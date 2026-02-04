https://sarabic.ae/20260204/موسكو-قوات-تحالف-الراغبين-في-أوكرانيا-ستكون-أهدافا-عسكرية-مشروعة-لروسيا-1109973191.html
موسكو: قوات "تحالف الراغبين" في أوكرانيا ستكون أهدافا عسكرية مشروعة لروسيا
2026-02-04T11:40+0000
2026-02-04T11:40+0000
2026-02-04T11:40+0000
الأخبار
ar_EG
موسكو: قوات "تحالف الراغبين" في أوكرانيا ستكون أهدافا عسكرية مشروعة لروسيا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن نشر قوات من قبل "تحالف الراغبين" في أوكرانيا سيعد تهديدا مباشرا لأمن روسيا، مشيرة إلى أن روسيا ستتعامل مع هذه القوات كأهداف عسكرية مشروعة.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "هذا (نشر القوات من قبل "تحالف الراغبين") غير مقبول لدينا بشكل قاطع".
وتابعت: "روسيا أعلنت مرارا بأن نشر القوات الغربية على الأراضي الأوكرانية، تحت أي راية يشكل تهديدا مباشرا للأمن الروسي. وسنعتبر هذه القوات أهدافا عسكرية مشروعة".
وعُقد في باريس يوم 6 يناير/كانون الثاني اجتماع على أعلى مستوى لـ "تحالف الراغبين"
، نوقشت خلاله، من بين أمور أخرى، ما يسمى بضمانات أمنية لأوكرانيا. وشارك في الاجتماع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي جاريد كوشنر.
ووفقًا للوثيقة المتفق عليها في ختام الاجتماع، اتفق "تحالف الراغبين" على استمرار الدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا، ووقع القادة إعلان نوايا بنشر قوات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا لن تسمح مطلقًا بإعادة تسليح نظام كييف، وأنها لن تمنحه فرصة لالتقاط أنفاسه لمهاجمة روسيا مجددا.