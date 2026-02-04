موسكو: قوات "تحالف الراغبين" في أوكرانيا ستكون أهدافا عسكرية مشروعة لروسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فاز مواطن أمريكي بجائزة كبرى بلغت قيمتها 1.81 مليار دولار
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260204/موسكو-قوات-تحالف-الراغبين-في-أوكرانيا-ستكون-أهدافا-عسكرية-مشروعة-لروسيا-1109973191.html
موسكو: قوات "تحالف الراغبين" في أوكرانيا ستكون أهدافا عسكرية مشروعة لروسيا
موسكو: قوات "تحالف الراغبين" في أوكرانيا ستكون أهدافا عسكرية مشروعة لروسيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن نشر قوات من قبل "تحالف الراغبين" في أوكرانيا سيعد تهديدا مباشرا لأمن روسيا، مشيرة... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T11:40+0000
2026-02-04T11:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "هذا (نشر القوات من قبل "تحالف الراغبين") غير مقبول لدينا بشكل قاطع".وعُقد في باريس يوم 6 يناير/كانون الثاني اجتماع على أعلى مستوى لـ "تحالف الراغبين"، نوقشت خلاله، من بين أمور أخرى، ما يسمى بضمانات أمنية لأوكرانيا. وشارك في الاجتماع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي جاريد كوشنر.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا لن تسمح مطلقًا بإعادة تسليح نظام كييف، وأنها لن تمنحه فرصة لالتقاط أنفاسه لمهاجمة روسيا مجددا.
https://sarabic.ae/20260125/ناريشكين-خطاب-هزيمة-روسيا-يتراجع-بشكل-علني-في-أوروبا-1109607678.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

موسكو: قوات "تحالف الراغبين" في أوكرانيا ستكون أهدافا عسكرية مشروعة لروسيا

11:40 GMT 04.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن نشر قوات من قبل "تحالف الراغبين" في أوكرانيا سيعد تهديدا مباشرا لأمن روسيا، مشيرة إلى أن روسيا ستتعامل مع هذه القوات كأهداف عسكرية مشروعة.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "هذا (نشر القوات من قبل "تحالف الراغبين") غير مقبول لدينا بشكل قاطع".

وتابعت: "روسيا أعلنت مرارا بأن نشر القوات الغربية على الأراضي الأوكرانية، تحت أي راية يشكل تهديدا مباشرا للأمن الروسي. وسنعتبر هذه القوات أهدافا عسكرية مشروعة".

سيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
ناريشكين: خطاب "هزيمة روسيا" يتراجع بشكل علني في أوروبا
25 يناير, 08:06 GMT
وعُقد في باريس يوم 6 يناير/كانون الثاني اجتماع على أعلى مستوى لـ "تحالف الراغبين"، نوقشت خلاله، من بين أمور أخرى، ما يسمى بضمانات أمنية لأوكرانيا. وشارك في الاجتماع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي جاريد كوشنر.

ووفقًا للوثيقة المتفق عليها في ختام الاجتماع، اتفق "تحالف الراغبين" على استمرار الدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا، ووقع القادة إعلان نوايا بنشر قوات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا لن تسمح مطلقًا بإعادة تسليح نظام كييف، وأنها لن تمنحه فرصة لالتقاط أنفاسه لمهاجمة روسيا مجددا.
