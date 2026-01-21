عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وقال ناريشكين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أنت محق تمامًا عندما تقول إن 'تحالف الراغبين' يحاول بكل وسيلة عرقلة عملية التسوية. الدول الأوروبية، ولا سيما الدول الأعضاء في هذا التحالف، أي 'تحالف الراغبين' المشكوك فيه، تحاول إدخال شروط غير مقبولة بالنسبة لروسيا في نظام الاتفاقيات السلمية المستقبلية".وعُقد في باريس يوم 6 يناير/كانون الثاني اجتماع على أعلى مستوى لـ "تحالف الراغبين"، نوقشت خلاله، من بين أمور أخرى، ما يسمى بضمانات أمنية لأوكرانيا. وشارك في الاجتماع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي جاريد كوشنر.ووفقًا للوثيقة المتفق عليها في ختام الاجتماع، اتفق "تحالف الراغبين" على استمرار الدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا، ووقع القادة إعلان نوايا بنشر قوات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن أي سيناريو لنشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا غير مقبول بشكل قاطع بالنسبة لروسيا ويهدد بتصعيد حاد.ووصفت الوزارة التصريحات حول احتمال نشر قوات من دول الحلف في أوكرانيا، التي صدرت في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال القتالية.وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن النظام في كييف يجب أن يتخذ قرارًا ويبدأ بالتفاوض، مشيرًا إلى أن مساحة حرية القرار أمام كييف تتقلص مع العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية، وأن هذا يمثل ضغوطًا على النظام في كييف للتوصل إلى حل سلمي، وأن استمرار الوضع بالنسبة لكييف بلا جدوى وخطير.
23:22 GMT 21.01.2026
قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، الأربعاء، إن "تحالف الراغبين" يحاول عرقلة عملية التسوية بشأن أوكرانيا من خلال فرض شروط غير مقبولة تمامًا بالنسبة لروسيا.
وقال ناريشكين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أنت محق تمامًا عندما تقول إن 'تحالف الراغبين' يحاول بكل وسيلة عرقلة عملية التسوية. الدول الأوروبية، ولا سيما الدول الأعضاء في هذا التحالف، أي 'تحالف الراغبين' المشكوك فيه، تحاول إدخال شروط غير مقبولة بالنسبة لروسيا في نظام الاتفاقيات السلمية المستقبلية".
وعُقد في باريس يوم 6 يناير/كانون الثاني اجتماع على أعلى مستوى لـ "تحالف الراغبين"، نوقشت خلاله، من بين أمور أخرى، ما يسمى بضمانات أمنية لأوكرانيا. وشارك في الاجتماع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي جاريد كوشنر.
ووفقًا للوثيقة المتفق عليها في ختام الاجتماع، اتفق "تحالف الراغبين" على استمرار الدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا، ووقع القادة إعلان نوايا بنشر قوات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن أي سيناريو لنشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا غير مقبول بشكل قاطع بالنسبة لروسيا ويهدد بتصعيد حاد.
ووصفت الوزارة التصريحات حول احتمال نشر قوات من دول الحلف في أوكرانيا، التي صدرت في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، بأنها تحريض على استمرار الأعمال القتالية.
وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن النظام في كييف يجب أن يتخذ قرارًا ويبدأ بالتفاوض، مشيرًا إلى أن مساحة حرية القرار أمام كييف تتقلص مع العمليات الهجومية للقوات المسلحة الروسية، وأن هذا يمثل ضغوطًا على النظام في كييف للتوصل إلى حل سلمي، وأن استمرار الوضع بالنسبة لكييف بلا جدوى وخطير.
