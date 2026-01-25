ناريشكين: خطاب "هزيمة روسيا" يتراجع بشكل علني في أوروبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
ناريشكين: خطاب "هزيمة روسيا" يتراجع بشكل علني في أوروبا
ناريشكين: خطاب "هزيمة روسيا" يتراجع بشكل علني في أوروبا
أفاد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، بتراجع حِدة الصيحات العلنية بشأن "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا" في ساحة المعركة، وبأن أكثر الدوائر...
وقال ناريشكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في الواقع، فإن حدة الصيحات بشأن إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، خفتت في المجال العام، ولكن ليس في الدوائر الخاصة".وأشار ناريشكين إلى أنه ثمة مشكلة تواجه هذه الإجراءات، وهي أن "كل هذه الجهود لا تُحقق النتائج المرجوة من الغرب".وفي وقت سابق، وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، روسيا بأنها "دولة أوروبية"، معربًا عن أمله في استعادة التوازن في العلاقات معها، على المدى الطويل، على حد قوله.وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "الدول الأوروبية ستستفيد من استئناف الحوار مع القيادة الروسية".وتدهورت العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي، في فبراير/ شباط 2022. ومنذ ذلك الحين، فرض الاتحاد الأوروبي 19 حزمة من العقوبات ضد روسيا. وأكدت روسيا قدرتها على تحمل الضغوط، بينما تكررت في الغرب تعليقات تفيد بأن الإجراءات التقييدية غير فعّالة.المستشار الألماني: روسيا "دولة أوروبية" ونأمل باستعادة العلاقات معهامدير الاستخبارات الخارجية الروسية: "تحالف الراغبين" يسعى لعرقلة التسوية في أوكرانيا
ar_EG
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
ناريشكين: خطاب "هزيمة روسيا" يتراجع بشكل علني في أوروبا

08:06 GMT 25.01.2026 (تم التحديث: 08:08 GMT 25.01.2026)
سيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية
سيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية
أفاد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، بتراجع حِدة الصيحات العلنية بشأن "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا" في ساحة المعركة، وبأن أكثر الدوائر المعادية لروسيا في أوروبا، ما تزال تواصل هذا النهج.
وقال ناريشكين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في الواقع، فإن حدة الصيحات بشأن إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، خفتت في المجال العام، ولكن ليس في الدوائر الخاصة".

وأضاف: "وفقًا لمعلومات تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية، تواصل الدوائر السياسية والعسكرية الأكثر هوسًا بالـ"روسوفوبيا" في دول أوروبا، تنفيذ خطة استراتيجية لمواصلة الحرب، كما يسمونها، حتى آخر جندي أوكراني، ومواصلة إجراءات العدوان الاقتصادي في صورة العقوبات، ومواصلة الضغط السياسي والعمليات السيبرانية والمعلوماتية، وغيرها من الوسائل العدائية ضد بلادنا".

وأشار ناريشكين إلى أنه ثمة مشكلة تواجه هذه الإجراءات، وهي أن "كل هذه الجهود لا تُحقق النتائج المرجوة من الغرب".
مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
الاستخبارات الروسية: موسكو وشركاؤها من دول "بريكس" يتبنون نظاما عالميا قائما على المساواة
23 يناير, 06:48 GMT
وفي وقت سابق، وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، روسيا بأنها "دولة أوروبية"، معربًا عن أمله في استعادة التوازن في العلاقات معها، على المدى الطويل، على حد قوله.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "الدول الأوروبية ستستفيد من استئناف الحوار مع القيادة الروسية".
وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتفصيل، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لعدم وجود حاجة ومعنى لذلك، مشيرًا إلى أن الساسة الغربيين يقومون بترهيب شعوبهم بتهديد "روسي وهمي" من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.
وتدهورت العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي، في فبراير/ شباط 2022. ومنذ ذلك الحين، فرض الاتحاد الأوروبي 19 حزمة من العقوبات ضد روسيا. وأكدت روسيا قدرتها على تحمل الضغوط، بينما تكررت في الغرب تعليقات تفيد بأن الإجراءات التقييدية غير فعّالة.
المستشار الألماني: روسيا "دولة أوروبية" ونأمل باستعادة العلاقات معها
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: "تحالف الراغبين" يسعى لعرقلة التسوية في أوكرانيا
