من "ضمانات أمنية". وفي وقت سابق، أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن "موسكو لن توافق أبدًا، تحت أي ظرف من الظروف، على نشر قوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، بما في ذلك إذا كانت هذه القوات تابعة لما يسمى "تحالف الراغبين".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا جدوى من وجود قوات أجنبية في أوكرانيا، بعد التوصل إلى اتفاق محتمل بشأن سلام دائم، كما أكد أن روسيا ستعتبر أي قوات على الأراضي الأوكرانية أهدافًا مشروعة.لافروف: أمريكا لن تدعم نشر قوات أوروبية في أوكرانياالأمين العام للناتو يعلن عن إحراز تقدم كبير على صعيد ضمانات الأمن لأوكرانيا
https://sarabic.ae/20260204/موسكو-قوات-تحالف-الراغبين-في-أوكرانيا-ستكون-أهدافا-عسكرية-مشروعة-لروسيا-1109973191.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103723652_67:0:959:669_1920x0_80_0_0_89358dd349df053210863e8c3dbbb58b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

إعلام: خطط "تحالف الراغبين" تحتاج إذن روسيا

05:32 GMT 25.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber المستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
المستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
ذكرت تقارير بريطانية، نقلًا عن مصادر، أن المزيد من الدول في ما يسمى "تحالف الراغبين"، تعترف سرًا بأن إرسال قوات "حفظ السلام" التابعة لها إلى أوكرانيا، يعتمد على موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي قد يعرقل خطط لندن وباريس.
وقالت التقارير، نقلًا عن مصادر: "أقرّ عدد متزايد من أعضاء ما يسمى بـ"تحالف الراغبين"، سرًا، بأن مساهمتهم في هذه المهمة تعتمد على إذن الرئيس الروسي".

وأشارت إلى أن "هذا يعني إمكانية إفشال الخطة "الأنجلو- فرنسية"، التي يُفترض أنها تهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار، وقد تُعرقل بقرار من الكرملين". وصرح مصدر دبلوماسي رفيع المستوى أن ممثلي دول التحالف قالوا إنهم "لن يرسلوا قوات إلى أوكرانيا إلا بموافقة موسكو".

وأوضح المصدر لصحيفة الـ"تلغراف"، أنه "إذا قالت روسيا "نحن لا نوافق على هذا" واعتبرت هذه القوات أهدافًا، فسيتعين علينا إرسال قوات من نوع مختلف.. لذا فإن الكثير يعتمد على موافقة روسيا هنا".
وبحسب مصدر دبلوماسي آخر، "منحت الدول الأوروبية (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، فعليًا، حق النقض (الفيتو) على خطط التحالف، وذلك بسبب مطالبها بمقعد على طاولة المفاوضات". في غضون ذلك، وصف مصدر دفاعي أوروبي خطط نشر قوات "حفظ سلام" في أوكرانيا، بأنها "افتراضية إلى حد كبير".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: قوات "تحالف الراغبين" في أوكرانيا ستكون أهدافا عسكرية مشروعة لروسيا
4 فبراير, 11:40 GMT
وخلال اجتماع قادة "تحالف الراغبين"، يوم أمس الثلاثاء، أكدت دول التحالف عزمها إرسال قوات إلى أوكرانيا كجزء من "ضمانات أمنية". وفي وقت سابق، أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن "موسكو لن توافق أبدًا، تحت أي ظرف من الظروف، على نشر قوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، بما في ذلك إذا كانت هذه القوات تابعة لما يسمى "تحالف الراغبين".

وفي السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي، عُقد اجتماع رفيع المستوى لـ"تحالف الراغبين" في باريس، حيث نوقشت، من بين أمور أخرى، ما يُسمى بـ"الضمانات الأمنية" لأوكرانيا. وبحسب الوثيقة التي تم الاتفاق عليها عقب الاجتماع، وافق "التحالف" على مواصلة الدعم العسكري طويل الأمد لنظام كييف، ووقّع القادة إعلان نوايا لنشر قوات على الأراضي الأوكرانية، في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا جدوى من وجود قوات أجنبية في أوكرانيا، بعد التوصل إلى اتفاق محتمل بشأن سلام دائم، كما أكد أن روسيا ستعتبر أي قوات على الأراضي الأوكرانية أهدافًا مشروعة.
لافروف: أمريكا لن تدعم نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
الأمين العام للناتو يعلن عن إحراز تقدم كبير على صعيد ضمانات الأمن لأوكرانيا
